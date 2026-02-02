Explosión por acumulación de gas en una vivienda de Ushuaia: cuatro menores resultaron heridos y se encuentra en grave estado

Una explosión provocada por acumulación de gas se registró este domingo 1 de febrero en una vivienda de la ciudad de Ushuaia, dejando como saldo cuatro menores de edad heridos, dos de los cuales permanecen internados bajo observación médica y Piden cadena de oración.

Según informó la Policía Provincial, el accidente ocurrió en una casa ubicada en el número 34 del Barrio Obrero, donde se produjo una deflagración dentro del inmueble a raíz de una instalación de gas en mal estado.





De acuerdo a las primeras pericias, el gas se habría acumulado en el interior de la vivienda hasta provocar la explosión, generando daños materiales y lesiones en los menores que se encontraban en el lugar al momento del hecho.





Como consecuencia del estallido, cuatro chicos resultaron con distintas lesiones. Dos de ellos debieron quedar internados para una mejor evaluación y atención médica, mientras que los otros dos fueron asistidos y posteriormente dados de alta.





En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, quienes aseguraron la vivienda para evitar nuevos riesgos, y personal policial especializado, que realizó las pericias correspondientes para determinar con precisión las causas del incidente.





Desde las autoridades se indicó que se iniciaron las actuaciones judiciales y administrativas de rigor, mientras continúa la investigación para establecer responsabilidades y confirmar las condiciones en las que se encontraba la instalación de gas.





El episodio vuelve a poner en foco la importancia del control y mantenimiento de las instalaciones domiciliarias, especialmente en una ciudad donde el uso del gas es esencial durante gran parte del año.