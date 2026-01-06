Sin caja y sin plan: Melella recurrió a Nación para evitar el colapso financiero

Deuda cara y recursos hipotecados





El mecanismo elegido para este auxilio financiero agrava aún más el escenario. El adelanto devenga intereses diarios a la tasa TAMAR, una de las más elevadas del sistema financiero, y será cancelado mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación federal. En la práctica, Tierra del Fuego compromete ingresos futuros antes de que ingresen a sus arcas, hipotecando los próximos meses sin atacar ninguna de las causas estructurales del colapso fiscal.





Este acuerdo también implica una pérdida alarmante de autonomía financiera. La Provincia queda sujeta a la supervisión directa del Ministerio de Economía de la Nación, con recursos ya afectados y márgenes de maniobra cada vez más reducidos. El discurso de soberanía provincial choca de frente con la realidad de una administración que depende de adelantos para no paralizarse.





Cambios forzados y un sistema en tensión





La solicitud del rescate no es un hecho aislado. Se produce en un contexto marcado por renuncias en la cúpula del Ministerio de Economía, reestructuraciones de urgencia en áreas clave y una creciente incertidumbre que, según trascendidos, también alcanza al Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, aunque oficialmente nadie lo confirme.





A este panorama se suman la ausencia de un presupuesto aprobado, la caída sostenida de la producción hidrocarburífera, promesas incumplidas de desarrollo energético y empresas estatales sin balances públicos ni controles claros. Todos los caminos conducen al mismo punto: una gestión que improvisa, reacciona tarde y administra la emergencia como si fuera política pública.





El rescate financiero solicitado por Melella no representa una solución estructural. Es la confirmación de un fracaso. La Provincia ya no discute cómo crecer ni cómo desarrollarse: discute cómo evitar el colapso.