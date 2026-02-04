Puerto intervenido: antes...ingresos a planta permanente de sindicalistas, vitalicios y amigos del poder.

La intervención del Puerto de Ushuaia, presentada públicamente como una medida para ordenar y transparentar la gestión, quedó envuelta en un...
La intervención del Puerto de Ushuaia, presentada públicamente como una medida para ordenar y transparentar la gestión, quedó envuelta en una nueva polémica. Según información interna a la que accedió este medio, durante el período previo a la intervención, se habría firmado un acuerdo que permitió el ingreso de 16 personas a planta permanente a partir del 1° de enero de 2026, tras una modificación del Convenio Colectivo de Trabajo.
Los pases habrían sido avalados mediante actos administrativos firmados por Roberto Murcia, en un contexto en el que el Puerto se encontraba bajo intervención y con el discurso oficial centrado en la “necesidad de control y saneamiento”.
Acuerdos, silencios y nombres que generan ruido
De acuerdo a las versiones que circulan en el ámbito portuario y gremial, el acuerdo se habría cerrado con participación de ATE, lo que explicaría —según señalan trabajadores— el silencio de algunos sectores sindicales frente a la intervención y la falta de cuestionamientos públicos.
Las sospechas se profundizan por el perfil de algunos de los ingresantes, ya que entre los nombres mencionados figurarían:
- Personas con vínculos familiares con dirigentes gremiales
- Allegados a funcionarios de organismos de control
- Ingresos sin antecedentes laborales claros en la actividad portuaria
En particular, se menciona el caso de la hijastra de un vocal del Tribunal de Cuentas, así como familiares directos de referentes sindicales. También se señala que una familiar directa del secretario de ATE, Carlos Córdoba, sería empleada del Puerto, dato que, de confirmarse, alimenta las sospechas de nepotismo y uso discrecional del empleo público.
¿Intervención real o puesta en escena?
En este escenario, la pregunta comienza a repetirse entre los propios trabajadores y en sectores de la comunidad fueguina:
¿La intervención fue para transparentar o para acomodar ingresos sin control público?
El contraste resulta aún más fuerte cuando se observa la situación del Puerto de Río Grande, donde —según datos conocidos— existen más de 60 empleados con salarios elevados, en una terminal con escasa o nula operatoria. Un esquema que nunca fue explicado en detalle por las autoridades provinciales.
Según la información relevada, las personas que habrían ingresado a planta permanente desde el 1° de enero de 2026 serían:
- Mónica Silvia Santos
- María Victoria Solanet
- Ornela Torino
- Juan Villegas
- Inés Alejandra Caliva
- Evelyn Rosana Ricalde
- Víctor Marcelo Pérez Barrientos
- Mónica Vanesa Vera
- Franco Tardioli
- Micaela Moreira
- Gabriel Alexis Aerena
- Aldana Román
- Germán Horacio Fernández
- Bruno Manfredotti
Un contexto que explica la resistencia a la intervención
A la luz de estos hechos, empieza a entenderse por qué sectores del poder político y gremial resistían cualquier intervención externa real. Lo que se presentaba como una defensa de la soberanía provincial, hoy aparece para muchos como una defensa de privilegios internos.
Mientras gran parte de la población fueguina enfrenta salarios deteriorados, inflación y pérdida de poder adquisitivo, el Puerto parece seguir funcionando como una caja cerrada, con acuerdos silenciosos, pases a planta y beneficios de por vida para unos pocos.
Soy trabajador del puerto y vi como entra gente acomodada por algún puesto siempre los gremios han metido a gente sin experiencia a trabajar o a no hacer nada, todos sabemos quiénes son, muchos apoyan la NO intervención porque se les termina la fácil.ResponderBorrar
Ojalá el gobierno acomode el puerto de Ushuaia. Por el bien de los FUEGUINOS DE BIEN
Jajajaja traidores eso no es nada lo que va a salir a la luz y ahí los tenés ate sutap apdfa UPCN etc etc. Soberanía, que ya estaban los yanquis en puerto vagos vagos y traidores manosear el convenio de está forma tan corrupta gracias a éstos hdrp van a darlo de baja soretes tranzerosResponderBorrar
Vamosssssss x más así que sindicatos portuarios preparar los bombos que faltan 43 más ingresarResponderBorrar
Se acaban los curros kukasss que linda provincia se viene. LLA2027ResponderBorrar
Los leo a los cucas defendiendo la "SOBERANÍA"... soberanos HDP! Ladrones!ResponderBorrar
Epa! No que el puerto estaba bien y era un sitio lleno de gente honrada y trabajadora?ResponderBorrar
L A D R O N E SResponderBorrar
La hija de Córdoba entro al puerto sin secundario completoResponderBorrar
¿Qué provincia va a resistir con este tipo de robos?ResponderBorrar
También está el mañas que entró con secundario truco y este año se jubila y quedaría en el puesto el hijo drogonResponderBorrar
el unico que hizo ese acuerdo fue ate de puertos y la coparResponderBorrar
a pesar de la resistencia de todo el resto.
los responsables gaston castillo la chola y paulis
ambien se hicieron los copar eternos en el cargo para poder seguir cobrando como directores por ser copar
Que sarta de hdrp como van a perder ese convenio..... después hablan de traidores enterraron sus propios hijosResponderBorrar