Prefectura interviene el Puerto de Ushuaia y expone la contradicción del Gobierno de Melella

Tal como había sido negado públicamente por el propio Gobierno provincial, el Puerto de Ushuaia es intervenido en estos momentos por Prefectura Naval Argentina, con el apoyo de fuerzas policiales, en un operativo que toma control total de las instalaciones portuarias.

Días atrás, el gobernador Gustavo Melella había desmentido que se avanzara con una intervención sobre el puerto. Sin embargo, este martes, los hechos contradicen de manera directa ese anuncio oficial.





Efectivos de Prefectura ingresan a las oficinas administrativas ubicadas sobre el muelle y notifican al personal que debe retirarse de forma inmediata. Según testimonios recogidos en el lugar, se informa que el control operativo del puerto queda bajo la órbita de las fuerzas intervinientes.





El despliegue es amplio y visible: hay presencia de móviles, personal uniformado en distintos accesos, controles de circulación y recorridas constantes por el área operativa. Como consecuencia, la actividad habitual del puerto se encuentra prácticamente paralizada.





La falta de información oficial genera fuerte malestar entre trabajadores portuarios, operadores marítimos y empresas vinculadas al movimiento de cargas y cruceros. Hasta el momento, no se comunican los motivos concretos de la intervención, su duración ni si existen resoluciones administrativas o judiciales que respalden la medida.





La situación vuelve a poner en el centro de la escena la falta de coherencia del Ejecutivo provincial, que niega públicamente una intervención mientras, en la práctica, autoriza un operativo de control total.





El Puerto de Ushuaia es una infraestructura estratégica para la economía fueguina, el turismo y el comercio marítimo. Por eso, la incertidumbre y el hermetismo oficial alimentan las críticas hacia la gestión de Melella, que nuevamente queda expuesta por decir una cosa y hacer otra.





Este medio continúa recabando información y ampliará los detalles a medida que se conozcan novedades.