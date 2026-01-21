Prefectura interviene el Puerto de Ushuaia y expone la contradicción del Gobierno de Melella

9 0 21 enero 2026 2026-01-21T02:05:00-03:00 Editar esta nota

Prefectura y Policía intervienen el Puerto de Ushuaia pese a la negativa previa de Melella. El operativo paraliza la actividad portuaria.

Pese a haber negado una intervención, Prefectura Naval y fuerzas policiales toman el control del muelle. La actividad portuaria queda paralizada.

Tal como había sido negado públicamente por el propio Gobierno provincial, el Puerto de Ushuaia es intervenido en estos momentos por Prefectura Naval Argentina, con el apoyo de fuerzas policiales, en un operativo que toma control total de las instalaciones portuarias.

Días atrás, el gobernador Gustavo Melella había desmentido que se avanzara con una intervención sobre el puerto. Sin embargo, este martes, los hechos contradicen de manera directa ese anuncio oficial.

Efectivos de Prefectura ingresan a las oficinas administrativas ubicadas sobre el muelle y notifican al personal que debe retirarse de forma inmediata. Según testimonios recogidos en el lugar, se informa que el control operativo del puerto queda bajo la órbita de las fuerzas intervinientes.

El despliegue es amplio y visible: hay presencia de móviles, personal uniformado en distintos accesos, controles de circulación y recorridas constantes por el área operativa. Como consecuencia, la actividad habitual del puerto se encuentra prácticamente paralizada.

La falta de información oficial genera fuerte malestar entre trabajadores portuarios, operadores marítimos y empresas vinculadas al movimiento de cargas y cruceros. Hasta el momento, no se comunican los motivos concretos de la intervención, su duración ni si existen resoluciones administrativas o judiciales que respalden la medida.

La situación vuelve a poner en el centro de la escena la falta de coherencia del Ejecutivo provincial, que niega públicamente una intervención mientras, en la práctica, autoriza un operativo de control total.

El Puerto de Ushuaia es una infraestructura estratégica para la economía fueguina, el turismo y el comercio marítimo. Por eso, la incertidumbre y el hermetismo oficial alimentan las críticas hacia la gestión de Melella, que nuevamente queda expuesta por decir una cosa y hacer otra.

Este medio continúa recabando información y ampliará los detalles a medida que se conozcan novedades.

Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #instagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 9
  1. Anónimoenero 21, 2026

    Que pongan scanner en el puerto. Se revise el doble fondo de los contenedores y demás

    ResponderBorrar
  2. Anónimoenero 21, 2026

    "El Puerto de Ushuaia es una infraestructura estratégica para la economía fueguina, el turismo y el comercio marítimo." mas estratégico es para los planes de EEUU y el lame culo de Milei

    ResponderBorrar
  3. Anónimoenero 21, 2026

    preso por ladron y de paso que pague por violin

    ResponderBorrar
  4. Anónimoenero 21, 2026

    Andate Melella puto degenerado ladrón coimero estafador
    Te vamos a coser el culo

    ResponderBorrar
  5. Anónimoenero 21, 2026

    Y ahora que intervengan la.provincia y saquen a este gobierno de inutiles

    ResponderBorrar
  6. Anónimoenero 21, 2026

    Que se vayan todos que no quedee ni uno soloooo 🙏

    ResponderBorrar
  7. Anónimoenero 21, 2026

    No anda casi nada con esta gestión de forja que desastre!!!

    ResponderBorrar
  8. Anónimoenero 21, 2026

    Cómo que "no se comunican los motivos concretos de la intervención"? Si desde Nación se dijo, y ustedes como medio lo informaron, que era por la mala infraestructura del puerto y por la falta de rendición de los fondos que se remitieron para el mantenimiento del muelle.

    ResponderBorrar
  9. Anónimoenero 21, 2026

    Tanto tiempo paso
    Si se veía venir que van a encontrar, lo anunciaron muchos días antes
    Ahora veremos

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,274,Espectaculos,92,Interes,2448,Interes General,3306,Internacionales,165,Locales,4182,Noticias Nacionales,1443,Policiale,7,Policiales,11533,Sociedad,5159,Tecno,82,Tendencias,171,Titulares,15059,Ultimas Noticias,13448,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Prefectura interviene el Puerto de Ushuaia y expone la contradicción del Gobierno de Melella
Prefectura interviene el Puerto de Ushuaia y expone la contradicción del Gobierno de Melella
Prefectura y Policía intervienen el Puerto de Ushuaia pese a la negativa previa de Melella. El operativo paraliza la actividad portuaria.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihgKKhRlw-Tbk1wNZpX0jJ_en0oSwrgBuTEFNPoOHTB1bcGuETbnr6jIhPDf9Kg3sArxRMYUvygBoyL9xN4A8pW8A1m5WpkkPAeaKNYrlQmt05NbkIFhOHpeauhLHC2jHsmp9PqhMOV3vzTRnrgP2zlVqyhDiJJB6qOfXJ8xLuoiQLy693ww27/w640-h384/intervencion%20del%20puerto%20de%20ushuaia%202.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihgKKhRlw-Tbk1wNZpX0jJ_en0oSwrgBuTEFNPoOHTB1bcGuETbnr6jIhPDf9Kg3sArxRMYUvygBoyL9xN4A8pW8A1m5WpkkPAeaKNYrlQmt05NbkIFhOHpeauhLHC2jHsmp9PqhMOV3vzTRnrgP2zlVqyhDiJJB6qOfXJ8xLuoiQLy693ww27/s72-w640-c-h384/intervencion%20del%20puerto%20de%20ushuaia%202.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/prefectura-interviene-el-puerto-de.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/prefectura-interviene-el-puerto-de.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos