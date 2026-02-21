Procesaron al conductor por la muerte de la ciclista en la Ruta 3

Procesaron al conductor por la muerte de la ciclista Ana María Zingoni en la Ruta 3. Le dictaron embargo y prohibición de salida.
La jueza de Instrucción N°2 de Ushuaia procesó al ciudadano chileno Alejandro Robinson Hidalgo Parra por homicidio culposo tras el siniestro ocurrido hace una semana en la Ruta Nacional 3, donde perdió la vida la médica y ciclista Ana María Zingoni.
La titular del Juzgado de Instrucción N°2 de Ushuaia, María Cristina Barrionuevo, resolvió procesar a Alejandro Robinson Hidalgo Parra, de 48 años, por el delito de homicidio culposo en el marco del siniestro vial ocurrido el sábado pasado sobre la Ruta Nacional 3, que terminó con la muerte de la ciclista Ana María Zingoni.
El imputado, de nacionalidad chilena y oriundo de Santiago, se encontraba de vacaciones en Ushuaia junto a su pareja y regresaba al mando de una camioneta Ford Raptor cuando se produjo el hecho.
El impacto ocurrió a unos 300 metros al norte del puente sobre el río Olivia, poco después de salir de la ciudad en sentido norte. La víctima circulaba en una bicicleta marca Scott cuando fue embestida por el vehículo.
Resultado de la autopsia
La autopsia determinó que la médica falleció prácticamente en el acto como consecuencia de un politraumatismo grave cerrado de tórax con ruptura aórtica, además de trauma encefálico y múltiples fracturas, lesiones todas incompatibles con la vida.
Pericias y contradicciones
En su declaración indagatoria, Hidalgo Parra sostuvo que la ciclista se cruzó hacia la cinta asfáltica cuando ambos circulaban en sentido norte, y que intentó esquivarla, pero no pudo hacerlo debido a la presencia de un camión de YPF que transitaba en sentido contrario.
Sin embargo, testigos y peritajes desmintieron esa versión. Conductores que previamente habían sobrepasado a la ciclista indicaron que la mujer circulaba correctamente sobre la línea lateral, pegada a la banquina, y que el adelantamiento se realizaba sin dificultad.
Un testigo aseguró que no había tránsito en sentido contrario al momento del impacto. Otro relató haber visto a la camioneta descender con sus ruedas derechas hacia la banquina, donde se produjo la colisión, lo que provocó que la víctima saliera despedida, mientras la bicicleta quedó bajo el rodado y fue arrollada.
El peritaje accidentológico determinó que la camioneta circulaba a aproximadamente 52 kilómetros por hora. No obstante, el punto de impacto —en la parte delantera izquierda del vehículo— y los testimonios ubican al rodado al menos parcialmente sobre la banquina al momento de la colisión.
Procesamiento y medidas cautelares
Con estos elementos, la jueza Barrionuevo dictó el procesamiento por homicidio culposo, figura que encuadra la conducta como resultado de un manejo imprudente o negligente.
Además, impuso un embargo preventivo de 60 millones de pesos y prohibición de salida del país. No obstante, el imputado podrá solicitar autorización judicial para salir del territorio nacional, debiendo previamente constituir domicilio de referencia y cumplir con las condiciones que establezca el juzgado.
La causa continuará ahora su etapa de instrucción con miras a una eventual elevación a juicio.
Muy bien preso este extranjero de mierda y porqueria de ser humano asesino se hizo justicia y la chilota de la mujer también debería ir presaResponderBorrar