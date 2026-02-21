Procesaron al conductor por la muerte de la ciclista en la Ruta 3

La jueza de Instrucción N°2 de Ushuaia procesó al ciudadano chileno Alejandro Robinson Hidalgo Parra por homicidio culposo tras el siniestro ocurrido hace una semana en la Ruta Nacional 3, donde perdió la vida la médica y ciclista Ana María Zingoni.

La titular del Juzgado de Instrucción N°2 de Ushuaia, María Cristina Barrionuevo, resolvió procesar a Alejandro Robinson Hidalgo Parra, de 48 años, por el delito de homicidio culposo en el marco del siniestro vial ocurrido el sábado pasado sobre la Ruta Nacional 3, que terminó con la muerte de la ciclista Ana María Zingoni.





El imputado, de nacionalidad chilena y oriundo de Santiago, se encontraba de vacaciones en Ushuaia junto a su pareja y regresaba al mando de una camioneta Ford Raptor cuando se produjo el hecho.





El impacto ocurrió a unos 300 metros al norte del puente sobre el río Olivia, poco después de salir de la ciudad en sentido norte. La víctima circulaba en una bicicleta marca Scott cuando fue embestida por el vehículo.

Resultado de la autopsia





La autopsia determinó que la médica falleció prácticamente en el acto como consecuencia de un politraumatismo grave cerrado de tórax con ruptura aórtica, además de trauma encefálico y múltiples fracturas, lesiones todas incompatibles con la vida.