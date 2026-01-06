Denuncias por hostigamiento y difamación contra un asesor del concejal Valter Tavarone de Somos Fueguinos

Denuncian hostigamiento y difamación por parte de un asesor del concejal Valter Tavarone. Crecen las quejas y el silencio político.

Reiteradas quejas internas y testimonios acercados a la redacción apuntan contra un asesor del Concejo Deliberante de Ushuaia, acusado de hostigar y difamar a quienes piensan distinto.

Reiteradas denuncias y quejas formales e informales comenzaron a circular en los últimos días en torno a uno de los asesores del concejal de Ushuaia Valter Tavarone, a quien señalan por conductas de hostigamiento, persecución y difamación sistemática, especialmente contra mujeres y voces críticas de la gestión.

Según información que llegó a esta redacción y fue corroborada a través de distintas consultas, el asesor en cuestión no solo tendría a su cargo la difusión de contenidos vinculados a la actividad del concejal, sino que además utilizaría ese rol para hostigar a quienes piensan distinto y difamar públicamente a quienes se niegan a responder a sus exigencias o lineamientos.

Lejos de cumplir una función técnica o comunicacional, las denuncias describen un accionar más cercano al de un “patotero digital” que al de un colaborador institucional. El señalamiento más grave apunta a un patrón de conducta reiterado contra mujeres, a quienes —según relatan— sometería a presiones, descalificaciones y ataques personales.

Asesor gaston cesar gramajo acusado de hostigar a mujeres que piensan distinto

Un asesor cuestionado y un silencio que incomoda

El asesor denunciado es Gastón César Gramajo, quien cumple funciones desde diciembre de 2024 dentro del equipo de Tavarone. De acuerdo a los datos a los que accedió este medio, Gramajo percibiría una remuneración mensual cercana a los 1,3 millones de pesos, fondos públicos destinados a tareas de asesoramiento legislativo, que lejos estan de cumplir ese rol y más bien, su rol es el de un difamador por medio digitales, tantos grupos como redes sociales. 

Lo que genera mayor preocupación y desconcierto es que, pese a la acumulación de quejas y comentarios que circulan tanto dentro como fuera del ámbito político, el concejal Valter Tavarone (Somos Fueguinos) avalaría este accionar con su silencio, una actitud que termina por ensuciar su labor institucional y lo expone políticamente. Será que le conviene al concejal que se cumpla este rol? 

En ámbitos del Concejo Deliberante ya se habla de un malestar creciente por este tipo de prácticas, que nada tienen que ver con el debate democrático ni con el disenso político legítimo, y que deterioran la convivencia institucional.

El uso de recursos públicos para sostener conductas de hostigamiento y difamación representa una línea que no debería cruzarse. Las denuncias contra el asesor de Tavarone no solo ponen en cuestión la idoneidad de Gramajo para cumplir funciones públicas, sino también la responsabilidad política de quien lo sostiene en el cargo.

Por ahora, no hubo explicaciones oficiales ni desmentidas públicas. Mientras tanto, las quejas se multiplican y el silencio del concejal comienza a pesar tanto como las acusaciones.

BLOGGER: 1
  1. Anónimoenero 06, 2026

    tavarone siempre contratando pelotudos, como la cornuda de Pombo, te pasan por arriba fernandita... besitos de las chicas del HRU

