Denuncias por hostigamiento y difamación contra un asesor del concejal Valter Tavarone de Somos Fueguinos

Reiteradas denuncias y quejas formales e informales comenzaron a circular en los últimos días en torno a uno de los asesores del concejal de Ushuaia Valter Tavarone, a quien señalan por conductas de hostigamiento, persecución y difamación sistemática, especialmente contra mujeres y voces críticas de la gestión.

Según información que llegó a esta redacción y fue corroborada a través de distintas consultas, el asesor en cuestión no solo tendría a su cargo la difusión de contenidos vinculados a la actividad del concejal, sino que además utilizaría ese rol para hostigar a quienes piensan distinto y difamar públicamente a quienes se niegan a responder a sus exigencias o lineamientos.





Lejos de cumplir una función técnica o comunicacional, las denuncias describen un accionar más cercano al de un “patotero digital” que al de un colaborador institucional. El señalamiento más grave apunta a u n patrón de conducta reiterado contra mujeres , a quienes —según relatan— sometería a presiones, descalificaciones y ataques personales.





Un asesor cuestionado y un silencio que incomoda