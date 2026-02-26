Choque entre una moto y un auto en una transitada esquina de Ushuaia

El siniestro ocurrió este miércoles por la tarde en la intersección de Maipú y Sarmiento. Los ocupantes de la motocicleta fueron trasladados al hospital y se encuentran fuera de peligro.

Un siniestro vial se registró este miércoles alrededor de las 15:50 en una de las esquinas más transitadas de Ushuaia: la intersección de Maipú y Sarmiento.





El hecho involucró a un Chevrolet Celta, conducido por Ricardo Andrés Montenegro (39), y una motocicleta Honda ZT 150, que era guiada por Rocío Menese (25), quien circulaba acompañada por Francisco Plitel (19).





Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en el cruce, generando la inmediata intervención de personal policial y sanitario.





Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes del rodado menor fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al hospital local para una evaluación médica más exhaustiva. Según la información oficial, ambos se encuentran fuera de peligro.





Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades intervinientes para determinar la mecánica del accidente y eventuales responsabilidades.