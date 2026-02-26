Choque entre una moto y un auto en una transitada esquina de Ushuaia

0 0 26 febrero 2026 2026-02-26T02:36:00-03:00 Editar esta nota

Choque entre auto y moto en Maipú y Sarmiento, Ushuaia. Dos jóvenes fueron hospitalizados y están fuera de peligro.

El siniestro ocurrió este miércoles por la tarde en la intersección de Maipú y Sarmiento. Los ocupantes de la motocicleta fueron trasladados al hospital y se encuentran fuera de peligro.
El siniestro ocurrió este miércoles por la tarde en la intersección de Maipú y Sarmiento. Los ocupantes de la motocicleta fueron trasladados al hospital y se encuentran fuera de peligro.

Un siniestro vial se registró este miércoles alrededor de las 15:50 en una de las esquinas más transitadas de Ushuaia: la intersección de Maipú y Sarmiento.

El hecho involucró a un Chevrolet Celta, conducido por Ricardo Andrés Montenegro (39), y una motocicleta Honda ZT 150, que era guiada por Rocío Menese (25), quien circulaba acompañada por Francisco Plitel (19).

Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en el cruce, generando la inmediata intervención de personal policial y sanitario.

Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes del rodado menor fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al hospital local para una evaluación médica más exhaustiva. Según la información oficial, ambos se encuentran fuera de peligro.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades intervinientes para determinar la mecánica del accidente y eventuales responsabilidades.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,275,Espectaculos,93,Interes,2468,Interes General,3325,Internacionales,170,Locales,4305,Noticias Nacionales,1450,Policiale,8,Policiales,11566,Sociedad,5189,Tecno,82,Tendencias,176,Titulares,15200,Ultimas Noticias,13589,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Choque entre una moto y un auto en una transitada esquina de Ushuaia
Choque entre una moto y un auto en una transitada esquina de Ushuaia
Choque entre auto y moto en Maipú y Sarmiento, Ushuaia. Dos jóvenes fueron hospitalizados y están fuera de peligro.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMY9Os8eU52NbkjCa4-ftnUsNMdVv5g5cRt4a_AJ24HvdQ6CkIaWr8VwURLuiqLswlG99gNUR6pogPEB9TEu6-l7kT-D7HfrZt46ywArJTQG2G5wHRU-lLN8wgEGllNolt743X-c3N40lgu1X-dKY1ULANQ1AmmrHHRB3fj-ZP1oDpMw_xRgaI/w640-h384/accidente%20en%20mipu%20y%20sarmiento%20en%20ushuaia%20moto%20y%20auto.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMY9Os8eU52NbkjCa4-ftnUsNMdVv5g5cRt4a_AJ24HvdQ6CkIaWr8VwURLuiqLswlG99gNUR6pogPEB9TEu6-l7kT-D7HfrZt46ywArJTQG2G5wHRU-lLN8wgEGllNolt743X-c3N40lgu1X-dKY1ULANQ1AmmrHHRB3fj-ZP1oDpMw_xRgaI/s72-w640-c-h384/accidente%20en%20mipu%20y%20sarmiento%20en%20ushuaia%20moto%20y%20auto.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/choque-entre-una-moto-y-un-auto-en-una.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/choque-entre-una-moto-y-un-auto-en-una.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos