Violento asalto en la vía pública: un hombre fue golpeado y robado en Ushuaia

0 0 31 diciembre 2025 2025-12-31T00:02:00-03:00 Editar esta nota

Violento asalto en Ushuaia: un hombre fue golpeado y robado en la vía pública. El sospechoso fue detenido tras un operativo policial.

El hecho ocurrió durante la madrugada en inmediaciones de Pablo Vera y Primer Argentino. La víctima sufrió lesiones y el sospechoso fue detenido.
Un violento e inusual hecho delictivo se registró durante la madrugada de este martes en Ushuaia, cuando un hombre fue agredido físicamente y asaltado en la vía pública, sufriendo el robo de su teléfono celular.

Según informó la Policía Provincial, el episodio ocurrió en la intersección de las calles Pablo Vera y Primer Argentino, donde efectivos policiales acudieron tras recibir el alerta. Al llegar al lugar, constataron que la víctima presentaba lesiones visibles producto de la agresión.

El damnificado fue asistido por personal sanitario en el lugar, sin que fuera necesario su traslado al Hospital Regional Ushuaia, ya que las heridas no revestían gravedad.

Con las características físicas y datos aportados por la víctima, se desplegó un operativo de recorridas preventivas en la zona. Como resultado, los móviles policiales lograron localizar y aprehender a un hombre identificado como Emanuel Agustín González Beauloco, de 33 años.

El sospechoso fue detenido en el marco de la Ley Provincial N.º 792, imputado por los delitos de robo y lesiones, quedando a disposición de la Fiscalía de turno, que lleva adelante la investigación para esclarecer completamente el hecho.

El episodio vuelve a encender la alerta por hechos de violencia urbana en sectores de la ciudad, especialmente durante horarios nocturnos y de escasa circulación.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,273,Espectaculos,92,Interes,2435,Interes General,3284,Internacionales,160,Locales,4094,Noticias Nacionales,1437,Policiale,7,Policiales,11512,Sociedad,5130,Tecno,81,Tendencias,167,Titulares,14957,Ultimas Noticias,13346,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Violento asalto en la vía pública: un hombre fue golpeado y robado en Ushuaia
Violento asalto en la vía pública: un hombre fue golpeado y robado en Ushuaia
Violento asalto en Ushuaia: un hombre fue golpeado y robado en la vía pública. El sospechoso fue detenido tras un operativo policial.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc0OoBOL8-vOw8TemPYJ05sAev4OgkyX5raZclI0lrPFJviRL2rypQUVtwd1YbENVPn4tWWEbvMsoe8Rk90hnsD59PbaJytly2k4-B0oIvAvLFPGs_iwW0ZVSYZOcZM5ICx7M6TTChbJGMmEQk1LShuItXFpB0Zg8UpeHP6WarXyXQ7IlSWs9Y/w640-h384/policia%20de%20tdf.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc0OoBOL8-vOw8TemPYJ05sAev4OgkyX5raZclI0lrPFJviRL2rypQUVtwd1YbENVPn4tWWEbvMsoe8Rk90hnsD59PbaJytly2k4-B0oIvAvLFPGs_iwW0ZVSYZOcZM5ICx7M6TTChbJGMmEQk1LShuItXFpB0Zg8UpeHP6WarXyXQ7IlSWs9Y/s72-w640-c-h384/policia%20de%20tdf.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/violento-asalto-en-la-via-publica-un.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/violento-asalto-en-la-via-publica-un.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos