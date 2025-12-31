Violento asalto en la vía pública: un hombre fue golpeado y robado en Ushuaia

Un violento e inusual hecho delictivo se registró durante la madrugada de este martes en Ushuaia, cuando un hombre fue agredido físicamente y asaltado en la vía pública, sufriendo el robo de su teléfono celular.

Según informó la Policía Provincial, el episodio ocurrió en la intersección de las calles Pablo Vera y Primer Argentino, donde efectivos policiales acudieron tras recibir el alerta. Al llegar al lugar, constataron que la víctima presentaba lesiones visibles producto de la agresión.





El damnificado fue asistido por personal sanitario en el lugar, sin que fuera necesario su traslado al Hospital Regional Ushuaia, ya que las heridas no revestían gravedad.





Con las características físicas y datos aportados por la víctima, se desplegó un operativo de recorridas preventivas en la zona. Como resultado, los móviles policiales lograron localizar y aprehender a un hombre identificado como Emanuel Agustín González Beauloco, de 33 años.





El sospechoso fue detenido en el marco de la Ley Provincial N.º 792, imputado por los delitos de robo y lesiones, quedando a disposición de la Fiscalía de turno, que lleva adelante la investigación para esclarecer completamente el hecho.





El episodio vuelve a encender la alerta por hechos de violencia urbana en sectores de la ciudad, especialmente durante horarios nocturnos y de escasa circulación.