Melella niega la intervención del Puerto, pero Ushuaia ya está bajo control federal y con manifestantes en el acceso al puerto

0 0 21 enero 2026 2026-01-21T09:36:00-03:00 Editar esta nota

Melella niega la intervención del Puerto de Ushuaia, pero fuerzas federales y la Agencia Nacional de Puertos ya controlan el muelle

El gobernador Gustavo Melella volvió a rechazar públicamente la intervención del Puerto de Ushuaia por parte del Gobierno nacional, afirmando que “no existen fundamentos objetivos” y que la terminal portuaria “funciona con normalidad”. Sin embargo, la escena en el muelle cuenta otra historia: la Agencia Nacional de Puertos ya asumió el control operativo y fuerzas federales patrullan sectores clave de la administración portuaria.

La presencia de efectivos, el desplazamiento de personal y las restricciones en áreas estratégicas confirman que la intervención no es una hipótesis política, sino un hecho consumado. A esto se suman los cortes y piquetes registrados este martes, que afectaron el acceso de pasajeros de cruceros y provocaron demoras, malestar turístico y una nueva imagen negativa para la ciudad.

Si el puerto “funciona normalmente”, como sostiene el Ejecutivo provincial, ¿por qué hay fuerzas federales controlando el predio? Si no existen irregularidades, ¿por qué se bloquean auditorías externas? Si la gestión es transparente, ¿por qué el conflicto escala y la Nación avanza sobre la administración?

La intervención nacional no surge de la nada. Llega en un contexto de sospechas por presuntas irregularidades administrativas, financieras y operativas que el Gobierno de Tierra del Fuego nunca explicó con claridad. Durante meses, las denuncias fueron minimizadas, los pedidos de información pública dilatados y cualquier intento de control externo desestimado.

El discurso oficial insiste en que todo está “en orden”. Pero los hechos contradicen ese relato: presencia federal, controles, conflicto social y un puerto bajo supervisión externa.

La negativa del gobernador a reconocer la intervención no despeja dudas; por el contrario, las profundiza. En lugar de brindar explicaciones claras, se opta por la confrontación discursiva y la negación de una realidad visible.

El Puerto de Ushuaia no es propiedad de ningún gobierno. Es una infraestructura estratégica para el turismo, la logística y la economía fueguina. Su administración debe estar sujeta a controles, auditorías y reglas claras, sin privilegios políticos ni zonas grises.

La transparencia no se proclama: se demuestra. La gestión no se defiende con discursos, sino con información pública y quien no tiene nada que ocultar, no le teme a los controles.

Tierra del Fuego necesita explicaciones, no negaciones. Necesita gestión responsable, no relatos. Necesita cuentas claras sobre qué pasó, qué pasa y quiénes son los responsables.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,274,Espectaculos,92,Interes,2449,Interes General,3306,Internacionales,165,Locales,4184,Noticias Nacionales,1443,Policiale,7,Policiales,11533,Sociedad,5159,Tecno,82,Tendencias,171,Titulares,15062,Ultimas Noticias,13451,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Melella niega la intervención del Puerto, pero Ushuaia ya está bajo control federal y con manifestantes en el acceso al puerto
Melella niega la intervención del Puerto, pero Ushuaia ya está bajo control federal y con manifestantes en el acceso al puerto
Melella niega la intervención del Puerto de Ushuaia, pero fuerzas federales y la Agencia Nacional de Puertos ya controlan el muelle
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNLYmzTU5acuImY4KN1MoagP5MxhDJxxxHjctY5qG8_Jjjn9y7RQmZQGcdjZyw7yCH7IfO2nd2GB7Yorku2BOQcAiiHeyOsE4SjqqObEGRTUeFX1Q-l98ELeQ6gTUUiNa0W72dRaqwH8DxZpawWcNxR2Vm_0lBBUYPlyamCGdKT0p4brPtLq_F/w640-h384/corte%20en%20el%20puerto%20de%20ushuaia%20por%20la%20intervencion.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNLYmzTU5acuImY4KN1MoagP5MxhDJxxxHjctY5qG8_Jjjn9y7RQmZQGcdjZyw7yCH7IfO2nd2GB7Yorku2BOQcAiiHeyOsE4SjqqObEGRTUeFX1Q-l98ELeQ6gTUUiNa0W72dRaqwH8DxZpawWcNxR2Vm_0lBBUYPlyamCGdKT0p4brPtLq_F/s72-w640-c-h384/corte%20en%20el%20puerto%20de%20ushuaia%20por%20la%20intervencion.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/melella-niega-la-intervencion-del.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/melella-niega-la-intervencion-del.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos