Melella niega la intervención del Puerto, pero Ushuaia ya está bajo control federal y con manifestantes en el acceso al puerto

El gobernador Gustavo Melella volvió a rechazar públicamente la intervención del Puerto de Ushuaia por parte del Gobierno nacional, afirmando que “no existen fundamentos objetivos” y que la terminal portuaria “funciona con normalidad”. Sin embargo, la escena en el muelle cuenta otra historia: la Agencia Nacional de Puertos ya asumió el control operativo y fuerzas federales patrullan sectores clave de la administración portuaria.

La presencia de efectivos, el desplazamiento de personal y las restricciones en áreas estratégicas confirman que la intervención no es una hipótesis política, sino un hecho consumado. A esto se suman los cortes y piquetes registrados este martes, que afectaron el acceso de pasajeros de cruceros y provocaron demoras, malestar turístico y una nueva imagen negativa para la ciudad.





Si el puerto “funciona normalmente”, como sostiene el Ejecutivo provincial, ¿por qué hay fuerzas federales controlando el predio? Si no existen irregularidades, ¿por qué se bloquean auditorías externas? Si la gestión es transparente, ¿por qué el conflicto escala y la Nación avanza sobre la administración?





La intervención nacional no surge de la nada. Llega en un contexto de sospechas por presuntas irregularidades administrativas, financieras y operativas que el Gobierno de Tierra del Fuego nunca explicó con claridad. Durante meses, las denuncias fueron minimizadas, los pedidos de información pública dilatados y cualquier intento de control externo desestimado.





El discurso oficial insiste en que todo está “en orden”. Pero los hechos contradicen ese relato: presencia federal, controles, conflicto social y un puerto bajo supervisión externa.





La negativa del gobernador a reconocer la intervención no despeja dudas; por el contrario, las profundiza. En lugar de brindar explicaciones claras, se opta por la confrontación discursiva y la negación de una realidad visible.





El Puerto de Ushuaia no es propiedad de ningún gobierno. Es una infraestructura estratégica para el turismo, la logística y la economía fueguina. Su administración debe estar sujeta a controles, auditorías y reglas claras, sin privilegios políticos ni zonas grises.





La transparencia no se proclama: se demuestra. La gestión no se defiende con discursos, sino con información pública y quien no tiene nada que ocultar, no le teme a los controles.





Tierra del Fuego necesita explicaciones, no negaciones. Necesita gestión responsable, no relatos. Necesita cuentas claras sobre qué pasó, qué pasa y quiénes son los responsables.