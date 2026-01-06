IPRA: crónica de un organismo “explotado” y la impunidad del poder que se retira sin rendir cuentas

Un sumario que llega cuando el “pájaro voló”





La reciente Resolución RES-1040-2025, fechada el 9 de diciembre de 2025, ordena iniciar una investigación sumaria por presuntas irregularidades y hechos de violencia laboral denunciados por una agente del instituto. El problema es evidente: la medida llega cuando el principal responsable político ya no ocupa el cargo.









La pregunta es inevitable: ¿A quién se pretende investigar ahora que Arosteguichar está en su casa, fuera del alcance del escrutinio público?





Mientras tanto, la Fiscalía de Estado acumula más de cuatro meses de silencio frente a las denuncias por nombramientos irregulares de familiares directos —sobrinos, pareja y allegados— incorporados a planta permanente. El IPRA quedó acéfalo, administrado de manera precaria por un Secretario Administrativo a cargo de la Presidencia, obligado a gestionar los restos de una estructura que explotó por los aires.





El costo del desmanejo: más de $4.000 millones y un botín político





El legado de Arosteguichar no se limita al nepotismo. Los números que hoy salen a la luz son escandalosos para las arcas públicas:

Juicios perdidos: Tras 12 años de litigio contra el dueño del Casino Status, la Justicia falló en contra del IPRA. El impacto económico es devastador:

Más de $3.000 millones en capital.

Cerca de $1.000 millones adicionales solo en honorarios profesionales.











Un golpe financiero letal que nadie en el Gobierno explica.





Planta inflada y fuga de recursos: El IPRA cuenta con 94 empleados en planta permanente entre Ushuaia y Río Grande, convirtiéndose en una verdadera agencia de colocación política.