Delegación del Congreso de Estados Unidos en Ushuaia: quiénes llegaron, qué hicieron y por qué genera inquietud

0 0 26 enero 2026 2026-01-26T00:38:00-03:00 Editar esta nota

Siete senadores de EE.UU. llegaron a Ushuaia en un avión militar. Agenda reservada y recorridas estratégicas generan inquietud política

Se confirmó que al menos siete senadores estadounidenses arribaron a Ushuaia en un avión del Departamento de Defensa. La visita incluyó recorridas por zonas estratégicas y reuniones reservadas, en un contexto de fuerte sensibilidad geopolítica.
Con el correr de las horas se conocieron más detalles sobre el aterrizaje de un avión del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en Ushuaia, un episodio que inicialmente estuvo rodeado de hermetismo y que ahora despierta interrogantes políticos, diplomáticos y estratégicos.

Según información confirmada, al menos siete senadores norteamericanos integraron la delegación que descendió en la capital fueguina. Se trató de una comitiva bipartidaria del Congreso de los Estados Unidos, compuesta por miembros del Comité de Energía y Comercio, uno de los órganos con mayor peso en la definición de políticas estratégicas del país norteamericano.

De acuerdo a lo informado por la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, la agenda incluyó reuniones con funcionarios y actores clave, con el objetivo de abordar temas vinculados a la gestión de permisos mineros, el tratamiento de residuos, el procesamiento de minerales críticos, la degradación ambiental, además de cuestiones relacionadas con investigación en salud pública y seguridad médica.

Durante su estadía en Ushuaia, la delegación realizó actividades bajo un alto nivel de reserva. Entre ellas, se confirmó una visita al Parque Nacional Tierra del Fuego, recorridas por sectores considerados de interés logístico y geopolítico, y una cena en la ciudad. Sin embargo, no se difundieron detalles oficiales sobre los encuentros mantenidos ni sobre los acuerdos eventualmente abordados.

Otro dato relevante es que la aeronave militar permaneció dos días en Buenos Aires antes de volar hacia Ushuaia. El desplazamiento se concretó sin comunicación pública del Gobierno nacional ni de los organismos de defensa argentinos responsables de autorizar este tipo de operaciones aéreas.

Asimismo, se confirmó que el Gobierno de Tierra del Fuego no tuvo injerencia en el arribo del avión. La administración provincial, encabezada por Gustavo Melella, no pudo autorizar ni rechazar el ingreso de la aeronave extranjera, ya que se trató de una decisión adoptada a nivel nacional.

El episodio generó inquietud en distintos sectores políticos y sociales, especialmente ante versiones que mencionan la posibilidad de acuerdos estratégicos entre el presidente Javier Milei y el expresidente estadounidense Donald Trump, que podrían involucrar intereses sobre el Puerto de Ushuaia, un enclave clave para el turismo antártico y la logística internacional.

Cabe recordar que Ushuaia ocupa un rol central como principal puerta de acceso a la Antártida, además de ser un punto estratégico para la proyección científica, logística y de soberanía argentina en el Atlántico Sur.

Mientras persiste el silencio oficial, la presencia de una delegación de alto nivel del Congreso estadounidense en Tierra del Fuego continúa alimentando interrogantes sobre el alcance real de la visita y sus eventuales implicancias para la provincia y el país.

¿Te parece normal la llegada de una delegación del Congreso de EE.UU. en un avión militar sin información oficial?
¿Creés que Ushuaia y el puerto fueguino están en la mira de intereses internacionales?

Dejá tu opinión en los comentarios del diario y en nuestras redes sociales.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,274,Espectaculos,92,Interes,2452,Interes General,3309,Internacionales,167,Locales,4200,Noticias Nacionales,1444,Policiale,7,Policiales,11534,Sociedad,5162,Tecno,82,Tendencias,172,Titulares,15079,Ultimas Noticias,13468,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Delegación del Congreso de Estados Unidos en Ushuaia: quiénes llegaron, qué hicieron y por qué genera inquietud
Delegación del Congreso de Estados Unidos en Ushuaia: quiénes llegaron, qué hicieron y por qué genera inquietud
Siete senadores de EE.UU. llegaron a Ushuaia en un avión militar. Agenda reservada y recorridas estratégicas generan inquietud política
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYGyBJj9G2wQLJtxR7izCA4whzbY-eMb4S5QwT6Y_42eTSui3MSf2abbEFu-46cx8QdjxU8vED-a0qZLoyXbOuBJNwda2beP1GfLvia8YTshiBTtSMmPqKTczLMv6-gfryNedo-lpXymsKidK_BNZr61hLYxYyz8IZumpufS25Iy3WHyGHSz8p/w640-h384/visita%20de%20funcionarios%20de%20estados%20unidos%20a%20ushuaia%20y%20antartida.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYGyBJj9G2wQLJtxR7izCA4whzbY-eMb4S5QwT6Y_42eTSui3MSf2abbEFu-46cx8QdjxU8vED-a0qZLoyXbOuBJNwda2beP1GfLvia8YTshiBTtSMmPqKTczLMv6-gfryNedo-lpXymsKidK_BNZr61hLYxYyz8IZumpufS25Iy3WHyGHSz8p/s72-w640-c-h384/visita%20de%20funcionarios%20de%20estados%20unidos%20a%20ushuaia%20y%20antartida.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/delegacion-del-congreso-de-estados.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/delegacion-del-congreso-de-estados.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos