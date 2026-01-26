Delegación del Congreso de Estados Unidos en Ushuaia: quiénes llegaron, qué hicieron y por qué genera inquietud

Con el correr de las horas se conocieron más detalles sobre el aterrizaje de un avión del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en Ushuaia, un episodio que inicialmente estuvo rodeado de hermetismo y que ahora despierta interrogantes políticos, diplomáticos y estratégicos.

Según información confirmada, al menos siete senadores norteamericanos integraron la delegación que descendió en la capital fueguina. Se trató de una comitiva bipartidaria del Congreso de los Estados Unidos, compuesta por miembros del Comité de Energía y Comercio, uno de los órganos con mayor peso en la definición de políticas estratégicas del país norteamericano.





De acuerdo a lo informado por la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, la agenda incluyó reuniones con funcionarios y actores clave, con el objetivo de abordar temas vinculados a la gestión de permisos mineros, el tratamiento de residuos, el procesamiento de minerales críticos, la degradación ambiental, además de cuestiones relacionadas con investigación en salud pública y seguridad médica.





Durante su estadía en Ushuaia, la delegación realizó actividades bajo un alto nivel de reserva. Entre ellas, se confirmó una visita al Parque Nacional Tierra del Fuego, recorridas por sectores considerados de interés logístico y geopolítico, y una cena en la ciudad. Sin embargo, no se difundieron detalles oficiales sobre los encuentros mantenidos ni sobre los acuerdos eventualmente abordados.





Otro dato relevante es que la aeronave militar permaneció dos días en Buenos Aires antes de volar hacia Ushuaia. El desplazamiento se concretó sin comunicación pública del Gobierno nacional ni de los organismos de defensa argentinos responsables de autorizar este tipo de operaciones aéreas.





Asimismo, se confirmó que el Gobierno de Tierra del Fuego no tuvo injerencia en el arribo del avión. La administración provincial, encabezada por Gustavo Melella, no pudo autorizar ni rechazar el ingreso de la aeronave extranjera, ya que se trató de una decisión adoptada a nivel nacional.





El episodio generó inquietud en distintos sectores políticos y sociales, especialmente ante versiones que mencionan la posibilidad de acuerdos estratégicos entre el presidente Javier Milei y el expresidente estadounidense Donald Trump, que podrían involucrar intereses sobre el Puerto de Ushuaia, un enclave clave para el turismo antártico y la logística internacional.





Cabe recordar que Ushuaia ocupa un rol central como principal puerta de acceso a la Antártida, además de ser un punto estratégico para la proyección científica, logística y de soberanía argentina en el Atlántico Sur.





Mientras persiste el silencio oficial, la presencia de una delegación de alto nivel del Congreso estadounidense en Tierra del Fuego continúa alimentando interrogantes sobre el alcance real de la visita y sus eventuales implicancias para la provincia y el país.





¿Te parece normal la llegada de una delegación del Congreso de EE.UU. en un avión militar sin información oficial?

¿Creés que Ushuaia y el puerto fueguino están en la mira de intereses internacionales?





Dejá tu opinión en los comentarios del diario y en nuestras redes sociales.