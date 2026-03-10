Choque múltiple y vuelco en Ushuaia: tres vehículos involucrados y un niño fue trasladado al hospital

Un accidente de tránsito que involucró a tres vehículos se registró este martes en la ciudad de Ushuaia, dejando como saldo importantes daños materiales, el vuelco de uno de los rodados y el traslado preventivo de un menor al hospital.

El siniestro ocurrió alrededor de las 13:20 en la calle Las Violetas al 200, donde por motivos que aún se investigan colisionaron tres vehículos.

Tres vehículos involucrados





El hecho fue protagonizado por un Fiat Uno gris conducido por Mauro Fourastie (40), quien viajaba acompañado por dos menores de 6 y 8 años. También participó un Jeep Compass manejado por Deolinda del Valle Carabajal (40).





Producto del impacto, el Fiat Uno terminó volcado e impactó además contra un Toyota Etios blanco que se encontraba estacionado y sin ocupantes en el lugar.





Tras el siniestro, personal de los Bomberos Voluntarios de Ushuaia acudió al lugar para asistir en el rescate y asegurar el vehículo volcado. En tanto, una ambulancia trasladó al menor de 8 años hacia el hospital local para una evaluación médica preventiva.





Luego de ser examinado por profesionales de salud, el niño fue dado de alta y se encuentra fuera de peligro. En el lugar también trabajó personal policial, mientras que las actuaciones correspondientes quedaron a cargo del Juzgado de Instrucción de turno, que investiga las circunstancias en las que ocurrió el accidente.