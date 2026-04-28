Detuvieron a un hombre por estafas con tarjetas robadas y vecinos denuncian que volvió a quedar en libertad

0 0 28 abril 2026 2026-04-28T05:06:00-03:00 Editar esta nota

Ushuaia: detuvieron a un hombre por estafas con tarjetas robadas, pero fue liberado. Vecinos denuncian temor en barrios.

El sospechoso fue arrestado tras realizar compras fraudulentas en comercios, pero recuperó la libertad. Crece la preocupación en barrios del sector ATE.
Un nuevo caso de estafas con tarjetas robadas generó alarma en Ushuaia, luego de que un hombre fuera detenido por realizar compras fraudulentas en distintos comercios de la ciudad y, tras el procedimiento, recuperara la libertad en pocas horas.

Según trascendió, el individuo habría sido identificado por utilizar tarjetas sustraídas para concretar operaciones en locales comerciales, lo que motivó la intervención policial y su posterior detención. Sin embargo, la situación generó indignación entre vecinos al conocerse que el sospechoso volvió a circular por la ciudad.

El foco de la preocupación se trasladó a sectores como el barrio Identidad Fueguina y la zona de ATE, donde residentes aseguran haberlo visto merodeando durante la noche. De acuerdo a los testimonios, el hombre suele acercarse a viviendas solicitando agua, mientras observa patios y se desplaza hacia galpones vacíos ubicados en las inmediaciones.

Esta situación encendió la alarma entre los vecinos, quienes manifestaron temor ante posibles nuevos hechos delictivos y cuestionaron la rápida liberación del sospechoso. También reclaman mayor presencia policial y medidas preventivas en la zona para evitar que se repitan episodios similares.

Por el momento, no se informó oficialmente si existen nuevas denuncias radicadas ni si la Justicia adoptará medidas adicionales en relación al caso.

El episodio vuelve a poner en discusión la efectividad del sistema judicial frente a delitos reiterados. La rápida liberación de personas involucradas en estafas no solo genera preocupación en la comunidad, sino que también alimenta una sensación de impunidad que impacta directamente en la seguridad cotidiana. Sin respuestas concretas, los vecinos quedan expuestos a situaciones que podrían evitarse con mayor control y seguimiento.

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Cronicas Fueguinas: Detuvieron a un hombre por estafas con tarjetas robadas y vecinos denuncian que volvió a quedar en libertad
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