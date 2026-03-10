Polémica en el Tribunal de Cuentas: designaron a una abogada del Gobierno como relatora del presidente del organismo

Polémica en Tierra del Fuego por la designación de la abogada Melina Retamar como relatora del presidente del Tribunal de Cuentas.
Una nueva controversia se abrió en torno al funcionamiento del Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego tras conocerse la designación de la abogada Melina Soledad Retamar como relatora del presidente del organismo, Miguel Longhitano.
El nombramiento generó cuestionamientos en distintos sectores políticos y administrativos debido a que la profesional forma parte de la planta permanente del Gobierno provincial, lo que para algunos observadores podría plantear interrogantes sobre la independencia del organismo encargado de auditar la gestión estatal.
Según trascendió, la funcionaria habría solicitado licencia sin goce de haberes en el Ejecutivo para asumir su nuevo rol dentro del tribunal.
El rol del Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego es el organismo encargado de controlar la legalidad del gasto público y auditar la administración de los recursos del Estado provincial.
Por ese motivo, la incorporación de una funcionaria vinculada al propio Gobierno dentro de la estructura del organismo despertó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, ya que el tribunal debe analizar y eventualmente observar actos administrativos del Ejecutivo. Según se dice, el llamado es presuntamente, para arreglar alguna cosa especifica.
El llamado llega en el momento, en que luego de varios cuestionamientos hacía Miguel Longhitano, por accionares y negligencias, se le tiro la oreja, lo que llama poderosamente la atención, al incorporar a una abogada del área legal y técnica del gobierno, esto deja parece un conflicto de intereses.
El contexto político
La designación se produce pocos días después de la apertura de sesiones legislativas encabezada por el gobernador Gustavo Melella el pasado 1 de marzo, ocasión en la que el mandatario agradeció públicamente a los integrantes del Tribunal de Cuentas durante su discurso.
Ese gesto fue interpretado por algunos sectores políticos como una señal de la relación institucional cercana entre el Ejecutivo provincial y el organismo de control.
El antecedente del estudio jurídico contratado
En medio de la discusión también volvió a mencionarse la contratación del Estudio Ymaz por parte del Gobierno provincial para la presentación de un recurso judicial ante la Justicia Federal.
De acuerdo a cuestionamientos surgidos en el ámbito político, esa estrategia legal habría implicado un gasto superior a los 60 mil dólares para la provincia, en una presentación que finalmente no prosperó en el fuero federal.
El episodio fue señalado por críticos del Gobierno como un ejemplo de decisiones administrativas que, sostienen, deberían ser analizadas por los organismos de control del Estado.
Cuestionamientos sobre la independencia del control
En ese contexto, la designación de la abogada Melina Soledad Retamar como relatora del presidente del tribunal volvió a abrir el debate sobre la independencia real del organismo encargado de auditar las cuentas públicas de la provincia.
Especialistas en transparencia institucional suelen advertir que la separación efectiva entre el poder político y los organismos de control resulta clave para garantizar la rendición de cuentas y evitar posibles irregularidades en la gestión pública.
Mientras tanto, la polémica designación continúa generando repercusiones en el ámbito político de Tierra del Fuego.
Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
COMENTARIOS