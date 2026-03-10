Polémica en el Tribunal de Cuentas: designaron a una abogada del Gobierno como relatora del presidente del organismo

El rol del Tribunal de Cuentas





El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego es el organismo encargado de controlar la legalidad del gasto público y auditar la administración de los recursos del Estado provincial.





Por ese motivo, la incorporación de una funcionaria vinculada al propio Gobierno dentro de la estructura del organismo despertó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, ya que el tribunal debe analizar y eventualmente observar actos administrativos del Ejecutivo. Según se dice, el llamado es presuntamente, para arreglar alguna cosa especifica.





El llamado llega en el momento, en que luego de varios cuestionamientos hacía Miguel Longhitano, por accionares y negligencias, se le tiro la oreja, lo que llama poderosamente la atención , al incorporar a una abogada del área legal y técnica del gobierno, esto deja parece un conflicto de intereses.





El contexto político