Choque con lesionado en Piedrabuena y Avenida Prefectura Naval Argentina: conductor está en terapia intensiva

0 0 02 marzo 2026 2026-03-02T11:50:00-03:00 Editar esta nota

Choque en Piedrabuena y Av. Prefectura Naval Argentina: conductor se descompensó y quedó internado en terapia intensiva.

Un hombre de 64 años perdió el control de su vehículo tras sufrir una descompensación y terminó impactando contra un poste de alumbrado público en la intersección de Piedrabuena y Avenida Prefectura Naval Argentina. Permanece internado en terapia intensiva.

Un siniestro vial con lesionado se registró en la intersección de Piedrabuena y Avenida Prefectura Naval Argentina, en un sector cercano a la sede de la Prefectura Naval Argentina y a la Secretaría de la Mujer.

El hecho involucró a un automóvil marca Hyundai, modelo i10, que terminó impactando contra un poste de alumbrado público tras desviarse de su trayectoria.

De acuerdo a fuentes policiales, el conductor y único ocupante del rodado, Daniel Domingo Prieto, de 64 años, habría sufrido una descompensación mientras circulaba por la zona, lo que provocó la pérdida de control del vehículo y el posterior choque.

Personal sanitario acudió al lugar y trasladó al hombre al hospital local para su evaluación médica. Si bien al momento de ser asistido se encontraba lúcido, posteriormente quedó internado en la unidad de terapia intensiva, donde permanece bajo monitoreo.

En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes para establecer con precisión la mecánica del hecho y descartar la intervención de terceros. El tránsito estuvo momentáneamente reducido mientras trabajaban los servicios de emergencia.

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,275,Espectaculos,93,Interes,2469,Interes General,3327,Internacionales,170,Locales,4317,Noticias Nacionales,1452,Policiale,8,Policiales,11569,Sociedad,5191,Tecno,82,Tendencias,176,Titulares,15215,Ultimas Noticias,13604,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Choque con lesionado en Piedrabuena y Avenida Prefectura Naval Argentina: conductor está en terapia intensiva
Choque con lesionado en Piedrabuena y Avenida Prefectura Naval Argentina: conductor está en terapia intensiva
Choque en Piedrabuena y Av. Prefectura Naval Argentina: conductor se descompensó y quedó internado en terapia intensiva.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMYBPO-G8FPBfH1oBxtZeopX9EOuPkQGv708aJlhkNJenELrnxDZJ6NRVb2BVOhd6f4L3QT-t74qFKgO6zbHpJscQ57Axlj1FiykfKIpAlFtG8BCrxtP7mMiB3O2T7wubZxC0K4o4VCyEl2OTsikVskz9MXOzEk_Hu1tprxIF3tLiZ5PPnkWEG/w640-h384/accidente%20en%20ushuaia.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMYBPO-G8FPBfH1oBxtZeopX9EOuPkQGv708aJlhkNJenELrnxDZJ6NRVb2BVOhd6f4L3QT-t74qFKgO6zbHpJscQ57Axlj1FiykfKIpAlFtG8BCrxtP7mMiB3O2T7wubZxC0K4o4VCyEl2OTsikVskz9MXOzEk_Hu1tprxIF3tLiZ5PPnkWEG/s72-w640-c-h384/accidente%20en%20ushuaia.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/choque-con-lesionado-en-piedrabuena-y.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/choque-con-lesionado-en-piedrabuena-y.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos