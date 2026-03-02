Choque con lesionado en Piedrabuena y Avenida Prefectura Naval Argentina: conductor está en terapia intensiva

Un hombre de 64 años perdió el control de su vehículo tras sufrir una descompensación y terminó impactando contra un poste de alumbrado público en la intersección de Piedrabuena y Avenida Prefectura Naval Argentina. Permanece internado en terapia intensiva.

Un siniestro vial con lesionado se registró en la intersección de Piedrabuena y Avenida Prefectura Naval Argentina, en un sector cercano a la sede de la Prefectura Naval Argentina y a la Secretaría de la Mujer.





El hecho involucró a un automóvil marca Hyundai, modelo i10, que terminó impactando contra un poste de alumbrado público tras desviarse de su trayectoria.





De acuerdo a fuentes policiales, el conductor y único ocupante del rodado, Daniel Domingo Prieto, de 64 años, habría sufrido una descompensación mientras circulaba por la zona, lo que provocó la pérdida de control del vehículo y el posterior choque.





Personal sanitario acudió al lugar y trasladó al hombre al hospital local para su evaluación médica. Si bien al momento de ser asistido se encontraba lúcido, posteriormente quedó internado en la unidad de terapia intensiva, donde permanece bajo monitoreo.





En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes para establecer con precisión la mecánica del hecho y descartar la intervención de terceros. El tránsito estuvo momentáneamente reducido mientras trabajaban los servicios de emergencia.



