Millonaria contratación directa del Gobierno: más de USD 500.000 para Ushuaia Visión y TV Fuego

El Gobierno aprobó una contratación directa en dólares por más de USD 500.000 a Ushuaia Visión y TV Fuego.

El Gobierno de Tierra del Fuego aprobó una nueva contratación directa en dólares por más de 500 mil dólares a favor de Ushuaia Visión S.A. y TV Fuego S.A., empresas del mismo grupo económico que ya habían sido beneficiadas con convenios vinculados al sistema de videovigilancia provincial.
El Gobierno de Tierra del Fuego volvió a autorizar una millonaria contratación directa en moneda extranjera a favor de TV Fuego S.A. y Ushuaia Visión S.A., dos firmas pertenecientes al mismo grupo económico que durante 2025 ya habían resultado adjudicatarias de convenios millonarios vinculados al sistema de videovigilancia provincial.

La nueva adjudicación supera los 500.000 dólares —cifra que ronda los 750 millones de pesos al tipo de cambio actual— y tiene como destino la provisión de equipamiento informático para centros de salud de la provincia.
Contratación directa y en dólares

Más allá del objeto formal del contrato —fortalecer la infraestructura tecnológica en el sistema sanitario fueguino—, lo que vuelve a generar cuestionamientos es la modalidad elegida: contratación directa, en moneda extranjera y con proveedores que ya habían sido beneficiados en procesos similares.

El esquema repite el mecanismo aplicado el año pasado, cuando ambas empresas fueron parte de un convenio para la implementación de tecnología de videovigilancia en puntos estratégicos de la provincia.

El antecedente: cámaras inteligentes y control vehicular

A fines de 2025, el entonces funcionario y actual ministro Coordinador de Gabinete, Jorge Canals, había destacado como uno de los hitos de gestión la incorporación de un sistema de cámaras de última generación con lectura automática de patentes, instaladas en el acceso a Ushuaia y en la ex balanza de Río Grande.

La iniciativa fue desarrollada mediante un convenio con Ushuaia Visión y TV Fuego, junto con la Agencia de Innovación provincial, que participó en la implementación del software. “Estas cámaras nos permiten leer la patente y vincularla en tiempo real con el registro de la propiedad automotor”, había explicado Canals en ese momento.

El plan oficial contemplaba además una expansión progresiva hasta alcanzar 1.000 cámaras en todo el territorio provincial, incluyendo dispositivos con capacidad de reconocimiento facial en zonas turísticas.

Debate abierto

La reiteración de contrataciones directas con las mismas empresas vuelve a abrir interrogantes sobre los criterios de adjudicación, la transparencia del proceso y la conveniencia de realizar operaciones en dólares en el actual contexto económico.

Mientras el Ejecutivo fundamenta las decisiones en la necesidad de modernizar infraestructura tecnológica —tanto en seguridad como en salud—, desde distintos sectores se plantea la necesidad de mayor publicidad y competencia en este tipo de contrataciones de alto impacto presupuestario.

La cifra total involucrada y la continuidad de los proveedores colocan nuevamente el foco sobre la política de compras y contrataciones del Gobierno provincial.

