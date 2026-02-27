Millonaria contratación directa del Gobierno: más de USD 500.000 para Ushuaia Visión y TV Fuego

El Gobierno de Tierra del Fuego volvió a autorizar una millonaria contratación directa en moneda extranjera a favor de TV Fuego S.A. y Ushuaia Visión S.A., dos firmas pertenecientes al mismo grupo económico que durante 2025 ya habían resultado adjudicatarias de convenios millonarios vinculados al sistema de videovigilancia provincial.

La nueva adjudicación supera los 500.000 dólares —cifra que ronda los 750 millones de pesos al tipo de cambio actual— y tiene como destino la provisión de equipamiento informático para centros de salud de la provincia.

Más allá del objeto formal del contrato —fortalecer la infraestructura tecnológica en el sistema sanitario fueguino—, lo que vuelve a generar cuestionamientos es la modalidad elegida: contratación directa, en moneda extranjera y con proveedores que ya habían sido beneficiados en procesos similares.





El antecedente: cámaras inteligentes y control vehicular





A fines de 2025, el entonces funcionario y actual ministro Coordinador de Gabinete, Jorge Canals, había destacado como uno de los hitos de gestión la incorporación de un sistema de cámaras de última generación con lectura automática de patentes, instaladas en el acceso a Ushuaia y en la ex balanza de Río Grande.





La iniciativa fue desarrollada mediante un convenio con Ushuaia Visión y TV Fuego, junto con la Agencia de Innovación provincial, que participó en la implementación del software. “Estas cámaras nos permiten leer la patente y vincularla en tiempo real con el registro de la propiedad automotor”, había explicado Canals en ese momento.





