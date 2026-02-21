Cortes de luz afectaron a varios barrios de Ushuaia y la DPE no informó las causas

La interrupción imprevista del suministro eléctrico impactó ayer en sectores como el barrio 640 Viviendas y Andino, entre otros. La Dirección Provincial de Energía confirmó la contingencia, pero no detalló el origen de la falla ni el alcance total del corte.
Una interrupción imprevista del servicio eléctrico afectó ayer a distintos sectores de Ushuaia y generó malestar entre vecinos que reclamaron mayor información oficial sobre las causas y la magnitud del problema.

Entre los barrios alcanzados por el corte se encontraron el 640 Viviendas y el barrio Andino, aunque residentes señalaron que la afectación se extendió a otros puntos de la ciudad.

Desde la Dirección Provincial de Energía (DPE) se emitió un comunicado en el que se confirmó la contingencia. El organismo informó que se estaba registrando una interrupción imprevista del servicio eléctrico en distintos barrios de Ushuaia y que personal técnico había sido movilizado a puntos estratégicos de la red para identificar el origen de la falla.

Sin embargo, en el parte difundido no se precisaron oficialmente las causas del corte ni se detalló qué sectores estaban comprometidos, situación que generó reclamos entre usuarios, especialmente teniendo en cuenta las bajas temperaturas y la dependencia de equipos eléctricos para calefacción.

La DPE pidió disculpas por las molestias ocasionadas y aseguró que los equipos técnicos trabajaban para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible. También indicó que se emitiría un nuevo comunicado una vez localizada la falla y estimados los tiempos de reposición.

Hasta el momento no se difundieron detalles técnicos adicionales sobre el episodio ni un informe oficial que esclarezca qué provocó la interrupción.

