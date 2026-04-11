DENUNCIAN ESTAFAS, APRIETES Y FALTA DE CONTROL DEL MUNICIPIO EN USHUAIA

La causa por presuntas estafas con tierras fiscales en Ushuaia escala en gravedad y empieza a exponer no solo un esquema de maniobras irregulares, sino también un contexto de desprotección y posibles aprietes contra quienes se animan a denunciar.

La abogada Griselda Engelhard confirmó que al menos 26 personas fueron afectadas por operaciones que incluían publicaciones en redes sociales, cobros sin respaldo legal y promesas de adjudicación de terrenos que nunca se concretaron.





Sin embargo, el dato que encendió las alarmas en las últimas horas es aún más delicado: una de las familias damnificadas denunció haber sido víctima de hostigamiento, con llamados insistentes y pedidos de encuentros en circunstancias sospechosas, lo que derivó en la solicitud de medidas de protección.





El caso ya no se limita a una estafa económica. Empieza a mostrar indicios de presión sobre las víctimas, en un escenario donde quienes reclaman justicia no tendrían garantizada su seguridad.





Para Engelhard, el problema es estructural. Señaló que la crisis habitacional, la falta de controles y la ausencia de políticas públicas efectivas generan el terreno ideal para este tipo de maniobras. En ese contexto, muchas familias, desesperadas por acceder a un terreno, terminan recurriendo a circuitos informales donde quedan completamente expuestas.





Pero el foco político también apunta al Estado. La letrada planteó interrogantes sobre el rol del Municipio en el control de las tierras fiscales, remarcando que se trata de bienes públicos cuya administración y fiscalización no pueden quedar libradas al desorden o la improvisación.





Aunque no hay imputaciones directas, también se deslizó la necesidad de investigar posibles vínculos individuales con actores relacionados a organizaciones sindicales, lo que podría ampliar el alcance de la causa.





Mientras la Justicia avanza, el impacto ya es concreto: familias que perdieron dinero, expectativas frustradas y una creciente sensación de desamparo.





El caso deja una pregunta incómoda pero inevitable: ¿cómo es posible que durante tanto tiempo operen este tipo de maniobras sin controles efectivos sobre tierras que pertenecen al Estado?