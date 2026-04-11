DENUNCIAN ESTAFAS, APRIETES Y FALTA DE CONTROL DEL MUNICIPIO EN USHUAIA

0 0 11 abril 2026 2026-04-11T07:23:00-03:00 Editar esta nota

Denuncian estafas con tierras fiscales en Ushuaia: 26 afectados, hostigamiento a víctimas y dudas sobre el control estatal.

Al menos 26 familias habrían sido víctimas de maniobras irregulares. La abogada advierte hostigamiento a denunciantes y apunta a la responsabilidad del Estado.

La causa por presuntas estafas con tierras fiscales en Ushuaia escala en gravedad y empieza a exponer no solo un esquema de maniobras irregulares, sino también un contexto de desprotección y posibles aprietes contra quienes se animan a denunciar.

La abogada Griselda Engelhard confirmó que al menos 26 personas fueron afectadas por operaciones que incluían publicaciones en redes sociales, cobros sin respaldo legal y promesas de adjudicación de terrenos que nunca se concretaron.

Sin embargo, el dato que encendió las alarmas en las últimas horas es aún más delicado: una de las familias damnificadas denunció haber sido víctima de hostigamiento, con llamados insistentes y pedidos de encuentros en circunstancias sospechosas, lo que derivó en la solicitud de medidas de protección.

El caso ya no se limita a una estafa económica. Empieza a mostrar indicios de presión sobre las víctimas, en un escenario donde quienes reclaman justicia no tendrían garantizada su seguridad.

Para Engelhard, el problema es estructural. Señaló que la crisis habitacional, la falta de controles y la ausencia de políticas públicas efectivas generan el terreno ideal para este tipo de maniobras. En ese contexto, muchas familias, desesperadas por acceder a un terreno, terminan recurriendo a circuitos informales donde quedan completamente expuestas.

Pero el foco político también apunta al Estado. La letrada planteó interrogantes sobre el rol del Municipio en el control de las tierras fiscales, remarcando que se trata de bienes públicos cuya administración y fiscalización no pueden quedar libradas al desorden o la improvisación.

Aunque no hay imputaciones directas, también se deslizó la necesidad de investigar posibles vínculos individuales con actores relacionados a organizaciones sindicales, lo que podría ampliar el alcance de la causa.

Mientras la Justicia avanza, el impacto ya es concreto: familias que perdieron dinero, expectativas frustradas y una creciente sensación de desamparo.

El caso deja una pregunta incómoda pero inevitable: ¿cómo es posible que durante tanto tiempo operen este tipo de maniobras sin controles efectivos sobre tierras que pertenecen al Estado?

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,278,Espectaculos,93,Interes,2489,Interes General,3347,Internacionales,173,Locales,4442,Noticias Nacionales,1456,Policiale,10,Policiales,11609,Sociedad,5214,Tecno,83,Tendencias,177,Titulares,15351,Ultimas Noticias,13740,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: DENUNCIAN ESTAFAS, APRIETES Y FALTA DE CONTROL DEL MUNICIPIO EN USHUAIA
DENUNCIAN ESTAFAS, APRIETES Y FALTA DE CONTROL DEL MUNICIPIO EN USHUAIA
Denuncian estafas con tierras fiscales en Ushuaia: 26 afectados, hostigamiento a víctimas y dudas sobre el control estatal.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0t_jJZcmk_VHbzv0YgLHlDn7AbJhQCKTABdMn3oBnFtZMRg7I08QwLWA-vhWZwElkaFjDwhyphenhyphenjcWjmCOcapER-TbvvQEirkkF3Vmyl8zak3SjcVUt_IAPUO1JtUILH91gy_jL0U37WX6FOdBINLNS57AOaFt2iAjjeTXMcYfSKvvDHncd1a0aR/w640-h366/venta%20de%20tierra%20ilegales.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0t_jJZcmk_VHbzv0YgLHlDn7AbJhQCKTABdMn3oBnFtZMRg7I08QwLWA-vhWZwElkaFjDwhyphenhyphenjcWjmCOcapER-TbvvQEirkkF3Vmyl8zak3SjcVUt_IAPUO1JtUILH91gy_jL0U37WX6FOdBINLNS57AOaFt2iAjjeTXMcYfSKvvDHncd1a0aR/s72-w640-c-h366/venta%20de%20tierra%20ilegales.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/04/denuncian-estafas-aprietes-y-falta-de.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/04/denuncian-estafas-aprietes-y-falta-de.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos