Condenaron a Carlos Córdoba a 5 años de prisión por las viviendas de ATE y quedó detenido

49 0 29 mayo 2026 2026-05-29T07:14:00-03:00 Editar esta nota

Carlos Córdoba y Miguel Arana fueron condenados a cinco años de prisión por estafas vinculadas al plan de viviendas de ATE en Ushuaia.

El Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur condenó al secretario general de ATE, Carlos Córdoba, a cinco años de prisión por maniobras fraudulentas vinculadas al plan habitacional de Barrancas del Río Pipo. Miguel Arana recibió la misma pena. Tras conocerse el veredicto, ambos quedaron detenidos por orden judicial.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur condenó este viernes a Carlos Córdoba, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a cinco años de prisión por los hechos de estafa investigados en torno al programa de 128 viviendas sociales del sector Barrancas del Río Pipo.

La sentencia también alcanzó a Miguel Arana, quien recibió idéntica condena en el marco de una de las causas judiciales de mayor repercusión política y sindical de los últimos años en Tierra del Fuego. Tras la lectura del veredicto, el Tribunal dispuso además la inmediata detención de ambos condenados.

La investigación judicial estuvo centrada en presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a la adjudicación y comercialización irregular de viviendas sociales impulsadas desde el gremio estatal.

Durante los alegatos, el fiscal Daniel Curtale había solicitado una pena de cuatro años de prisión para Córdoba y Arana al considerar acreditada su participación en 22 hechos relacionados con el emprendimiento habitacional.

Sin embargo, el Tribunal resolvió aplicar una condena superior al pedido formulado por la Fiscalía y consideró acreditada la responsabilidad penal de ambos imputados.

Según sostuvo la acusación durante el juicio oral y público, las maniobras investigadas habrían generado perjuicios económicos a distintas personas que buscaban acceder a una vivienda mediante el proyecto habitacional desarrollado en Barrancas del Río Pipo.

Antes de conocerse el veredicto, Córdoba utilizó sus últimas palabras ante los jueces para rechazar las acusaciones y defender su actuación.

“Agradezco que hoy pueda terminar el juicio, porque es un peso bastante importante en mi espalda. Creo que esto va a ayudar muchísimo para mi vida y para mi salud”, expresó el dirigente sindical.

Durante su exposición también sostuvo: “Jamás nosotros le hemos mentido, por lo menos yo y mi gente, le hemos mentido a la gente diciéndoles que vamos a recibir plata por esto o vamos a hacer plata por otro”.

Finalmente, concluyó: “Me declaro inocente y, por supuesto, confío mucho en todos ustedes”.

Las defensas de Córdoba y Arana habían solicitado la absolución de sus asistidos al sostener que no existían pruebas suficientes para acreditar los delitos investigados.

En el caso de Arana, la defensa incluso planteó que las conductas cuestionadas podían considerarse reprochables desde el punto de vista moral, aunque negó que constituyeran delitos penales.

Con la lectura de la sentencia y la detención inmediata de los condenados, el proceso judicial ingresará ahora en la etapa de fundamentos y eventuales apelaciones que puedan presentar las defensas ante instancias superiores.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 49
  1. Anónimomayo 29, 2026

    Prepárate Paula porque vos seguro seguirás los pasos de tu papi

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    1. Anónimomayo 29, 2026

      FREIRE ACOSTA de PROYECTAR fue el que mando al frente estas maniobras fraudulentas porque vendio esos terrenos a pedido de CORDOBA y ARANA en más de 50.000 dolares y termino SOBRESEIDO alegando que NO SABIA QUE ERAN DEL ESTADO. JA JA JA, QUE BANDA DE TRES DELINCUENTES. Por eso termino muerto BELBEY.

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    2. Anónimomayo 29, 2026

      Catena, seguis vos... caef, donaciones de sedronar, de la muni, de nación... te vas a quedar sin panaderías en arteaga,sin hilix, sin casa de campo en el Olivia y sin chalet en san isidro

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    3. Anónimomayo 29, 2026

      Y este HDRMP era ( espero que desde ahora sea eso) representante de los empleados públicos? Y los nabos del escalafón SECO y los EPU los seguían votando? Jodanse con los representantes que eligen. A gayola por un lustro. Esperó que también lo exoneren de su lugar de trabajo, digo nose Vuoto a ver si te la jugas

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    4. Anónimomayo 29, 2026

      y la guita?? no la devuelven? o sea te afanas millones de pesos y aca no paso nada??
      y no estafaron a 22 familias, fueron muchas mas.....
      JUECES DAN ASCO. renuncien!

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    5. Anónimomayo 29, 2026

      lo del pelotudo del fiscal, da risa, en lugar de acusarlos a estos chorros, los defendia!!!
      cuanto habra cobrado este reberendo pelotudo!!!
      INTERVENCION YA AL PODER JUDICIAL !!!

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    6. Anónimomayo 29, 2026

      y la abogada? esa negra india, se compro un departamento en jujuy hace 2 años. se la robo toda la negra peruana esta..y no quedo presa? es un chiste esto

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    7. Anónimomayo 29, 2026

      SUTEF para martes, miércoles y jueves en adhesión al compañero sindical víctima de la criminilizacion de la protesta obrera....

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    8. Anónimomayo 29, 2026

      ASPUE si de ATE nooooo 💪

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    9. Anónimomayo 29, 2026

      Siempre que haya pruebas hay que denunciar no hay que tener miedo!!!! Ojalá esté negro matón y bocón aprenda en la cárcel.....

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  2. Anónimomayo 29, 2026

    Excelente noticia 😃😃

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    1. Anónimomayo 29, 2026

      a los detenidos que le gusta LA ZOOFILIA, ahi tienen DOS CHIMPANCES PARA COJERCELOS!

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  3. Anónimomayo 29, 2026

    Se declara inocente y tiene una condena firme, me hace acordar a la Cristi!!!

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    1. Anónimomayo 29, 2026

      Y a mi a los encubrimientos a Macri y al peluca, el primero más de 250 causas, el segundo va pasando ya las 100 causas y ambos protegidos por la " Ley".

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    2. Anónimomayo 29, 2026

      Tus papás son primos no?

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    3. Anónimomayo 29, 2026

      Así son los K

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  4. Anónimomayo 29, 2026

    FREIRE ACOSTA de PROYECTAR fue el que mando al frente estas maniobras fraudulentas porque vendio esos terrenos a pedido de CORDOBA y ARANA en más de 50.000 dolares y termino SOBRESEIDO alegando que NO SABIA QUE ERAN DEL ESTADO. JA JA JA, QUE BANDA DE TRES DELINCUENTES. Por eso termino muerto BELBEY.

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  5. Anónimomayo 29, 2026

    Bien ahora catena

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  6. Anónimomayo 29, 2026

    Y 5 años es poco tranfugas, malditos que juegan con la necesidad de la gente. Destituido del sindicato tiene que estar que tampoco hace nada por los empleados
    Si no su beneficio propio

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  7. Anónimomayo 29, 2026

    Ahora falta que lo metan en cana al garca de camioneros, el negro Capdevila y la trola de su señora por hacer lo mismo con los terrenos municipales.

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  8. Anónimomayo 29, 2026

    PERO Y A LOS FUNCIONARIOS DEL IPV MO LES CABEN LAS GENERALES DE LA LEY? ELLOS SON LOS QUE ADJUDICAN LAS VIVIENDAS. EL ÁREA SOCIAL ES EL FILTRO MÁS IMPORTANTE, ADEMÁS LA RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE DE TURNO EN LA FIRMA DE LAS RESOLUCIONES DE ADJUDICACIÓN.

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  9. Anónimomayo 29, 2026

    Apelando y en seis meses están afuera y vuelven como perseguidos políticos, acuerdensé

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  10. Anónimomayo 29, 2026

    Apelando y en seis meses están afuera y vuelven como perseguidos políticos, acuerdensé

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  11. Anónimomayo 29, 2026

    se lo llevaron sin esposas, porque es vip...

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  12. Anónimomayo 29, 2026

    Al fin se hizo justicia

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  13. Anónimomayo 29, 2026

    Ojo, que no se les caiga muy seguido el jabón

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  14. Anónimomayo 29, 2026

    otro que se le acabo el curro, se van terminando las dinastias politicas y gremiales. todos adentro de las rejas.

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  15. Anónimomayo 29, 2026

    Victor Zuñiga 👋👋👋👋 vas a quedar con laa rosca floja, preparate!!!!
    y el paja de Cesar tambien

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  16. Pirinchamayo 29, 2026

    Y si Zuñiga , vas a tener que sentar esa cola gorda en el banquillo . Pero podrás pedir domiciliaria porque estas inflado como una tutuca y deforme

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  17. Anónimomayo 29, 2026

    No podes darle plata a semejante personaje con esa cara de delincuente que tiene

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  18. Anónimomayo 29, 2026

    Falta vanearon saenz que vaya presa ya nadie la salva a la estafadora esa

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  19. Anónimomayo 29, 2026

    Analia escalante faltas vos chorra delincuente que te robas todo

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  20. Anónimomayo 29, 2026

    Una rata menos

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  21. Anónimomayo 29, 2026

    Muy pocos años para la gran estafa a tantas gente vergüenza deveria darle declararse inocente ya le llegara la divina justicia ladrones

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  22. Anónimomayo 29, 2026

    sindicalistas...entregadores de trabajadores, chorros, peronchos, delincuentes, fuesteros, vagos, inutiles. todos iguales.
    oscar martinez, soda, velazquez,sosa, vergara, etc.
    faloperos, chorros, y peronchos!!

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  23. Anónimomayo 29, 2026

    tadeoa calderon, tremendo narcos, la mujer re prostituta, cambia sexo por droga, todos en chacra la hemos cojido, los hijos de tadeo calderon no son de el, si el es infertil.
    y pensar que este drogado, vota!

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  24. Anónimomayo 29, 2026

    5 años? es una verguenza, y la guita de las familias damnificadas? quien la pone? los inutiles de los jueces?

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  25. Anónimomayo 29, 2026

    como lo van a violar a estos dos bolitas. se los van a cojer todos los dias

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  26. Anónimomayo 29, 2026

    que rico, hace tiempo que no comemos, carne de peruanos.

    firma weiss, y la negra pereyra

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  27. Anónimomayo 29, 2026

    y la abogada? la negra esa fea, incojible, no va presa? esa se la robo toda.

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  28. Anónimomayo 29, 2026

    hoy los detenidos, se los van a cojer a estos dos. olvidate!!!

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  29. Anónimomayo 29, 2026

    y en el caso del chanta de NIEVAS, el milico, se olvidaron de varisco y el milico amarilla.. que paso? se olvidaron de estos dos chorros? solo nievas robaba la guita? dan verguenza estos jueces

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  30. Anónimomayo 29, 2026

    Delicuentes ellos y los que pagaron la coima

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  31. Anónimomayo 29, 2026

    ARANA Y CORDOBA, ME LOS IMAGUINO A ESTOS DOS PURUANOS ENTANGADOS!

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  32. Anónimomayo 29, 2026

    Es un mártir ..... siempre lucho por los más desposeídos

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  33. Anónimomayo 29, 2026

    QUE DEVUELVA LA PLATA O PAGUE CON SUS BIENES!! IGUAL QUE CFK!

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  34. Anónimomayo 29, 2026

    todo se paga en esta vida....

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  35. Anónimomayo 29, 2026

    La hija de este corrupto chorro es directora de puerto y se queda o quedaba con parte de sueldos de los empleados.......presaaaaaa

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  36. Anónimomayo 29, 2026

    Naaaaaaa....che no era que estos de ate decían que los que intervienen el puerto eran chorros y mafioso jajajaja a ver a ver , se viene la temporada a meter paro con la foto de Córdoba jjjjjjj

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Cronicas Fueguinas: Condenaron a Carlos Córdoba a 5 años de prisión por las viviendas de ATE y quedó detenido
Condenaron a Carlos Córdoba a 5 años de prisión por las viviendas de ATE y quedó detenido
Carlos Córdoba y Miguel Arana fueron condenados a cinco años de prisión por estafas vinculadas al plan de viviendas de ATE en Ushuaia.
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