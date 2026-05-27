El Malbran reveló los resultados encontrados en el relleno sanitario de Ushuaia

Mientras continúa la preocupación sanitaria en Ushuaia por los casos de hantavirus vinculados al crucero Hondius, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que el único ejemplar capturado durante el operativo realizado por especialistas del Instituto Malbrán en el relleno sanitario municipal corresponde a una rata urbana (Rattus rattus), descartándose hasta el momento la presencia del ratón colilargo, principal reservorio silvestre del virus Andes.

La información fue difundida a través de un nuevo informe epidemiológico elaborado por la Dirección Nacional de Epidemiología, en medio de la creciente atención que generó la investigación sanitaria desplegada en distintos sectores de Ushuaia tras el brote detectado en el crucero antártico.





Según el reporte oficial, durante el operativo se instalaron aproximadamente 120 trampas tipo Sherman durante tres noches consecutivas en distintos puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos el Parque Nacional Tierra del Fuego, Playa Larga y el relleno sanitario municipal.





Los resultados preliminares indican un “índice de captura del 42%” de pequeños mamíferos, aunque el dato más relevante para las autoridades sanitarias fue la ausencia de ejemplares de Oligoryzomys longicaudatus, conocido popularmente como ratón colilargo y considerado el principal transmisor del hantavirus Andes en la Patagonia.





No obstante, durante el operativo sí fueron detectadas otras especies de roedores silvestres como Abrothrix olivacea y Abrothrix hirta. Las muestras biológicas obtenidas de esos ejemplares continúan siendo analizadas en laboratorios especializados para descartar circulación viral.





Desde Nación remarcaron además que el operativo no se limitó únicamente al monitoreo ambiental, sino que también permitió avanzar en capacitaciones y transferencia de capacidades diagnósticas para fortalecer la detección de hantavirus en Tierra del Fuego .





En paralelo, el informe epidemiológico actualizó la situación vinculada al crucero Hondius, donde hasta el 26 de mayo se notificaron un total de 11 casos relacionados con hantavirus: nueve confirmados y dos considerados probables.





Además, las autoridades sanitarias confirmaron tres fallecimientos asociados al brote, de los cuales dos fueron oficialmente confirmados y uno permanece bajo clasificación como caso probable.





Según el análisis epidemiológico preliminar, el primer contagio habría ocurrido antes del embarque del crucero mediante exposición en tierra. Sin embargo, el propio informe advierte que “la evidencia actual sugiere una posterior transmisión de persona a persona a bordo del barco”, una situación que continúa bajo investigación por parte de especialistas nacionales.





El caso mantiene en alerta a las autoridades sanitarias nacionales y provinciales, mientras continúan los monitoreos ambientales y los estudios epidemiológicos en Ushuaia para intentar determinar si existe circulación activa del virus en la zona.