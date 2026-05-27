El Malbran reveló los resultados encontrados en el relleno sanitario de Ushuaia

3 0 27 mayo 2026 2026-05-27T01:22:00-03:00 Editar esta nota

Malbrán confirmó que el único roedor capturado en el relleno sanitario de Ushuaia fue una rata urbana y no un ratón colilargo portador de hantavirus.

Mientras continúa la preocupación sanitaria en Ushuaia por los casos de hantavirus vinculados al crucero Hondius, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que el único ejemplar capturado durante el operativo realizado por especialistas del Instituto Malbrán en el relleno sanitario municipal corresponde a una rata urbana (Rattus rattus), descartándose hasta el momento la presencia del ratón colilargo, principal reservorio silvestre del virus Andes.
Mientras continúa la preocupación sanitaria en Ushuaia por los casos de hantavirus vinculados al crucero Hondius, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que el único ejemplar capturado durante el operativo realizado por especialistas del Instituto Malbrán en el relleno sanitario municipal corresponde a una rata urbana (Rattus rattus), descartándose hasta el momento la presencia del ratón colilargo, principal reservorio silvestre del virus Andes.

La información fue difundida a través de un nuevo informe epidemiológico elaborado por la Dirección Nacional de Epidemiología, en medio de la creciente atención que generó la investigación sanitaria desplegada en distintos sectores de Ushuaia tras el brote detectado en el crucero antártico.

Según el reporte oficial, durante el operativo se instalaron aproximadamente 120 trampas tipo Sherman durante tres noches consecutivas en distintos puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos el Parque Nacional Tierra del Fuego, Playa Larga y el relleno sanitario municipal.

Los resultados preliminares indican un “índice de captura del 42%” de pequeños mamíferos, aunque el dato más relevante para las autoridades sanitarias fue la ausencia de ejemplares de Oligoryzomys longicaudatus, conocido popularmente como ratón colilargo y considerado el principal transmisor del hantavirus Andes en la Patagonia.

No obstante, durante el operativo sí fueron detectadas otras especies de roedores silvestres como Abrothrix olivacea y Abrothrix hirta. Las muestras biológicas obtenidas de esos ejemplares continúan siendo analizadas en laboratorios especializados para descartar circulación viral.

Desde Nación remarcaron además que el operativo no se limitó únicamente al monitoreo ambiental, sino que también permitió avanzar en capacitaciones y transferencia de capacidades diagnósticas para fortalecer la detección de hantavirus en Tierra del Fuego.

En paralelo, el informe epidemiológico actualizó la situación vinculada al crucero Hondius, donde hasta el 26 de mayo se notificaron un total de 11 casos relacionados con hantavirus: nueve confirmados y dos considerados probables.

Además, las autoridades sanitarias confirmaron tres fallecimientos asociados al brote, de los cuales dos fueron oficialmente confirmados y uno permanece bajo clasificación como caso probable.

Según el análisis epidemiológico preliminar, el primer contagio habría ocurrido antes del embarque del crucero mediante exposición en tierra. Sin embargo, el propio informe advierte que “la evidencia actual sugiere una posterior transmisión de persona a persona a bordo del barco”, una situación que continúa bajo investigación por parte de especialistas nacionales.

El caso mantiene en alerta a las autoridades sanitarias nacionales y provinciales, mientras continúan los monitoreos ambientales y los estudios epidemiológicos en Ushuaia para intentar determinar si existe circulación activa del virus en la zona.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 3
  1. Anónimomayo 27, 2026

    Vayan a Olivos que allá esta lleno lleno lleno de madrigueras. VLLC ( Vamos Los Ladrones Cascada).

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimomayo 27, 2026

      Te equivocaste, la dirección es San Martín 450 y Arturo Coronado 468, Ushuaia

      Borrar
  2. Anónimomayo 27, 2026

    Buscaron por todos los medios de instalar una nueva plandemia y no pudieron o nadie les dio bolilla ,pero fue un aviso, no se olviden todo lo que nos hicieron durante la plandemia ,prácticamente eliminaron todos los derechos humanos y nos vacunaron con vacunas experimentales cancerígenas sin nuestro consentimiento,metían preso a las personas solo por salir a la vereda o andar en el auto,tampoco se olviden de la cantidad de asesinatos que hubo durante la plandemia

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,279,Espectaculos,96,Interes,2517,Interes General,3373,Internacionales,177,Locales,4582,Noticias Nacionales,1462,Policiale,10,Policiales,11644,Sociedad,5252,Tecno,85,Tendencias,182,Titulares,15514,Ultimas Noticias,13903,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: El Malbran reveló los resultados encontrados en el relleno sanitario de Ushuaia
El Malbran reveló los resultados encontrados en el relleno sanitario de Ushuaia
Malbrán confirmó que el único roedor capturado en el relleno sanitario de Ushuaia fue una rata urbana y no un ratón colilargo portador de hantavirus.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeWRQwrFrryt6QF5Q4QqXRp3x0tR3ZBaJloejwF7Dg0EYJTnyluEHbEhe0WohnfK9_Ip6xaSbRAlmnRcUsuBw8SVTqyeB8QA3-GNS7pKQgEtJfuKuG27GN6Kcgm7uGJU_H78AksmiY-rs2ziHA_t0MJQ2PETN607IQOCdwCHKAHD68T6Ayqht8/w640-h366/estudios%20dieron%20negativo%20ante%20roedores%20portantes%20de%20hantavirus%20en%20ushuaia.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeWRQwrFrryt6QF5Q4QqXRp3x0tR3ZBaJloejwF7Dg0EYJTnyluEHbEhe0WohnfK9_Ip6xaSbRAlmnRcUsuBw8SVTqyeB8QA3-GNS7pKQgEtJfuKuG27GN6Kcgm7uGJU_H78AksmiY-rs2ziHA_t0MJQ2PETN607IQOCdwCHKAHD68T6Ayqht8/s72-w640-c-h366/estudios%20dieron%20negativo%20ante%20roedores%20portantes%20de%20hantavirus%20en%20ushuaia.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/05/el-malbran-revelo-los-resultados.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/05/el-malbran-revelo-los-resultados.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos