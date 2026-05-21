Indignación en Ushuaia: una vecina denunció que la DPE le exige más de $14 millones para conectarse a la red eléctrica

0 0 21 mayo 2026 2026-05-21T16:44:00-03:00 Editar esta nota

Una vecina de Ushuaia denunció que la DPE le exige más de $14 millones para conectarse a la red eléctrica.

La mujer aseguró que necesita apenas tres postes para acceder al servicio eléctrico en su vivienda de Barrancas del Río Pipo. El presupuesto supera los 14 millones de pesos e incluye obras de infraestructura y alumbrado público.

Una vecina de Ushuaia denunció públicamente que la Dirección Provincial de Energía le presupuestó más de 14 millones de pesos para poder acceder al servicio eléctrico en su vivienda ubicada sobre calle Cóndor Andino al 3500, en el sector de Barrancas del Río Pipo.

De acuerdo a la documentación oficial difundida, el monto total asciende a $14.278.315,22 y corresponde a una obra de “extensión de red de baja tensión” destinada a una conexión domiciliaria particular. El expediente contempla tareas de infraestructura eléctrica, provisión de materiales y trabajos técnicos complementarios.

Entre los ítems incluidos aparecen la colocación de postes de madera, tendido de cableado preensamblado, excavaciones, sistemas de retención, derivaciones y artefactos de alumbrado público. Según trascendió, uno de los puntos de mayor costo corresponde al montaje de postes y ushuaaal tendido de cables especiales para la red eléctrica.

La vecina manifestó su indignación ante el elevado presupuesto y sostuvo que la obra requerida sería mucho menor a la cifra planteada oficialmente. “Tienen que poner tres postes y conectarme la luz”, expresó, cuestionando el monto exigido para acceder a un servicio esencial.

El caso volvió a poner en discusión el costo de las obras de infraestructura básica en distintos sectores urbanizados de la capital fueguina, especialmente en zonas donde vecinos denuncian demoras o dificultades para acceder a servicios fundamentales pese al avance de loteos y desarrollos urbanos.

Además, el episodio ocurre en medio de un contexto económico marcado por fuertes incrementos en tarifas, materiales de construcción y servicios públicos, situación que impacta directamente sobre las familias que buscan regularizar conexiones domiciliarias o avanzar con obras particulares.

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