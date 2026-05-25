Chofer de UBER denunció afresión, destrozos y robo tras un viaje que terminó en escandalo

Un violento episodio ocurrido durante la madrugada de este domingo terminó con un chofer de Uber lesionado, un vehículo dañado y un hombre aprehendido en Río Grande, luego de un viaje que derivó en una pelea en plena vía pública.

Todo comenzó cuando personal policial fue alertado sobre una presunta riña en inmediaciones del local Tin Tin, en Chacra 13. Según la información oficial, además de la pelea, una de las partes habría arrojado elementos contra un automóvil antes de escapar del lugar.





Al llegar al sitio, los efectivos encontraron al conductor Nelson Santiago Ariel Riffo, de 28 años, quien presentaba mareos y una lesión en el cuello. De acuerdo con la denuncia, Riffo se encontraba trabajando como chofer mediante la aplicación Uber a bordo de un Fiat Argo rojo cuando levantó un viaje desde Río Chico al 3400 con destino a Sarmiento al 2800.





El conductor relató que al vehículo subieron una mujer con un bebé y un hombre que desde el inicio del trayecto mostró una actitud agresiva y alterada. Según indicó, el pasajero se sentó en el asiento delantero y comenzó a comportarse de manera violenta, intentando incluso agredirlo físicamente mientras circulaban por la ciudad.





Frente a la situación, Riffo decidió dirigirse hacia la zona del polirrubro Tin Tin para detener el vehículo y evitar que el conflicto continuara dentro del auto. Sin embargo, lejos de terminar allí, la situación escaló violentamente en plena vía pública.





Siempre según el relato del denunciante, el hombre descendió del vehículo y comenzó a arrojar piedras contra el Fiat Argo, provocando importantes daños sobre el parabrisas y el capot.





Además, el chofer aseguró haber sufrido lesiones en el cuello durante el episodio y denunció que el agresor se llevó una campera de su propiedad antes de darse a la fuga. Tras el ataque, los sospechosos escaparon a bordo de una camioneta color bordó en dirección hacia la Ruta Nacional N° 3.





Con apoyo del sistema de videovigilancia, efectivos policiales lograron reconstruir el recorrido del vehículo y minutos más tarde personal de la Comisaría Segunda concretó la interceptación.





En el procedimiento fueron identificados José Walter Baigorria (33), quien conducía la camioneta, junto a Cristian Maximiliano Orozco (32), Marianela Isidro (31) —que llevaba un bebé de aproximadamente cinco meses— y María Isabel Rosales (57).





Según informó la Policía, la vestimenta que llevaba Orozco coincidía con la descripción aportada por el chofer agredido, por lo que cerca de las 5:55 se dispuso su aprehensión.





El hombre quedó vinculado a una causa por los presuntos delitos de lesiones, daños y robo, mientras la Justicia avanza con la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido.