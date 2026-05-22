Crecen las denuncias por autos abandonados y chatarra en las calles de Ushuaia: vecinos apuntan a la falta de controles

0 0 22 mayo 2026 2026-05-22T02:29:00-03:00 Editar esta nota

Vecinos de Ushuaia denunciaron nuevos casos de autos abandonados y talleres informales ocupando la vía pública.

Vecinos de distintos barrios de Ushuaia volvieron a denunciar la presencia de vehículos abandonados y utilizados como talleres mecánicos a cielo abierto. Reclaman intervención municipal y sanciones.

Vecinos de distintos sectores de Ushuaia continúan denunciando la presencia de vehículos abandonados, chatarra y automóviles estacionados de manera permanente en la vía pública, una problemática que genera malestar y fuertes críticas hacia los controles municipales.

En las últimas horas, residentes de calle Los Zorzales al 1500 enviaron nuevas imágenes mostrando unidades abandonadas y vehículos en estado de deterioro ocupando espacios públicos desde hace tiempo. A esto se suman denuncias sobre tres automóviles Renault ubicados en la intersección de 12 de Octubre y Las Vertientes, que según señalaron vecinos serían utilizados como parte de un taller mecánico informal instalado sobre la vía pública. 

Las quejas también volvieron a apuntar hacia la situación de un micro abandonado en inmediaciones de la Laguna del Diablo, sobre avenida Alem, un caso que ya había generado reclamos previos por parte de frentistas y automovilistas que circulan diariamente por la zona.

Los vecinos sostienen que la acumulación de vehículos abandonados no solo afecta la imagen urbana de la ciudad, sino que además genera problemas de seguridad, ocupación indebida de espacios públicos y potenciales focos de contaminación ambiental. Recordemos que hace 4 días, ya se hizo visible otro reclamo con las mismas características (VER)

La situación reavivó las críticas hacia el Municipio capitalino por la falta de controles y medidas concretas para remover la chatarra acumulada en distintos barrios. Días atrás, ya se habían viralizado imágenes y reclamos vecinales que comparaban algunos sectores de la ciudad con “una zona de guerra”, debido al estado de abandono y deterioro visible en la vía pública.

En redes sociales y grupos barriales, los reclamos se multiplican mientras vecinos exigen respuestas más rápidas por parte de las autoridades municipales y mayores controles sobre talleres informales que operarían en espacios públicos.

La acumulación de chatarra y vehículos abandonados vuelve a dejar expuestas las falencias en el control urbano de Ushuaia. Mientras el Municipio continúa impulsando anuncios vinculados al ordenamiento de la ciudad, los reclamos vecinales muestran una realidad distinta en numerosos barrios, donde la falta de fiscalización y mantenimiento urbano se convierte en una problemática cotidiana cada vez más visible.

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