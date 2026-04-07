Familia lo perdió todo en un incendio en Ushuaia y piden ayuda urgente para empezar de nuevo

2 0 07 abril 2026 2026-04-07T04:41:00-03:00 Editar esta nota

Familia perdió todo en un incendio en Ushuaia y pide ayuda urgente. Solicitan ropa, alimentos y materiales para reconstruir su hogar.

El siniestro ocurrió en una vivienda de calle Bouchard. Sus integrantes lograron salir a tiempo, pero quedaron solo con lo puesto. Apelan a la solidaridad de la comunidad.
Un dramático incendio ocurrido durante la madrugada de este martes en una vivienda ubicada en calle Bouchard 796, en Ushuaia, dejó a una familia en situación crítica tras perder absolutamente todas sus pertenencias.

Afortunadamente, los ocupantes lograron salir a tiempo y no hubo que lamentar víctimas, aunque el daño material fue total. Según indicaron, las llamas consumieron el interior del hogar y los dejaron únicamente con la ropa que llevaban puesta.

Se trata de una familia compuesta por Jorge y Romina, junto a sus hijos, quienes ahora deben comenzar de cero. Ante esta situación, vecinos y allegados iniciaron una campaña solidaria para reunir elementos básicos que les permitan atravesar este difícil momento.

Actualmente se solicita colaboración con ropa y calzado para adultos, además de alimentos no perecederos y materiales de construcción para poder reconstruir lo perdido.

Necesidades urgentes:
  • Mujer (45 años): ropa talle XL, pantalón talle 50, calzado Nº 38
  • Hombre (48 años): ropa talle XXL, pantalón 52, calzado Nº 44
  • Hombre (23 años): ropa talle XXL, pantalón 52, calzado Nº 43
  • Hombre (21 años): ropa talle L, pantalón 48, calzado Nº 43
También se reciben alimentos no perecederos y cualquier tipo de materiales o herramientas de construcción que puedan ser útiles para iniciar la reconstrucción del hogar.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 2901-508304 (Romina) para coordinar la entrega o retiro de donaciones.

En medio de una situación límite, la solidaridad de la comunidad vuelve a ser clave para ayudar a quienes más lo necesitan.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 2
  1. Anónimoabril 07, 2026

    Porque no se dejan de joder con pedir, que pesados. No rompan mas los huevos con la empatia.

    ResponderBorrar
  2. Anónimoabril 07, 2026

    Que ayuden los politicos millonarios ,los del gobierno ,Los del concejo delirante ,los legisladores millonarios ,los funcionarios municipales millonarios y los jueces millonarios

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,278,Espectaculos,93,Interes,2488,Interes General,3344,Internacionales,172,Locales,4434,Noticias Nacionales,1456,Policiale,10,Policiales,11606,Sociedad,5214,Tecno,83,Tendencias,177,Titulares,15342,Ultimas Noticias,13731,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Familia lo perdió todo en un incendio en Ushuaia y piden ayuda urgente para empezar de nuevo
Familia lo perdió todo en un incendio en Ushuaia y piden ayuda urgente para empezar de nuevo
Familia perdió todo en un incendio en Ushuaia y pide ayuda urgente. Solicitan ropa, alimentos y materiales para reconstruir su hogar.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyK_rOqeiSkkrRyUCO6lNK7IhyphenhyphenM3GvSrL-bwZlP0SonT5WAbaTyK2IfxQM-LjsG3GVa2MUHIszyvIW-jVjy1eckvB0V-Nv27HoVPA1i0A8P6SQjB4sjREpIF6mYzupXxuwgBOwG6BNc0sKNSgM6Mjb_1YiVvjzapc7KGCXEUZbduxODxSjOQHl/w640-h502/llamado%20a%20la%20solidaridad%20por%20incendio%20ushuaia.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyK_rOqeiSkkrRyUCO6lNK7IhyphenhyphenM3GvSrL-bwZlP0SonT5WAbaTyK2IfxQM-LjsG3GVa2MUHIszyvIW-jVjy1eckvB0V-Nv27HoVPA1i0A8P6SQjB4sjREpIF6mYzupXxuwgBOwG6BNc0sKNSgM6Mjb_1YiVvjzapc7KGCXEUZbduxODxSjOQHl/s72-w640-c-h502/llamado%20a%20la%20solidaridad%20por%20incendio%20ushuaia.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/04/familia-lo-perdio-todo-en-un-incendio.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/04/familia-lo-perdio-todo-en-un-incendio.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos