Familia lo perdió todo en un incendio en Ushuaia y piden ayuda urgente para empezar de nuevo

Familia perdió todo en un incendio en Ushuaia y pide ayuda urgente. Solicitan ropa, alimentos y materiales para reconstruir su hogar.
Un dramático incendio ocurrido durante la madrugada de este martes en una vivienda ubicada en calle Bouchard 796, en Ushuaia, dejó a una familia en situación crítica tras perder absolutamente todas sus pertenencias.
Afortunadamente, los ocupantes lograron salir a tiempo y no hubo que lamentar víctimas, aunque el daño material fue total. Según indicaron, las llamas consumieron el interior del hogar y los dejaron únicamente con la ropa que llevaban puesta.
Se trata de una familia compuesta por Jorge y Romina, junto a sus hijos, quienes ahora deben comenzar de cero. Ante esta situación, vecinos y allegados iniciaron una campaña solidaria para reunir elementos básicos que les permitan atravesar este difícil momento.
Actualmente se solicita colaboración con ropa y calzado para adultos, además de alimentos no perecederos y materiales de construcción para poder reconstruir lo perdido.
Necesidades urgentes:
- Mujer (45 años): ropa talle XL, pantalón talle 50, calzado Nº 38
- Hombre (48 años): ropa talle XXL, pantalón 52, calzado Nº 44
- Hombre (23 años): ropa talle XXL, pantalón 52, calzado Nº 43
- Hombre (21 años): ropa talle L, pantalón 48, calzado Nº 43
También se reciben alimentos no perecederos y cualquier tipo de materiales o herramientas de construcción que puedan ser útiles para iniciar la reconstrucción del hogar.
Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 2901-508304 (Romina) para coordinar la entrega o retiro de donaciones.
En medio de una situación límite, la solidaridad de la comunidad vuelve a ser clave para ayudar a quienes más lo necesitan.
Porque no se dejan de joder con pedir, que pesados. No rompan mas los huevos con la empatia.ResponderBorrar
Que ayuden los politicos millonarios ,los del gobierno ,Los del concejo delirante ,los legisladores millonarios ,los funcionarios municipales millonarios y los jueces millonariosResponderBorrar