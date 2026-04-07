Familia lo perdió todo en un incendio en Ushuaia y piden ayuda urgente para empezar de nuevo

Un dramático incendio ocurrido durante la madrugada de este martes en una vivienda ubicada en calle Bouchard 796, en Ushuaia, dejó a una familia en situación crítica tras perder absolutamente todas sus pertenencias.

Afortunadamente, los ocupantes lograron salir a tiempo y no hubo que lamentar víctimas, aunque el daño material fue total. Según indicaron, las llamas consumieron el interior del hogar y los dejaron únicamente con la ropa que llevaban puesta.





Se trata de una familia compuesta por Jorge y Romina, junto a sus hijos, quienes ahora deben comenzar de cero. Ante esta situación, vecinos y allegados iniciaron una campaña solidaria para reunir elementos básicos que les permitan atravesar este difícil momento.





Actualmente se solicita colaboración con ropa y calzado para adultos, además de alimentos no perecederos y materiales de construcción para poder reconstruir lo perdido.





Necesidades urgentes:

Mujer (45 años): ropa talle XL, pantalón talle 50, calzado Nº 38

Hombre (48 años): ropa talle XXL, pantalón 52, calzado Nº 44

Hombre (23 años): ropa talle XXL, pantalón 52, calzado Nº 43

Hombre (21 años): ropa talle L, pantalón 48, calzado Nº 43

También se reciben alimentos no perecederos y cualquier tipo de materiales o herramientas de construcción que puedan ser útiles para iniciar la reconstrucción del hogar.





Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 2901-508304 (Romina) para coordinar la entrega o retiro de donaciones.





En medio de una situación límite, la solidaridad de la comunidad vuelve a ser clave para ayudar a quienes más lo necesitan.