Confesó el crimen y pide quedar libre: el caso que reaviva el debate judicial

0 0 08 abril 2026 2026-04-08T22:22:00-03:00 Editar esta nota

Machado confesó el crimen de Sánchez en Río Grande y su defensa pidió la excarcelación. La Justicia deberá definir su situación

Héctor Machado admitió haber asesinado a Gabriel Sánchez de dos disparos tras una pelea. Su defensa pidió la excarcelación y la decisión quedó en manos de la Justicia.

El homicidio ocurrido en la Margen Sur de Río Grande sumó un giro clave en las últimas horas: el propio imputado, Héctor Machado (49), confesó ser el autor del crimen de Gabriel Sánchez, ocurrido el pasado 29 de marzo en una vivienda del barrio José Hernández.

La declaración fue realizada ante la jueza Cecilia Cataldo, en el marco de una ampliación testimonial en la que el acusado brindó detalles sobre lo sucedido durante la madrugada del hecho.

Según su relato, todo se inició en una reunión en una casa ubicada en calle Los Indios 66, donde varias personas consumían alcohol. En ese contexto, la aparición de un joven ofreciendo un teléfono celular habría desatado una discusión que rápidamente escaló a una pelea física.

Machado aseguró que durante el altercado fue golpeado por la víctima. Tras ese episodio, se retiró momentáneamente del lugar, compró más bebidas y pasó por su domicilio, donde tomó un arma de fuego.

Minutos después regresó a la vivienda y, según su propia confesión, ingresó y efectuó dos disparos contra Sánchez casi sin mediar palabra, provocándole la muerte en el acto.

El imputado sostuvo además que su estado de ebriedad le impide recordar con precisión otros detalles, aunque reconoció haber permanecido en el lugar hasta la llegada de la Policía, que fue alertada mediante un llamado al 101.

Pese a la gravedad del hecho y la confesión, la defensa, a cargo del abogado Eduardo Teprino, solicitó la excarcelación de Machado, argumentando que no existirían riesgos procesales tras haber reconocido su responsabilidad.

Ahora, la definición quedó en manos de la Justicia, que deberá evaluar si el acusado continúa detenido o recupera la libertad mientras avanza la causa.

El caso vuelve a poner en discusión un punto sensible: hasta qué punto una confesión reduce los riesgos procesales en delitos graves y cuál es el criterio que debe primar frente a hechos de extrema violencia.

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