USHUAIA: APRUEBAN EL “PROYECTO TORTA FRITA” Y CRECEN LAS CRÍTICAS POR LAS PRIORIDADES DE LA POLÍTICA

28 0 31 marzo 2026 2026-03-31T05:44:00-03:00 Editar esta nota

Ushuaia: aprueban el “Proyecto Torta Frita” y crecen críticas por la falta de respuestas a problemas reales.

En plena crisis y con múltiples reclamos vecinales, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una declaración de interés sobre las tortas fritas de la Vigilia. Cuestionamientos por la falta de agenda real.
En una decisión que volvió a poner en discusión las prioridades de la política local, el Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó por unanimidad el denominado “Proyecto Torta Frita”, una iniciativa impulsada por el bloque del PJ que declara de interés la elaboración y reparto de este producto tradicional durante la Vigilia del 2 de Abril.

El proyecto, que lleva las firmas de Gabriel De La Vega, Vanina Ojeda, Laura Ávila y Nicolás Pelloli, fue acompañado sin objeciones por el resto de los concejales, en una votación que expuso no solo consenso, sino también la falta de debate dentro del cuerpo legislativo.

La medida se da en un contexto particularmente sensible, con una ciudad atravesada por reclamos constantes vinculados a la falta de servicios, problemas de infraestructura, inseguridad y una situación económica cada vez más compleja. En ese escenario, la decisión de avanzar con una declaración simbólica genera fuertes cuestionamientos sobre el rumbo de la agenda política.

Si bien nadie pone en discusión el valor cultural de la Vigilia ni el significado de las tortas fritas como parte de esa tradición, el foco de las críticas apunta a la desconexión entre las necesidades urgentes de los vecinos y las iniciativas que efectivamente impulsa el Concejo.

La declaración aprobada no tiene impacto concreto en la resolución de los problemas que enfrenta la ciudad. No implica mejoras en servicios, ni respuestas a los reclamos, ni medidas que atiendan la crisis. Sin embargo, fue tratada y aprobada con rapidez, sin objeciones ni planteos críticos.

En paralelo, crece el malestar por la percepción de una dirigencia más enfocada en la exposición pública y en la generación de contenido para redes sociales que en el desarrollo de políticas concretas. La imagen de concejales recorriendo la ciudad como promotores turísticos contrasta con la escasa producción de proyectos que apunten a resolver los problemas de fondo.

La unanimidad con la que se aprobó el “Proyecto Torta Frita” lejos de fortalecer al cuerpo deliberativo deja al descubierto una dinámica preocupante: la facilidad para avanzar en iniciativas menores frente a la dificultad para abordar temas estructurales.

En una ciudad que demanda respuestas urgentes, la política parece encontrar consenso en lo simbólico, mientras lo importante continúa relegado. El mensaje que queda es claro y genera incomodidad: cuando hay que definir prioridades, el Concejo Deliberante sigue sin estar alineado con las necesidades reales de la comunidad.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 28
  1. Anónimomarzo 31, 2026

    Somos Costa Pobre de Olmedo. Bien peronchos y bananeros.

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    1. Anónimomarzo 31, 2026

      15 MILLONES MENSUALES Y 40 ASESORES PARA ESO, PARA REIRSE DE LA GENTE EN LA CARA

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  2. Anónimomarzo 31, 2026

    Es joda, no?

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  3. Anónimomarzo 31, 2026

    Se pasan....

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  4. Anónimomarzo 31, 2026

    Qué HDP! Están como la ojona peroncha del congreso que se puso a hablar del café y como la bolita López que no quiere que los policías usen el baño.

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  5. Anónimomarzo 31, 2026

    Son concejales que obedecen a Vuoto y sus ideas y no piensan en las necesidades de vecinos. Kukas q viven como millonarios.

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  6. Anónimomarzo 31, 2026

    Hdps

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  7. Anónimomarzo 31, 2026

    Gente de mierda, haciendo mas mierda la ciudad.

    El gordo impresentable de pelolli... como llego a ser consejal?

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    1. Anónimomarzo 31, 2026

      Y chabon...como el chorro de Pauli. La misma lacra.

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  8. Anónimomarzo 31, 2026

    Ushuaia llena de tortas y tortes.

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  9. Anónimomarzo 31, 2026

    Cuanta pelotudez en un solo lugar, no puedo creer que se reúnen para esto. Estos son los políticos inútiles que tenemos en Tierra del Fuego

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  10. Anónimomarzo 31, 2026

    Lo dicen los que pueden no tener que ir al acto para comer una misera torta frita!!

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  11. Anónimomarzo 31, 2026

    la gente se va a cagar de hambre forro!

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  12. Anónimomarzo 31, 2026

    Hahaha viene guerra civil gente..debe ser broma.ya hay muchas ferias dentro de poco la reinventan en trueque jaja..

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  13. Anónimomarzo 31, 2026

    Quisiera saber que esto es un sueño pero parece que es real olvídate que presenten un proyecto importante para la ciudad grasas por dónde lo mires

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  14. Anónimomarzo 31, 2026

    Jajajajajajajakakajajajajajaakakajajakaak

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  15. Anónimomarzo 31, 2026

    Jajajajaj .gente ahora habilitaron la franquicias de torta frita jajaj

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  16. Anónimomarzo 31, 2026

    Se viene el trueque gente se reinventaronnn..jajajaaj.preparen en para las cuasimonedad patacones o lecop?.

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  17. Anónimomarzo 31, 2026

    Jajaja los ceos de las torta fritas..cuánto cobra un diputado para tener una visión tan clara y futurista?...ahora está habilitado para comer torta fritas para los pobres jajaja

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  18. Anónimomarzo 31, 2026

    Se dieron cuenta que el estado no da trabajo..solo el privado...vallan a pedirle q le den trabajo jajaja los ceos de Vuoto.

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  19. Anónimomarzo 31, 2026

    Tienen el cerebro quemado de tanto robar son ignorantes aparte fueron elegidos por solo cantar como inchada jajaj

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  20. Anónimomarzo 31, 2026

    Estos políticos no valen una torta frita

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  21. Anónimomarzo 31, 2026

    ANTES AL MENOS SE JUGABAN Y PAGABAN UNA CHORIPANEADA. AHORA NADIE LES FIA NI LES REGALA.

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  22. Anónimomarzo 31, 2026

    ¿pa cuanto la fiesta de la sopa de huesos?,

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  23. Anónimomarzo 31, 2026

    Aguante peroniaaaaa

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  24. Anónimomarzo 31, 2026

    LAS TORTAS DE VUOTO Y LOS TROLEBUSENOS DE EL PAPI MELAYA

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  25. Anónimomarzo 31, 2026

    Hijos de puta, le toman el pelo a la gente

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  26. Anónimomarzo 31, 2026

    deben ser las tortafritas que le van a dar a carlos córdoba para cuando quede preso, por chorrooooooooooo!!!!

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