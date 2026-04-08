INSEGURIDAD SIN FRENO EN USHUAIA: ALLANAN POR ROBO, IDENTIFICAN A LOS AUTORES… Y QUEDAN EN LIBERTAD

Un nuevo hecho de inseguridad vuelve a poner en foco el accionar judicial en Ushuaia. Personal de la Comisaría Primera logró esclarecer el robo perpetrado en el polirrubro “Ushuaia Market”, ubicado en la esquina de Don Bosco y Solís, y llevó adelante un allanamiento que permitió identificar a los presuntos autores del hecho.

El procedimiento se realizó en una vivienda de la calle Solís al 900, a pocos metros del comercio damnificado. Allí residen Matías Agustín Domínguez (24) y Sergio Fernando Vargas (25), ambos en situación de calle, quienes fueron vinculados directamente al ilícito.





Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron prendas de vestir que coinciden con las utilizadas al momento del robo, según registros de cámaras de seguridad. Además, se logró recuperar parte de la mercadería sustraída —principalmente golosinas y cigarrillos— aunque no el dinero en efectivo, estimado en unos 100 mil pesos.





La investigación también permitió establecer la participación de un tercer individuo que habría actuado como “campana”, permaneciendo en el exterior del local durante el hecho.





Sin embargo, pese a la contundencia de los elementos recolectados, la titular del Juzgado de Instrucción Nº 2, María Cristina Barrionuevo, dispuso únicamente la notificación de derechos y garantías procesales para los imputados, sin ordenar medidas restrictivas de la libertad.





El dato no es menor: ambos sujetos cuentan con antecedentes recientes por delitos contra la propiedad, incluyendo un robo ocurrido días atrás en la Escuela Nº 24 “Juan Ruiz Galán”. Aun así, continúan en libertad.





La situación generó un fuerte malestar entre los vecinos del sector, quienes advierten sobre una creciente reiteración de hechos delictivos y la falta de respuestas concretas. La preocupación se profundiza ante la presencia cada vez más visible de personas sin domicilio fijo ni actividad laboral estable, un fenómeno que —según señalan— comienza a vincularse directamente con episodios de inseguridad.





Mientras la Policía avanza en las investigaciones, la sensación en la calle es otra: que el esfuerzo por esclarecer los delitos choca contra decisiones judiciales que no logran dar una respuesta efectiva frente a la reincidencia.