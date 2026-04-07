(Vídeo) Investigan amenaza de tiroteo en un colegio y un video encendió la preocupación

Un fuerte clima de preocupación se generó en Ushuaia tras la difusión de un video en el que se observa una presunta amenaza de tiroteo en la EPET, situación que ya es materia de investigación por parte de las autoridades.

El contenido comenzó a circular entre estudiantes y familias en las últimas horas, generando alarma en la comunidad educativa ante la gravedad del mensaje. Si bien aún no se han confirmado oficialmente todos los detalles, desde distintos sectores indicaron que se activaron los protocolos correspondientes, con intervención de fuerzas de seguridad y autoridades del ámbito educativo para determinar la veracidad de la amenaza y su origen.

El caso pone nuevamente en foco un tema sensible: la circulación de este tipo de mensajes en entornos escolares y el impacto inmediato que generan en estudiantes, docentes y familias. Por estas horas, se espera que las autoridades brinden precisiones sobre lo ocurrido y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad dentro del establecimiento.

Mientras tanto, desde la comunidad educativa crece la inquietud y el pedido de respuestas claras ante un episodio que, aun en etapa de investigación, no puede ser minimizado.