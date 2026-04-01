540 familias sin cobrar hace 10 meses: silencio, deuda y un sistema que expulsa a quienes debería proteger

32 0 01 abril 2026 2026-04-01T08:55:00-03:00 Editar esta nota

540 familias sin cobrar hace 10 meses en Tierra del Fuego: denuncian deuda, silencio oficial y falta de respuestas del Gobierno.

La Asociación de Esposas, Familiares, Pensionados e Hijos de Policías denunció una situación crítica: llevan diez meses sin percibir ingresos. Apuntan al Gobierno provincial y a la Caja de Previsión por una deuda que nadie explica y un silencio que, lejos de calmar, agrava el conflicto.
La Asociación de Esposas, Familiares, Pensionados e Hijos de Policías denunció una situación crítica: llevan diez meses sin percibir ingresos. Apuntan al Gobierno provincial y a la Caja de Previsión por una deuda que nadie explica y un silencio que, lejos de calmar, agrava el conflicto.

Diez meses sin cobrar. Diez meses sin respuestas. Diez meses en los que, según denuncian los afectados, el silencio institucional dejó de ser una omisión para convertirse en una estrategia.

La Asociación de Esposas, Familiares, Pensionados e Hijos de Policías de Tierra del Fuego expuso una situación límite que afecta a 540 familias en toda la provincia. Sin ingresos, sin certezas y sin interlocutores, los damnificados aseguran que enfrentan una “discriminación selectiva” sostenida por decisiones políticas y administrativas.

Lejos de encontrar respuestas en el ámbito local, un grupo de afectados decidió viajar por sus propios medios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para visibilizar el reclamo ante autoridades nacionales. Según indicaron, lo que encontraron fue sorpresa: funcionarios judiciales y técnicos no lograban comprender cómo una resolución interna puede imponerse por encima de la legislación vigente y dejar sin sustento económico a cientos de familias.

El eje del conflicto apunta directamente a la Caja de Previsión provincial, a la que acusan de actuar con opacidad y falta de rendición de cuentas. La situación se agrava por la ausencia de respuestas formales: la Legislatura habría solicitado informes que, hasta el momento, no fueron contestados.

En paralelo, crece la polémica por las contradicciones dentro del propio Gobierno. Mientras desde algunos sectores se sostiene que no existe deuda con la Caja, declaraciones del Ministerio de Economía reconocerían lo contrario, dejando en evidencia una falta de coherencia que profundiza la incertidumbre.

El reclamo ya no se limita a lo económico. Para los afectados, lo que está en juego es el funcionamiento mismo del sistema institucional. Denuncian que quienes deberían garantizar derechos básicos hoy no solo no cumplen, sino que además evitan dar explicaciones. “Esto no es un error administrativo ni una demora técnica. Es una decisión política”, sostienen desde la asociación, que insiste en la necesidad de una respuesta urgente.

Mientras tanto, las preguntas siguen sin respuesta: cuánto se debe realmente, por qué no se paga y quién se hace responsable de una situación que lleva casi un año sin resolverse.

El conflicto expone una postal incómoda para la provincia: un Estado que exige esfuerzo a sus ciudadanos, pero que no logra —o no quiere— cumplir con sus propias obligaciones más básicas.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 32
  1. Anónimoabril 01, 2026

    No me caen bien ni mal los policias porque algunos son unas mierdas pero todos merecen cobrar su sueldo

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  2. Anónimoabril 01, 2026

    Qué horror !!
    Cómo hacen para comer y vivir 10 meses sin sueldo ??!!
    Melella y demás polituchos peronchos de cuarta, dejen de malgastar y PAUEN A ESA GENTE LO QUE CORRESPONDE!!!

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  3. Anónimoabril 01, 2026

    Perdón, gobiernos peronchos, kukas y el engendro de Fabiana Ríos!!!

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  4. Anónimoabril 01, 2026

    Para exigir obligaciones son rápidos; para cumplirlas, parecen extraviados.El silencio no paga cuentas. Los aportes si existieron. Los derechos también. Las autoridades incumplen.El Estado creó la Caja para garantizar los derechos. Hoy la misma Caja se usa como excusa para negarlos 🤦

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  5. Anónimoabril 01, 2026

    O sea....cobran una parte no? Lo que no cobran es lo de la compensadora....

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  6. Anónimoabril 01, 2026

    hace años sabian que este momento llegaria, . .. pero prefirieron darle la responsabilidad a unos garcas que se timbearon todo ... asi fue ... se la timbearon con el hard rock cafe de ushuaia y el loteo en RG .. .

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  7. Anónimoabril 01, 2026

    Para este medio que publica la nota primero debe de investigar y traer verdad. Los retirados territoriales cobran sus ingresos desde nación porque fueron absorbidos por la Policía Federal ya que antes era territorio y LA PROVINCIA pago por cada uno de ellos para que sea así. Segundo los jefes territoriales que manejaban la fuerza policial de la provincia modificaron la ley a su conveniencia cuando ya era la isla una provincia esto con aval político, sabiendo que no iban a ingresar más policías territoriales y no iban a haber aportes activos, sinó que todos los aportes activos iban a salir de los ingresantes de la FUERZA PROVINCIAL. Ahora le pregunto cómo se hace para pagar un TERRITORIAL 30 % que es lo que reclaman si solo aportan un 8% es querer tapar el sol con la punta del dedo y esto lo sabían desde el año 2008 donde el Señor Stefo director de la Caja y Jefe de Policía MOREIRA que la caja se iba a fundir. Lo que la Caja de Previsión Provincial suspendió es el pago porque no hay fondos ACTIVOS para ello. Se modificó 3 veces a los POLICÍAS PROVINCIALES LA LEY, en la cantidad de años de servicio desde el año 2010 en adelante primero en porcentaje para percibir el aporte de servicio, luego los años de servicio LLEVANDO a 30 años y 35 años. Tercero Ningún empleado puede tener 2 cajas previsionales sin embargo los territoriales la tienen en nación y en la provincia, cobran 2 zonas desfavorable de nación y de la provincia. Cuarto se funde la Caja de la provincia y son 4500 integrantes, con la desventaja de los policías provinciales van a quedar a la buena de Dios, EN CAMBIO LOS TERRITORIALES VAN A SEGUIR COBRANDO SUS INGRESOS DE NACIÓN, NO LES PREOCUPAN SUS CAMARADAS PROVINCIALES NI SUS FAMILIAS.

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  8. Anónimoabril 01, 2026

    Para este medio que publica la nota primero debe de investigar y traer verdad. Los retirados territoriales cobran sus ingresos desde nación porque fueron absorbidos por la Policía Federal ya que antes era territorio y LA PROVINCIA pago por cada uno de ellos para que sea así. Segundo los jefes territoriales que manejaban la fuerza policial de la provincia modificaron la ley a su conveniencia cuando ya era la isla una provincia esto con aval político, sabiendo que no iban a ingresar más policías territoriales y no iban a haber aportes activos, sinó que todos los aportes activos iban a salir de los ingresantes de la FUERZA PROVINCIAL. Ahora le pregunto cómo se hace para pagar un TERRITORIAL 30 % que es lo que reclaman si solo aportan un 8% es querer tapar el sol con la punta del dedo y esto lo sabían desde el año 2008 donde el Señor Stefo director de la Caja y Jefe de Policía MOREIRA que la caja se iba a fundir. Lo que la Caja de Previsión Provincial suspendió es el pago porque no hay fondos ACTIVOS para ello. Se modificó 3 veces a los POLICÍAS PROVINCIALES LA LEY, en la cantidad de años de servicio desde el año 2010 en adelante primero en porcentaje para percibir el aporte de servicio, luego los años de servicio LLEVANDO a 30 años y 35 años. Tercero Ningún empleado puede tener 2 cajas previsionales sin embargo los territoriales la tienen en nación y en la provincia, cobran 2 zonas desfavorable de nación y de la provincia. Cuarto se funde la Caja de la provincia y son 4500 integrantes, con la desventaja de los policías provinciales van a quedar a la buena de Dios, EN CAMBIO LOS TERRITORIALES VAN A SEGUIR COBRANDO SUS INGRESOS DE NACIÓN, NO LES PREOCUPAN SUS CAMARADAS PROVINCIALES NI SUS FAMILIAS.

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  9. Anónimoabril 01, 2026

    Para este medio que publica la nota primero debe de investigar y traer verdad. Los retirados territoriales cobran sus ingresos desde nación porque fueron absorbidos por la Policía Federal ya que antes era territorio y LA PROVINCIA pago por cada uno de ellos para que sea así. Segundo los jefes territoriales que manejaban la fuerza policial de la provincia modificaron la ley a su conveniencia cuando ya era la isla una provincia esto con aval político, sabiendo que no iban a ingresar más policías territoriales y no iban a haber aportes activos, sinó que todos los aportes activos iban a salir de los ingresantes de la FUERZA PROVINCIAL. Ahora le pregunto cómo se hace para pagar un TERRITORIAL 30 % que es lo que reclaman POR ZONA si solo aportan un 8% es querer tapar el sol con la punta del dedo.

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  10. Anónimoabril 01, 2026

    Esto lo sabían desde el año 2008 donde el Señor Stefo director de la Caja y Jefe de Policía MOREIRA que la caja se iba a fundir. Lo que la Caja de Previsión Provincial suspendió es el pago porque no hay fondos ACTIVOS para ello.
    Se modificó 3 veces a los POLICÍAS PROVINCIALES LA LEY, en la cantidad de años de servicio desde el año 2010 en adelante primero en porcentaje para percibir el aporte de servicio, luego los años de servicio LLEVANDO a 30 años y 35 años. Tercero Ningún empleado puede tener 2 cajas previsionales sin embargo los territoriales la tienen en nación y en la provincia, cobran 2 zonas desfavorable de nación y de la provincia. Cuarto se funde la Caja de la provincia y son 4500 integrantes, con la desventaja de los policías provinciales van a quedar a la buena de Dios, EN CAMBIO LOS TERRITORIALES VAN A SEGUIR COBRANDO SUS INGRESOS DE NACIÓN, NO LES PREOCUPAN SUS CAMARADAS PROVINCIALES NI SUS FAMILIAS.

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  11. Anónimoabril 01, 2026

    Para este medio que publica la nota primero debe de investigar y traer verdad. Los retirados territoriales cobran sus ingresos desde nación porque fueron absorbidos por la Policía Federal ya que antes era territorio y LA PROVINCIA pago por cada uno de ellos para que sea así. Segundo los jefes territoriales que manejaban la fuerza policial de la provincia modificaron la ley a su conveniencia cuando ya era la isla una provincia esto con aval político, sabiendo que no iban a ingresar más policías territoriales y no iban a haber aportes activos, sinó que todos los aportes activos iban a salir de los ingresantes de la FUERZA PROVINCIAL. Ahora le pregunto cómo se hace para pagar un TERRITORIAL 30 % que es lo que reclaman POR ZONA si solo aportan un 8% es querer tapar el sol con la punta del dedo.

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  12. Anónimoabril 01, 2026

    Esto lo sabían desde el año 2008 donde el Señor Stefo director de la Caja y Jefe de Policía MOREIRA que la caja se iba a fundir. Lo que la Caja de Previsión Provincial suspendió es el pago porque no hay fondos ACTIVOS para ello.
    Se modificó 3 veces a los POLICÍAS PROVINCIALES LA LEY, en la cantidad de años de servicio desde el año 2010 en adelante primero en porcentaje para percibir el aporte de servicio, luego los años de servicio LLEVANDO a 30 años y 35 años. Tercero Ningún empleado puede tener 2 cajas previsionales sin embargo los territoriales la tienen en nación y en la provincia, cobran 2 zonas desfavorable de nación y de la provincia. Cuarto se funde la Caja de la provincia y son 4500 integrantes, con la desventaja de los policías provinciales van a quedar a la buena de Dios, EN CAMBIO LOS TERRITORIALES VAN A SEGUIR COBRANDO SUS INGRESOS DE NACIÓN, NO LES PREOCUPAN SUS CAMARADAS PROVINCIALES NI SUS FAMILIAS.

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  13. Anónimoabril 01, 2026

    Para este medio que publica la nota primero debe de investigar y traer verdad. Los retirados territoriales cobran sus ingresos desde nación porque fueron absorbidos por la Policía Federal ya que antes era territorio y LA PROVINCIA pago por cada uno de ellos para que sea así. Segundo los jefes territoriales que manejaban la fuerza policial de la provincia modificaron la ley a su conveniencia cuando ya era la isla una provincia esto con aval político, sabiendo que no iban a ingresar más policías territoriales y no iban a haber aportes activos, sinó que todos los aportes activos iban a salir de los ingresantes de la FUERZA PROVINCIAL. Ahora le pregunto cómo se hace para pagar un TERRITORIAL 30 % que es lo que reclaman POR ZONA si solo aportan un 8% es querer tapar el sol con la punta del dedo.

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  14. Anónimoabril 01, 2026

    Esto lo sabían desde el año 2008 donde el Señor Stefo director de la Caja y Jefe de Policía MOREIRA que la caja se iba a fundir. Lo que la Caja de Previsión Provincial suspendió es el pago porque no hay fondos ACTIVOS para ello.
    Se modificó 3 veces a los POLICÍAS PROVINCIALES LA LEY, en la cantidad de años de servicio desde el año 2010 en adelante primero en porcentaje para percibir el aporte de servicio, luego los años de servicio LLEVANDO a 30 años y 35 años. Tercero Ningún empleado puede tener 2 cajas previsionales sin embargo los territoriales la tienen en nación y en la provincia, cobran 2 zonas desfavorable de nación y de la provincia. Cuarto se funde la Caja de la provincia y son 4500 integrantes, con la desventaja de los policías provinciales van a quedar a la buena de Dios, EN CAMBIO LOS TERRITORIALES VAN A SEGUIR COBRANDO SUS INGRESOS DE NACIÓN, NO LES PREOCUPAN SUS CAMARADAS PROVINCIALES NI SUS FAMILIAS.

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  15. Anónimoabril 01, 2026

    El ministro de economía, dijo que no estaba enterado del Dictamen del Fiscal de Estado, pero que " algo sabía ", porque su Sara. Madre es una de las afectadas, ella no cobra una pensión de Viudez, ya que el padre del ministro era policía, di esta infeliz no hace lo correcto ni siquiera por su propia madre, imagino el grado de corrupción con el que se mueven MAS TARADO NO PODES SER..!!

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  16. Anónimoabril 01, 2026

    La caja de la policia debio aumentar los aportes y los años de servicios para jubilarse hace varios años atras y no pasaba esto.

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  17. Anónimoabril 01, 2026

    No tomaron medidas como la caja provincial aumentando la edad y años de aportes en su momento esa es la verdad de la milanesa.

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  18. Anónimoabril 01, 2026

    La farsa o nasa llevó un cohete a la luna el 1 de abril en el día de las bromas ,ya nadie se cree el cuento de los viajes truchos a la luna ,todos saben que es puro cgi pantallas verdes y azules y cables para colgar a los actornautas o astronautas

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  19. Anónimoabril 01, 2026

    Reclamen al negro Díaz lo que les prometió cuando hacían reuniones clandestinas.

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  20. Anónimoabril 01, 2026

    Reclamen al negro Díaz lo que les prometió cuando hacían reuniones clandestinas.

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  21. Anónimoabril 01, 2026

    Sincericidio del compañero de Milei en el homenaje a Adam Smith: "Si Trump pierde las elecciones nos jodemos".Mientras el Presidente defendió la reforma laboral, su compañero de exposición, De Pablo, reveló la dependencia total del plan libertario a Estados Unidos.Fuiste hdrmp criptoestafador milei

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  22. Anónimoabril 01, 2026

    Gobernador Melella, traidor, jefe policía jacinto Rolon, presidente caja jubilación y directorio, Bordón, MORGAN, Debaz, Perez, Morinigo, TRAIDORES, no dentro de mucho uds se van a arrastrar de enfermos, el que mal hace, mal termina

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  23. Anónimoabril 01, 2026

    Gobernador Melella, traidor, jefe policía jacinto Rolon, presidente caja jubilación y directorio, Bordón, MORGAN, Debaz, Perez, Morinigo, TRAIDORES, no dentro de mucho uds se van a arrastrar de enfermos, el que mal hace, mal termina

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  24. Anónimoabril 02, 2026

    Pero para bolivianas en gabinetes y extorsiones por fiestas negras sí hay guita loco.

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  25. Anónimoabril 02, 2026

    Tuve que leer dos veces la nota para tratar de entender que se trata de los jubilados de la policía. Porqué no son más precisos cuando escriben?

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  26. Anónimoabril 02, 2026

    Es posible que la Provincia y el País todo este en llamas y nadie osa hacer nada,
    a esto le llaman Democracia???? no hablemos de los políticos, si de la gente común que se esta muriendo de hambre e indignación.

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  27. Anónimoabril 02, 2026

    Melella hijo de puta

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  28. Anónimoabril 02, 2026

    Tampoco hace 10 meses que no cobran nada!!!! Imagínate si no cobraran 540 familias no serían solo 10 mujeres protestando, ya cobran el 100% de la federal que más quieren ? Ya aportaron y por convenio les paga la federal , no pueden cobrar doble jubilación, no existe , no es Narnia

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  29. Anónimoabril 02, 2026

    Para exigir obligaciones son rápidos; para cumplirlas, parecen extraviados.El silencio no paga cuentas. Los aportes si existieron. Los derechos también

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  30. Anónimoabril 02, 2026

    En la Caja de Previsión de Tierra del Fuego están de paro? Con tocar una tecla conocen la historia laboral del agente (fecha de ingreso, aportes, etc) y tardan un año en sacar una jubilación

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  31. Anónimoabril 02, 2026

    La jubilada que le prestó a Adorni cien mil dólares para comprar un departamento en Caballito pidió al gobierno porteño un subsidio de 60 mil pesos mensuales.Claudia Sbabo tiene 64 años y junto a Beatriz Viegas posibilitaron que Adorni se mude a Caballito. Ellas le prestaron en partes iguales los 200 mil dólares que el jefe de Gabinete pagó por su nueva vivienda a través de una hipoteca no bancaria.Cuando la información comenzó a circular, ambas jubiladas negaron conocer al ex vocero presidencial. Que corruptos que son los liberales

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  32. Anónimoabril 02, 2026

    que junten platita por otro lado ue encima van a tener que pagar los juicios de la gente que estafaron con los terrenos ...

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Cronicas Fueguinas: 540 familias sin cobrar hace 10 meses: silencio, deuda y un sistema que expulsa a quienes debería proteger
540 familias sin cobrar hace 10 meses: silencio, deuda y un sistema que expulsa a quienes debería proteger
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