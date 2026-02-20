Denuncian transporte peligroso de rollizos sobre la Ruta 3 rumbo a Tolhuin

Vecinos que transitaban por la Ruta Nacional 3 denunciaron la circulación de un camión que transportaba rollizos de madera en condiciones que calificaron como “extremadamente peligrosas”.

Según el testimonio recibido por este medio, el vehículo se desplazaba en sentido sur–norte hacia Tolhuin, alrededor de las 13:30 horas, luego de pasar el puente sobre la desembocadura del Río Milna.





De acuerdo con las imágenes y relatos aportados, los troncos se encontraban visiblemente inclinados hacia la parte trasera del acoplado, apuntando directamente hacia el parabrisas del vehículo que circulaba detrás. “Era un verdadero peligro, un misil al pecho”, describió uno de los conductores que presenció la situación.





Los denunciantes sostienen que no se observaban medidas de sujeción suficientes o dispositivos de seguridad visibles que garantizaran la estabilidad de la carga ante una frenada brusca o maniobra imprevista.



