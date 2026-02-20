Denuncian transporte peligroso de rollizos sobre la Ruta 3 rumbo a Tolhuin

Vecinos denunciaron un camión con rollizos mal asegurados circulando por Ruta 3 rumbo a Tolhuin. Reclaman mayor control vial.
Vecinos que transitaban por la Ruta Nacional 3 denunciaron la circulación de un camión que transportaba rollizos de madera en condiciones que calificaron como “extremadamente peligrosas”.
Según el testimonio recibido por este medio, el vehículo se desplazaba en sentido sur–norte hacia Tolhuin, alrededor de las 13:30 horas, luego de pasar el puente sobre la desembocadura del Río Milna.
De acuerdo con las imágenes y relatos aportados, los troncos se encontraban visiblemente inclinados hacia la parte trasera del acoplado, apuntando directamente hacia el parabrisas del vehículo que circulaba detrás. “Era un verdadero peligro, un misil al pecho”, describió uno de los conductores que presenció la situación.
Los denunciantes sostienen que no se observaban medidas de sujeción suficientes o dispositivos de seguridad visibles que garantizaran la estabilidad de la carga ante una frenada brusca o maniobra imprevista.
Reclamo por controles selectivos
El episodio reavivó cuestionamientos hacia los organismos de control vial. Conductores expresaron su malestar señalando que, mientras se realizan controles estrictos por faltas menores —como una luz baja quemada, una Revisión Técnica Obligatoria vencida o la presencia de un enganche sin uso—, camiones de gran porte circularían sin controles visibles pese al riesgo potencial que representan.
“Las autoridades viales y fuerzas de seguridad realizan controles permanentes en la Ruta 3. Es difícil creer que no adviertan este tipo de situaciones”, manifestó otro automovilista.
En la zona suelen patrullar unidades vinculadas a la Agencia Provincial de Seguridad Vial y fuerzas policiales, aunque hasta el momento no hubo información oficial respecto de este caso puntual.
El transporte de cargas forestales debe cumplir estrictas condiciones de sujeción y distribución del peso para evitar desplazamientos durante la circulación. La normativa nacional de tránsito exige que la carga esté firmemente asegurada y no represente peligro para terceros.
Un desplazamiento inesperado de rollizos puede generar consecuencias fatales, especialmente en rutas con circulación constante de vehículos particulares y transporte de pasajeros. Hasta el cierre de esta edición, no se había informado si el camión fue identificado o si se labró alguna infracción.
COMENTARIOS