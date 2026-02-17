La Nación otorgó otro adelanto de coparticipación a Tierra del Fuego por $20.000 millones

La Nación otorgó a Tierra del Fuego un adelanto de coparticipación por $20.000 millones para cubrir salarios. El monto será devuelto con retenciones.

El acuerdo fue firmado entre el gobernador Gustavo Melella y el Ministerio de Economía. El anticipo permitirá afrontar salarios y obligaciones provinciales y deberá devolverse dentro del mismo mes.
El Gobierno nacional concedió un nuevo adelanto de coparticipación federal a la provincia de Tierra del Fuego por un monto de 20.000 millones de pesos, según se desprende del decreto 190/26 publicado en el Boletín Oficial y ratificado por la vicegobernadora Mónica Urquiza.

El convenio, registrado bajo el número 27.211, fue suscripto el 2 de febrero en Buenos Aires entre el gobernador Gustavo Melella y el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, Carlos Guberman. La asistencia financiera es similar a la otorgada en enero y quedó sujeta a la aprobación de la Legislatura provincial.

Se trata de un anticipo de impuestos nacionales coparticipables que permitirá a la administración provincial afrontar el pago de salarios estatales y otras obligaciones mensuales. Un mecanismo idéntico había sido aplicado a fines de diciembre, lo que posibilitó cumplir con los haberes correspondientes al mes de enero.

Los adelantos están contemplados en la Ley 11.672, que habilita al Ministerio de Economía a acordar con las provincias anticipos financieros sobre los recursos que les corresponden por la distribución de impuestos nacionales.

Según el acuerdo, los fondos deberán ser reintegrados dentro del mismo mes en que son otorgados mediante retenciones automáticas sobre la recaudación coparticipable. El capital se devolverá diariamente desde la fecha que determine la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con la capacidad de pago provincial.

Además, el convenio establece que la tasa de interés de referencia será la TAMAR en pesos de bancos privados, publicada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Los intereses se calcularán diariamente sobre el saldo adeudado y también serán descontados de la coparticipación.

En lo que va del año, el Ministerio de Economía ya dispuso dos asistencias financieras por el mismo monto, herramientas que permitieron al Ejecutivo fueguino sostener su funcionamiento operativo durante enero y febrero.

