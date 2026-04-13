Megademanda por las Termas del Valdez supera los USD 100 millones y expone al Estado

La historia se remonta a la década del 80, cuando la familia Reyes impulsó el desarrollo del complejo termal en la zona del río Valdez, con inversiones privadas en infraestructura, caminos, estudios geológicos y equipamiento.





Durante años, el proyecto avanzó bajo un esquema de concesión estatal, con obras que incluyeron piletas termales, instalaciones deportivas y servicios turísticos. Sin embargo, el punto de quiebre llegó en 2001, cuando el gobierno provincial decidió rescindir el contrato durante la gestión de Carlos Manfredotti.





La empresa sostiene que cumplió con las condiciones contractuales y que el Estado incumplió obligaciones clave, como la mensura del predio.





Desalojos, decisiones políticas y judicialización