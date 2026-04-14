DENUNCIAN FONDOS MILLONARIOS SIN RENDIR Y OBRAS FANTASMA

Un nuevo foco de conflicto político se abre en Ushuaia tras las denuncias del legislador Jorge Lechman, quien alertó sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos en la Dirección Provincial de Puertos.

En el centro de la polémica aparece un convenio firmado en 2021 para la construcción de una terminal de catamaranes, que incluyó un anticipo de 200 millones de pesos por parte del Estado nacional. Según el legislador, la obra “nunca se hizo” y tampoco existiría una rendición formal de esos fondos.





“El acuerdo se firmó, el dinero se giró, pero la terminal jamás se construyó”, sostuvo Lechman, quien además advirtió que Nación ya reclama más de 547 millones de pesos, incluyendo intereses.



