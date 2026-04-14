DENUNCIAN FONDOS MILLONARIOS SIN RENDIR Y OBRAS FANTASMA

Denuncian fondos sin rendir en el puerto de Ushuaia por una obra que nunca se hizo. Lechman advierte posible malversación.
Un nuevo foco de conflicto político se abre en Ushuaia tras las denuncias del legislador Jorge Lechman, quien alertó sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos en la Dirección Provincial de Puertos.
En el centro de la polémica aparece un convenio firmado en 2021 para la construcción de una terminal de catamaranes, que incluyó un anticipo de 200 millones de pesos por parte del Estado nacional. Según el legislador, la obra “nunca se hizo” y tampoco existiría una rendición formal de esos fondos.
“El acuerdo se firmó, el dinero se giró, pero la terminal jamás se construyó”, sostuvo Lechman, quien además advirtió que Nación ya reclama más de 547 millones de pesos, incluyendo intereses.
El planteo no es menor. El legislador vinculó la situación a una gestión sin controles y deslizó posibles responsabilidades penales. “La malversación de fondos públicos es un delito y el incumplimiento de los deberes de funcionario también”, afirmó, dejando abierta la puerta a una escalada judicial.
En ese sentido, el caso expone no solo la falta de ejecución de una obra estratégica, sino también la ausencia de mecanismos de control sobre recursos públicos en un área clave para la provincia.
Reuniones sin registro y opacidad administrativa
Lechman también cuestionó la falta de documentación en reuniones vinculadas al tema, lo que —según señaló— dificulta reconstruir decisiones y determinar responsabilidades. “Se dicen muchas cosas, pero no quedan asentadas. Así es imposible avanzar”, advirtió, marcando un problema estructural en la administración pública.
Las críticas también alcanzaron al titular del organismo, Roberto Murcia, a quien acusó de estar “desconectado de la realidad”. Además, recordó que durante años se anunciaron inversiones y obras que nunca se concretaron, lo que refuerza la sospecha de una gestión basada más en promesas que en resultados.
Camino a la Justicia
Ante este escenario, el legislador confirmó que se encuentran reuniendo documentación para evaluar la presentación de denuncias. “Cuando hay indicios de delito, tenemos la obligación de actuar”, sostuvo.
El conflicto se da en un contexto de creciente tensión institucional, con el puerto intervenido por Nación y bajo la lupa por el manejo de fondos.
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