El resonador del Hospital de Ushuaia convertido en caja privada: el equipo es público, pero la Clínica San Jorge factura millones

Denuncian que la Clínica San Jorge factura estudios con el resonador público del Hospital de Ushuaia, derivando pacientes del sistema estatal.

Un nuevo y grave escándalo sacude al sistema de salud pública de Tierra del Fuego. El resonador magnético del Hospital Regional Ushuaia —adquirido con fondos públicos y propiedad de todos los fueguinos— estaría siendo utilizado para un negocio privado, en beneficio directo de la Clínica San Jorge, que factura los estudios como propios.

Según información recabada por este medio a partir de fuentes del propio sistema sanitario, el resonador se encuentra físicamente dentro del Hospital Regional Ushuaia, pero no se otorgan turnos públicos para pacientes del hospital. En cambio, el equipo es utilizado por la Clínica San Jorge, que cobra al Estado y a los pacientes como si el servicio fuera privado, pese a operar con infraestructura pública.



Cómo funciona el “curro” El mecanismo, de acuerdo a los datos obtenidos, sería el siguiente: Pacientes del sistema público que requieren estudios de resonancia no acceden a turnos como pacientes del hospital. Desde los CAPS y centros de salud públicos, los pacientes son derivados como “interconsultas” a la Clínica San Jorge. El estudio se realiza dentro del Hospital Regional Ushuaia, utilizando el resonador que pertenece al hospital. La Clínica San Jorge factura el estudio, cobrando al Estado y, en algunos casos, un extra al paciente. El dinero no ingresa al hospital, sino que queda en manos de la clínica privada.

En otras palabras:



El equipo es público, el lugar es público, los pacientes son del sistema público, pero cobra una clínica privada.



Autorizaciones bajo la lupa

El punto clave del esquema estaría en las autorizaciones internas. Según las fuentes consultadas, las derivaciones se habilitan desde el área de Acción Social del hospital, con aval médico. ¿Habrá dinero que se queda en el camino para autorizar la estafa? ¿Quien controla?...mejor dicho, quien NO controla.

En ese marco, aparece señalado el médico que autoriza estas prácticas, quien —si se confirma la información— no solo permitiría el circuito, sino que sería parte del entramado que habilita que fondos públicos terminen en manos privadas sin justificación.

La situación resulta aún más grave si se confirma que el funcionario o profesional encargado de fiscalizar los gastos extras del hospital estaría, en los hechos, avalando y facilitando el desvío de recursos hacia la Clínica San Jorge.

El caso abre una serie de interrogantes que hasta ahora no tienen respuesta oficial:



¿Por qué el resonador del hospital no brinda turnos públicos y si hay que facturar, que sea para mejorar la salud u OSEF? ¿Bajo qué convenio la Clínica San Jorge utiliza un equipo que no es suyo? Recordemos que despues te dejan sin cobertura cuando se demora provincia. ¿Quién autorizó que se facture de manera privada un servicio realizado con infraestructura pública?

¿Cuánto dinero del Estado fueguino ya se pagó a la clínica por estos estudios?

Un negocio montado dentro del hospital

De confirmarse esta operatoria, no se trata de una irregularidad menor, sino de un esquema sistemático de privatización encubierta de recursos públicos, donde el Estado pone el equipo, el espacio y los pacientes, y el privado se queda con la caja.

Todo esto ocurre dentro del Hospital Regional Ushuaia, ante la vista de autoridades, funcionarios y organismos de control que hasta el momento guardan silencio.