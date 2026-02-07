Incendio en una vivienda del barrio Kaikén: madre e hija heridas

Un incendio se registró en las últimas horas en una vivienda del barrio Kaikén, ubicada sobre calle Laguna de los Témpanos al 1300, lo que generó momentos de preocupación entre los vecinos de la zona.

Como consecuencia del siniestro, una madre y su hija resultaron afectadas por inhalación de humo, aunque afortunadamente no sufrieron lesiones de gravedad. Las personas asistidas fueron identificadas como Cecilia Gómez, de 44 años, y Lorena Gutiérrez, de 25 años.





Al lugar acudió una ambulancia, cuyo personal brindó asistencia médica preventiva a ambas mujeres, evaluando su estado de salud en el lugar.





Las causas del incendio son materia de investigación, mientras que los organismos intervinientes realizaron las actuaciones correspondientes para garantizar la seguridad del inmueble y de los residentes del sector.