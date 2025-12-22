Gustavo Melella, el Gobernador que vendió la soberanía de TDF: LeoLabs vuelve a confirmar el uso militar de sus radares

La empresa LeoLabs volvió a dejar al descubierto lo que durante años fue negado por su filial argentina y encubierto políticamente por el Gobierno de Tierra del Fuego: sus radares tienen capacidad de espionaje y uso militar activo.

La confirmación no surge de una denuncia opositora ni de una especulación periodística, sino de un contrato millonario firmado por la propia empresa con el Gobierno de Estados Unidos, revelado el 9 de diciembre de 2025 por la revista especializada SpaceNews.





El dato es demoledor para el discurso sostenido por el gobernador Gustavo Melella, quien autorizó la instalación del radar más cercano al territorio argentino frente a las Islas Malvinas , insistiendo durante dos años en que se trataba de una herramienta civil para el seguimiento de “chatarra espacial”.



