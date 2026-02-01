Incendio en Dos Banderas: varias dotaciones debieron intervenir por la magnitud del siniestro

Un incendio declarado en el barrio Dos Banderas movilizó a múltiples dotaciones de Bomberos Voluntarios, que trabajaron durante varias horas para controlar el fuego.

En el lugar intervinieron efectivos del Cuartel 2 de Abril, en apoyo a los Bomberos de Zona Norte, lo que dio cuenta de la dimensión del incendio y la necesidad de reforzar recursos para evitar que las llamas se propagaran.

Hasta el momento no se informaron víctimas, aunque el episodio volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de varios sectores de la ciudad, donde las emergencias requieren despliegues extraordinarios para contener situaciones que podrían agravarse rápidamente.

El fuego fue controlado, pero el hecho deja preguntas abiertas sobre prevención, infraestructura y capacidad de respuesta, especialmente en barrios donde los riesgos se repiten.

¿Estamos preparados para evitar que estas situaciones se sigan repitiendo?