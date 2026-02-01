Incendio en Dos Banderas: varias dotaciones debieron intervenir por la magnitud del siniestro

0 0 01 febrero 2026 2026-02-01T01:19:00-03:00 Editar esta nota

Incendio en barrio dos banderas de Ushuaia

Un incendio declarado en el barrio Dos Banderas movilizó a múltiples dotaciones de Bomberos Voluntarios, que trabajaron durante varias horas para controlar el fuego.
Un incendio declarado en el barrio Dos Banderas movilizó a múltiples dotaciones de Bomberos Voluntarios, que trabajaron durante varias horas para controlar el fuego.

En el lugar intervinieron efectivos del Cuartel 2 de Abril, en apoyo a los Bomberos de Zona Norte, lo que dio cuenta de la dimensión del incendio y la necesidad de reforzar recursos para evitar que las llamas se propagaran.

Hasta el momento no se informaron víctimas, aunque el episodio volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de varios sectores de la ciudad, donde las emergencias requieren despliegues extraordinarios para contener situaciones que podrían agravarse rápidamente.

El fuego fue controlado, pero el hecho deja preguntas abiertas sobre prevención, infraestructura y capacidad de respuesta, especialmente en barrios donde los riesgos se repiten.

¿Estamos preparados para evitar que estas situaciones se sigan repitiendo?

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,274,Espectaculos,92,Interes,2455,Interes General,3314,Internacionales,168,Locales,4223,Noticias Nacionales,1445,Policiale,7,Policiales,11543,Sociedad,5169,Tecno,82,Tendencias,173,Titulares,15106,Ultimas Noticias,13495,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Incendio en Dos Banderas: varias dotaciones debieron intervenir por la magnitud del siniestro
Incendio en Dos Banderas: varias dotaciones debieron intervenir por la magnitud del siniestro
Incendio en barrio dos banderas de Ushuaia
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWUXcAYpgB7GnekXy5CRIAdA3eD8hfaAoA7ddxdKBXnH-_1uehWkqhdHvyc34y-cqF3S4ChzWF8gLUJFXSdMauQ91srhY9MsgIAf6INlAajF36AWbkeJiPJC0pyj0MdQzmGGsS_qwpK-bcSmdRsO1vPU8vWJSQuAzxEGhE-D3XiACFmr0-kcb8/w640-h384/incendio%20en%20barrio%20dos%20banderas%20de%20ushuaia.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWUXcAYpgB7GnekXy5CRIAdA3eD8hfaAoA7ddxdKBXnH-_1uehWkqhdHvyc34y-cqF3S4ChzWF8gLUJFXSdMauQ91srhY9MsgIAf6INlAajF36AWbkeJiPJC0pyj0MdQzmGGsS_qwpK-bcSmdRsO1vPU8vWJSQuAzxEGhE-D3XiACFmr0-kcb8/s72-w640-c-h384/incendio%20en%20barrio%20dos%20banderas%20de%20ushuaia.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/incendio-en-dos-banderas-varias.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/incendio-en-dos-banderas-varias.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos