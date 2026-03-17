Caso Baciocchi: informe forense determino: mordedura, múltiples heridas y un cuadro letal por hemorragia

0 0 17 marzo 2026 2026-03-17T00:09:00-03:00 Editar esta nota

Forenses confirmaron que Baciocchi murió por puñaladas que colapsaron sus pulmones. Mansilla se retiró de la sala durante el juicio.

Peritos expusieron un cuadro de extrema violencia sobre la víctima. Detectaron lesiones de defensa, heridas penetrantes y signos compatibles con una mordedura humana.
Un informe médico forense presentado en el juicio sacudió la sala al detallar un cuadro de extrema violencia sobre la víctima, con múltiples lesiones que, según los especialistas, fueron determinantes para provocar la muerte.

Entre los hallazgos más impactantes, los peritos señalaron la presencia de una lesión compatible con una mordedura humana, identificada por improntas dentarias en forma de semiluna o paréntesis, rodeadas de áreas equimóticas. En medicina legal, este tipo de marcas se encuadra dentro de las lesiones contusas complejas, generadas por compresión, fricción y tracción.
Heridas múltiples y signos de defensa

El informe también describió lesiones cortantes, punzantes y punzocortantes, compatibles con el uso de un elemento con filo y/o punta, capaz de provocar daños tanto superficiales como profundos.

Uno de los aspectos más relevantes fue la presencia de lesiones de defensa en manos y antebrazos, lo que indicaría que la víctima intentó protegerse o frenar el ataque.

A su vez, se detectaron lesiones de ataque en distintas partes del cuerpo, con especial gravedad en la zona posterior del tórax, donde se contabilizaron ocho heridas, varias de ellas penetrantes.

Daño pulmonar y asfixia progresiva

Según explicaron los especialistas, las heridas torácicas resultaron determinantes, ya que afectaron la cavidad pleural y provocaron un neumotórax bilateral progresivo, impidiendo la correcta expansión de los pulmones.

Este cuadro derivó en una insuficiencia respiratoria severa, una de las causas centrales del desenlace fatal.

Hemorragia masiva y colapso circulatorio

La autopsia también evidenció signos de una pérdida masiva de sangre, con palidez generalizada y compromiso de órganos internos.

Los peritos explicaron que esta hemorragia provocó un cuadro de hipotensión extrema y colapso circulatorio, condiciones que pueden derivar rápidamente en un paro cardiorrespiratorio si no se interviene de manera inmediata.

Golpes en la cabeza y deterioro neurológico

Otro punto clave del informe fue la presencia de traumatismos en la cabeza, que habrían generado edema cerebral y alteraciones neurológicas.

Estos golpes pudieron provocar confusión, pérdida de conciencia y una incapacidad para reaccionar, aunque los especialistas aclararon que no es posible determinar con precisión en qué momento la víctima quedó inconsciente.
Indicios de caída y maniobras de reanimación Los peritos también señalaron indicios compatibles con una caída previa al suelo, así como posibles maniobras de reanimación.

Entre los elementos mencionados se destacó la presencia de aire en el esófago, lo que suele asociarse a ventilación artificial, además de restos de tierra y partículas aspiradas, compatibles con una respiración agónica previa.

Conclusión forense

La conclusión del informe fue contundente: la víctima presentaba múltiples lesiones de extrema gravedad, varias de ellas potencialmente mortales por sí solas.

No obstante, el desenlace fatal se habría producido por la combinación de heridas penetrantes en el tórax, hemorragia masiva, insuficiencia respiratoria y traumatismo craneal.

La exposición del informe forense aportó uno de los elementos más contundentes del juicio, al describir con precisión técnica un escenario de violencia extrema que será clave para la valoración final del tribunal.

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Caso Baciocchi: informe forense determino: mordedura, múltiples heridas y un cuadro letal por hemorragia
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