Hallan muerto al turista estadounidense que era intensamente buscado en la zona de Laguna Esmeralda

Integrantes de la Comisión de Auxilio de Ushuaia hallaron este domingo por la tarde el cuerpo sin vida de Sean Christopher Bartel, un turista estadounidense de 35 años que era intensamente buscado desde el jueves pasado en la zona de montaña cercana a la capital fueguina.

El hallazgo se produjo en un sector del sendero que conduce al glaciar Ojo del Albino, un área de difícil acceso ubicada a unos 20 kilómetros al norte de Ushuaia y frecuentada por excursionistas que recorren el circuito de Laguna Esmeralda.





La búsqueda se intensificó durante la jornada luego de que efectivos policiales localizaran en la zona de Laguna Esmeralda un Toyota Etios blanco, vehículo que el turista había alquilado el miércoles 11 de marzo en una agencia de la ciudad.





A partir de ese dato, se desplegó un operativo de rastrillaje en distintos senderos de la zona de montaña, con la participación de brigadistas especializados de la Comisión de Auxilio, quienes finalmente lograron localizar el cuerpo del hombre durante la tarde.





Tras el hallazgo, se dio intervención a las autoridades judiciales para avanzar con las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.





Las autoridades recuerdan habitualmente a turistas y residentes la importancia de planificar adecuadamente las excursiones en zonas de montaña de Tierra del Fuego, donde las condiciones climáticas y geográficas pueden cambiar de manera abrupta. Los rescates en sectores como Laguna Esmeralda o el glaciar Ojo del Albino suelen requerir complejos operativos de búsqueda debido a las características del terreno.







