(Vídeo) Denuncian descarga de aguas cloacales en el río Pipo y vecinos alertan por contaminación

Residentes del barrio Río Pipo difundieron un video donde se observa el desborde de desagües cloacales que terminan desembocando directamente en el curso de agua.
Vecinos del barrio Río Pipo, en la ciudad de Ushuaia, denunciaron una preocupante situación ambiental tras detectar el desborde de aguas cloacales que estarían desembocando directamente en el Río Pipo.

Según indicaron los propios residentes del sector, el problema quedó registrado en un video enviado a este medio, donde se puede observar cómo el líquido proveniente de desagües cloacales escurre y termina ingresando al cauce del río.

Preocupación por contaminación ambiental

La situación generó fuerte preocupación entre los vecinos, quienes advierten que el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento podría estar generando un foco de contaminación ambiental en uno de los cursos de agua que atraviesan la zona.

Los habitantes del barrio señalan que el problema no solo afecta al entorno natural, sino que también podría representar un riesgo sanitario para quienes viven en las inmediaciones.

Ante este escenario, los vecinos solicitan la intervención urgente de las autoridades municipales y provinciales para determinar el origen del desborde y frenar la descarga de líquidos cloacales en el río.

También reclaman que se realicen tareas de saneamiento y control del sistema cloacal para evitar que este tipo de situaciones continúe generando contaminación en el sector. Hasta el momento no hubo un pronunciamiento oficial respecto a la denuncia.

