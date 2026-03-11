(Vídeo) Denuncian descarga de aguas cloacales en el río Pipo y vecinos alertan por contaminación

Preocupación por contaminación ambiental





La situación generó fuerte preocupación entre los vecinos, quienes advierten que el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento podría estar generando un foco de contaminación ambiental en uno de los cursos de agua que atraviesan la zona.





Los habitantes del barrio señalan que el problema no solo afecta al entorno natural, sino que también podría representar un riesgo sanitario para quienes viven en las inmediaciones.





Ante este escenario, los vecinos solicitan la intervención urgente de las autoridades municipales y provinciales para determinar el origen del desborde y frenar la descarga de líquidos cloacales en el río.





También reclaman que se realicen tareas de saneamiento y control del sistema cloacal para evitar que este tipo de situaciones continúe generando contaminación en el sector. Hasta el momento no hubo un pronunciamiento oficial respecto a la denuncia.



