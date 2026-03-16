Comienza el juicio contra Florencia Mancilla por el crimen de Alexis Baciocchi

Hoy lunes 16 de marzo comenzará en la ciudad de Río Grande el juicio oral contra Florencia Mancilla, acusada del homicidio de Alexis Baciocchi, ocurrido el 18 de diciembre de 2022 en una vivienda de esa ciudad.

El debate se desarrolla desde las 9 de la mañana en el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte, donde se intentará reconstruir lo sucedido aquella noche en la casa de la víctima.





De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, Mancilla habría atacado a Baciocchi —con quien mantenía una relación de pareja— provocándole la muerte tras agredirlo por la espalda en distintas partes del cuerpo. La imputación sostiene que el hecho habría sido cometido de manera intencional y con premeditación.





Tras el episodio, la mujer se comunicó con la Policía para informar lo ocurrido y posteriormente difundió un video en el que relató su versión de los hechos, material que formó parte de la investigación judicial.





Durante el proceso está prevista la declaración de 64 testigos, entre ellos personas del entorno de la pareja, peritos y profesionales que intervinieron en la investigación.





El Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal de Género, Mónica Macri. La defensa de la imputada será ejercida por el defensor ante el Superior Tribunal de Justicia, Jesús González Saber, junto al defensor oficial Alejandro Naccarato. En tanto, la querella que representa a la familia de la víctima estará a cargo de las abogadas Sandra Arenas y Erica Soto.





El tribunal estará integrado por la jueza Verónica Marchisio, quien presidirá el debate, junto a los jueces Eduardo López y Juan José Varela, mientras que la secretaría estará a cargo de la doctora Eliana Nocioni.





Para el desarrollo del juicio se dispusieron medidas especiales de organización y seguridad. Si bien las audiencias serán públicas, el Tribunal informó que en determinados momentos podrán establecerse restricciones de acceso a la sala para garantizar la correcta producción de la prueba y resguardar la integridad de las personas involucradas.





Además, se indicó que los medios de comunicación deberán acreditarse previamente para cubrir el proceso judicial. Tampoco estará permitido el uso de dispositivos electrónicos por parte del público, ni el ingreso de menores de 14 años.





Las audiencias se desarrollarán bajo un operativo de seguridad coordinado por personal policial, teniendo en cuenta la capacidad limitada de la sala y la fuerte expectativa que generó el caso en la comunidad.





El juicio por el crimen de Alexis Baciocchi se perfila como uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años en Río Grande, tanto por la gravedad del hecho como por la repercusión pública que tuvo desde el inicio de la investigación.