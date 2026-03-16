El PJ fueguino reunió a más de 2000 militantes en un encuentro político en Ushuaia

Más de 2000 militantes participaron de un encuentro organizado por el Partido Justicialista de Tierra del Fuego, que se llevó adelante en el gimnasio de la Asociación de Empleados Públicos (AEP) en la ciudad de Ushuaia.

La actividad fue planteada como un espacio de debate político y reflexión colectiva, con el objetivo de analizar el contexto económico y social actual y fortalecer la organización partidaria de cara a los desafíos políticos que atraviesa la provincia.





Durante la jornada participaron dirigentes históricos del peronismo fueguino, referentes partidarios, funcionarios y militantes, con una destacada presencia de jóvenes que se sumaron al encuentro político convocado por el espacio.





En el desarrollo del evento también se destacó la conducción del presidente del Partido Justicialista de Tierra del Fuego, Walter Vuoto, y se remarcó la importancia de reforzar el trabajo territorial y la participación militante en los distintos barrios de la provincia.





Desde la organización señalaron que el encuentro buscó fortalecer la estructura política del peronismo fueguino y promover la participación activa de la militancia frente al actual escenario económico y social.





La convocatoria refleja el intento del justicialismo fueguino de reordenar y movilizar su estructura política en un contexto nacional y provincial complejo. En ese marco, la apuesta por reforzar la militancia territorial y la participación de nuevos cuadros aparece como una de las estrategias del espacio para sostener su presencia política en la provincia.