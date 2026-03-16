El PJ fueguino reunió a más de 2000 militantes en un encuentro político en Ushuaia

14 0 16 marzo 2026 2026-03-16T02:10:00-03:00 Editar esta nota

Más de 2000 militantes participaron de un encuentro del PJ en Ushuaia para debatir la situación política y fortalecer la militancia territorial.

La actividad se realizó en el gimnasio de la Asociación de Empleados Públicos. Participaron dirigentes, funcionarios y militantes para debatir el escenario político y social.
Más de 2000 militantes participaron de un encuentro organizado por el Partido Justicialista de Tierra del Fuego, que se llevó adelante en el gimnasio de la Asociación de Empleados Públicos (AEP) en la ciudad de Ushuaia.

La actividad fue planteada como un espacio de debate político y reflexión colectiva, con el objetivo de analizar el contexto económico y social actual y fortalecer la organización partidaria de cara a los desafíos políticos que atraviesa la provincia.

Durante la jornada participaron dirigentes históricos del peronismo fueguino, referentes partidarios, funcionarios y militantes, con una destacada presencia de jóvenes que se sumaron al encuentro político convocado por el espacio.

En el desarrollo del evento también se destacó la conducción del presidente del Partido Justicialista de Tierra del Fuego, Walter Vuoto, y se remarcó la importancia de reforzar el trabajo territorial y la participación militante en los distintos barrios de la provincia.

Desde la organización señalaron que el encuentro buscó fortalecer la estructura política del peronismo fueguino y promover la participación activa de la militancia frente al actual escenario económico y social.

La convocatoria refleja el intento del justicialismo fueguino de reordenar y movilizar su estructura política en un contexto nacional y provincial complejo. En ese marco, la apuesta por reforzar la militancia territorial y la participación de nuevos cuadros aparece como una de las estrategias del espacio para sostener su presencia política en la provincia.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 14
  1. Anónimomarzo 16, 2026

    Jajajaja becerra deja la cocaína hermano ya ni creíble sos y 2000 sillas sin sillas no llenaron medio gimnasio

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  2. Anónimomarzo 16, 2026

    1500 son los intrusos que se trajo y que estan destruyendo el bosque.

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  3. Anónimomarzo 16, 2026

    VUOTO PERONISTA, DESDE CUANDO?????

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  4. Anónimomarzo 16, 2026

    2000 kukas

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  5. Anónimomarzo 16, 2026

    La cantidad de marrones..... y eso q tampoco soy militonta de mileikowsky

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  6. Anónimomarzo 16, 2026

    Murio el peronismo

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  7. Anónimomarzo 16, 2026

    2000 cabezas d termo no es nada les manda saludos matias rodriguez asesinos chorros delincuentes etc...

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  8. Anónimomarzo 16, 2026

    Están todes muy gordites

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  9. Anónimomarzo 16, 2026

    Jaajajajja

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  10. Anónimomarzo 16, 2026

    mamita, mirá esas caritas!!!!

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  11. Anónimomarzo 16, 2026

    MAMAMARROOONESSSS

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  12. Anónimomarzo 16, 2026

    Todos estos SON PARASITOS DEL ESTADO. CHUPA SANGRE DEL PUEBLO, Son los termos

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  13. Anónimomarzo 16, 2026

    La verdad que de PJ poco y nada, diría yo ACTO KIRCHO, se mintió, se reivindicó a la Presa por corrupción, se reivindico al chavista de Maradona, a los 30 mil desaparecidos, a la pasarela, una verdadera vergüenza , MURIO EL PJ

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  14. Anónimomarzo 16, 2026

    Parecen fanáticos en un templo evangelista. No lo veo al "pastor" Giménez por ahí.
    Si de esa masa de gente nace algún dirigente político aceptable, será un milagro. Alabado sea el Señor.

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