El PJ fueguino reunió a más de 2000 militantes en un encuentro político en Ushuaia

Más de 2000 militantes participaron de un encuentro del PJ en Ushuaia para debatir la situación política y fortalecer la militancia territorial.
Más de 2000 militantes participaron de un encuentro organizado por el Partido Justicialista de Tierra del Fuego, que se llevó adelante en el gimnasio de la Asociación de Empleados Públicos (AEP) en la ciudad de Ushuaia.
La actividad fue planteada como un espacio de debate político y reflexión colectiva, con el objetivo de analizar el contexto económico y social actual y fortalecer la organización partidaria de cara a los desafíos políticos que atraviesa la provincia.
Durante la jornada participaron dirigentes históricos del peronismo fueguino, referentes partidarios, funcionarios y militantes, con una destacada presencia de jóvenes que se sumaron al encuentro político convocado por el espacio.
En el desarrollo del evento también se destacó la conducción del presidente del Partido Justicialista de Tierra del Fuego, Walter Vuoto, y se remarcó la importancia de reforzar el trabajo territorial y la participación militante en los distintos barrios de la provincia.
Desde la organización señalaron que el encuentro buscó fortalecer la estructura política del peronismo fueguino y promover la participación activa de la militancia frente al actual escenario económico y social.
La convocatoria refleja el intento del justicialismo fueguino de reordenar y movilizar su estructura política en un contexto nacional y provincial complejo. En ese marco, la apuesta por reforzar la militancia territorial y la participación de nuevos cuadros aparece como una de las estrategias del espacio para sostener su presencia política en la provincia.
Jajajaja becerra deja la cocaína hermano ya ni creíble sos y 2000 sillas sin sillas no llenaron medio gimnasioResponderBorrar
1500 son los intrusos que se trajo y que estan destruyendo el bosque.ResponderBorrar
VUOTO PERONISTA, DESDE CUANDO?????ResponderBorrar
2000 kukasResponderBorrar
La cantidad de marrones..... y eso q tampoco soy militonta de mileikowskyResponderBorrar
Murio el peronismoResponderBorrar
2000 cabezas d termo no es nada les manda saludos matias rodriguez asesinos chorros delincuentes etc...ResponderBorrar
Están todes muy gorditesResponderBorrar
JaajajajjaResponderBorrar
mamita, mirá esas caritas!!!!ResponderBorrar
MAMAMARROOONESSSSResponderBorrar
Todos estos SON PARASITOS DEL ESTADO. CHUPA SANGRE DEL PUEBLO, Son los termosResponderBorrar
La verdad que de PJ poco y nada, diría yo ACTO KIRCHO, se mintió, se reivindicó a la Presa por corrupción, se reivindico al chavista de Maradona, a los 30 mil desaparecidos, a la pasarela, una verdadera vergüenza , MURIO EL PJResponderBorrar
Parecen fanáticos en un templo evangelista. No lo veo al "pastor" Giménez por ahí.ResponderBorrar
Si de esa masa de gente nace algún dirigente político aceptable, será un milagro. Alabado sea el Señor.