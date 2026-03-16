Polémica en Ushuaia: inspectores de tránsito estacionaron en un lugar prohibido durante un operativo

Un operativo de control de tránsito realizado este lunes en pleno centro de Ushuaia generó cuestionamientos luego de que se observara a vehículos de inspectores municipales estacionados en un lugar prohibido, mientras llevaban adelante procedimientos por infracciones viales.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles San Martín y Godoy, donde personal de Tránsito de la Municipalidad de Ushuaia se encontraba realizando controles a conductores.





Durante el operativo, los inspectores procedieron al secuestro de una motocicleta por estar mal estacionada, en el marco de las tareas habituales de fiscalización., infracción que cometieron los mismo inspectores al estacionar a la vuelta de donde estaban parando.





Sin embargo, vecinos y testigos advirtieron que los vehículos utilizados por los inspectores estaban estacionados en un sector donde está prohibido detenerse o estacionar, lo que generó críticas por la contradicción entre el control que se realizaba y la forma en que se desarrollaba el operativo.





Las imágenes del procedimiento comenzaron a circular en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la falta de cumplimiento de las mismas normas que se exigen a los conductores.





El episodio volvió a abrir el debate sobre la necesidad de que los controles de tránsito se desarrollen respetando también las normas vigentes , especialmente cuando se trata de operativos realizados en zonas de alto tránsito como el centro de la ciudad.





Hasta el momento no hubo una explicación oficial por parte del área de Tránsito municipal respecto a la forma en que se dispusieron los vehículos durante el operativo.





La situación generó malestar entre conductores y vecinos que presenciaron el procedimiento, quienes señalaron que las autoridades encargadas de controlar el cumplimiento de las normas viales deberían ser las primeras en respetarlas.