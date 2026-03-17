Accidente en Ushuaia: choque en Gobernador Paz y Giralde frente al IPV

0 0 17 marzo 2026 2026-03-17T10:06:00-03:00 Editar esta nota

Choque en Gobernador Paz y Giralde frente al IPV. Un Nissan involucrado y tránsito afectado en la zona. Información en desarrollo.

El siniestro ocurrió en una transitada esquina de la ciudad. Un vehículo Nissan estuvo involucrado. Se aguardan precisiones sobre heridos.
Un accidente de tránsito se registró en la ciudad de Ushuaia, en la intersección de Gobernador Paz y calle Giralde, frente a las instalaciones del IPV.

De acuerdo a la información preliminar, el siniestro involucró al menos a un vehículo marca Nissan, aunque por el momento no trascendieron mayores detalles sobre la mecánica del hecho.

El choque generó demoras en el tránsito en una zona de alta circulación, mientras se aguardaba la intervención de personal policial y de emergencia.
Información en desarrollo

Hasta el momento, no se confirmó oficialmente si hubo personas lesionadas, ni el grado de los daños materiales. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un parte más detallado sobre lo ocurrido.

Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #instagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,277,Espectaculos,93,Interes,2481,Interes General,3336,Internacionales,172,Locales,4385,Noticias Nacionales,1455,Policiale,9,Policiales,11593,Sociedad,5203,Tecno,83,Tendencias,177,Titulares,15291,Ultimas Noticias,13680,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Accidente en Ushuaia: choque en Gobernador Paz y Giralde frente al IPV
Accidente en Ushuaia: choque en Gobernador Paz y Giralde frente al IPV
Choque en Gobernador Paz y Giralde frente al IPV. Un Nissan involucrado y tránsito afectado en la zona. Información en desarrollo.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3bcqNU8ww8uTkJR9LMtOdALzKDMcdjfBvKZ7bxaq49Lz5KU8vofitxpJAi5cLpa3z3EnHgNzeuk5fxbEjKalu9-Kh6Xvl5X41NGnchCpKfg73vFmyKntaRKG9RMPh9VBRcpI-fM7crKZUhduZPrMssHZVqySQyeiVfdUJOR9hZKA-K_dQMbo-/w640-h366/accidente%20en%20ushuaia%20gobernador%20paz.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3bcqNU8ww8uTkJR9LMtOdALzKDMcdjfBvKZ7bxaq49Lz5KU8vofitxpJAi5cLpa3z3EnHgNzeuk5fxbEjKalu9-Kh6Xvl5X41NGnchCpKfg73vFmyKntaRKG9RMPh9VBRcpI-fM7crKZUhduZPrMssHZVqySQyeiVfdUJOR9hZKA-K_dQMbo-/s72-w640-c-h366/accidente%20en%20ushuaia%20gobernador%20paz.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/accidente-en-ushuaia-choque-en.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/accidente-en-ushuaia-choque-en.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos