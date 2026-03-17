Accidente en Ushuaia: choque en Gobernador Paz y Giralde frente al IPV

Un accidente de tránsito se registró en la ciudad de Ushuaia, en la intersección de Gobernador Paz y calle Giralde, frente a las instalaciones del IPV.

De acuerdo a la información preliminar, el siniestro involucró al menos a un vehículo marca Nissan, aunque por el momento no trascendieron mayores detalles sobre la mecánica del hecho.





El choque generó demoras en el tránsito en una zona de alta circulación, mientras se aguardaba la intervención de personal policial y de emergencia.

Información en desarrollo





Hasta el momento, no se confirmó oficialmente si hubo personas lesionadas, ni el grado de los daños materiales. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un parte más detallado sobre lo ocurrido.