Accidente en Ushuaia: choque en Gobernador Paz y Giralde frente al IPV

Choque en Gobernador Paz y Giralde frente al IPV. Un Nissan involucrado y tránsito afectado en la zona. Información en desarrollo.
Un accidente de tránsito se registró en la ciudad de Ushuaia, en la intersección de Gobernador Paz y calle Giralde, frente a las instalaciones del IPV.
De acuerdo a la información preliminar, el siniestro involucró al menos a un vehículo marca Nissan, aunque por el momento no trascendieron mayores detalles sobre la mecánica del hecho.
El choque generó demoras en el tránsito en una zona de alta circulación, mientras se aguardaba la intervención de personal policial y de emergencia.
Información en desarrollo
Hasta el momento, no se confirmó oficialmente si hubo personas lesionadas, ni el grado de los daños materiales. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un parte más detallado sobre lo ocurrido.
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