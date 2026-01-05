(Vídeo) El puerto, otra vez noticia: Un crucero se soltó de amarras por el fuerte viento y colisionó contra otro buque en el Puerto de Ushuaia

3 0 05 enero 2026 2026-01-05T11:41:00-03:00 Editar esta nota

Un crucero se soltó por el viento en el Puerto de Ushuaia y colisionó contra la estructura portuaria y otro buque. El hecho quedó filmado.

El crucero World Voyager se desplazó sin control y terminó impactando primero contra la estructura portuaria y luego contra el Viking Octantis. El hecho ocurrió hace minutos y quedó registrado en video.
Un grave incidente marítimo se registró hace instantes en el Puerto de Ushuaia, cuando un buque de gran porte que se encontraba amarrado soltó sus amarras debido a las fuertes ráfagas de viento, desplazándose sin control dentro del área portuaria.

Según confirmaron fuentes en el lugar, el buque World Voyager se soltó de su amarre y, empujado por el viento, colisionó primero contra la estructura del puerto. Minutos después, continuó su desplazamiento hasta impactar contra el crucero Viking Octantis, que se encontraba correctamente amarrado.

El hecho ocurrió hace instantes en Ushuaia y pudo ser filmado por testigos, quienes registraron el momento exacto de la colisión entre ambas embarcaciones, imágenes que ya comenzaron a circular.
Características del buque involucrado

El World Voyager, buque que perdió sus amarras, cuenta con las siguientes dimensiones y capacidades:

Eslora: 129 metros
Manga: 18 metros
Tonelaje bruto: 10.000 toneladas
Cubiertas: 6
Suites: 98
Velocidad de crucero: 16 nudos

Se trata de una embarcación de gran tamaño, lo que incrementó la peligrosidad del incidente dentro de un puerto operativo y con otros buques amarrados.

Sin información oficial sobre daños o heridos

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre personas heridas, aunque se evalúan posibles daños materiales tanto en la infraestructura portuaria como en el crucero Viking Octantis.

Personal portuario y autoridades marítimas trabajan en la zona para asegurar las embarcaciones, evaluar los daños y determinar responsabilidades por la pérdida de control del buque.

Un hecho que vuelve a poner el foco en la seguridad portuaria

El episodio genera preocupación en plena temporada de cruceros y vuelve a poner en debate las condiciones de amarre, protocolos de seguridad y previsión ante alertas meteorológicas en el Puerto de Ushuaia, uno de los más importantes del país por su actividad turística y estratégica.

Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #instagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 3
  1. Anónimoenero 05, 2026

    No hay seguridad .no hay gente para la emergencia.el puerto debería ser un centro comercial turístico en estos tiempos.q decadencia de los comunistas.la argentina quedó en manos de ladrones ignorantes.solo roban

    ResponderBorrar
  2. Anónimoenero 05, 2026

    Son generación degenerada de la época de peron.las descendencia q no sirven igual dicen q te cuidan jajaja

    ResponderBorrar
  3. Anónimoenero 05, 2026

    Falta poco no hay dinastía o casta q no halla desaparecido en la historia del hombre.peronista olvidado como la decadencia q destruyó la argentina..

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,274,Espectaculos,92,Interes,2440,Interes General,3291,Internacionales,164,Locales,4122,Noticias Nacionales,1439,Policiale,7,Policiales,11518,Sociedad,5137,Tecno,81,Tendencias,170,Titulares,14990,Ultimas Noticias,13379,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: (Vídeo) El puerto, otra vez noticia: Un crucero se soltó de amarras por el fuerte viento y colisionó contra otro buque en el Puerto de Ushuaia
(Vídeo) El puerto, otra vez noticia: Un crucero se soltó de amarras por el fuerte viento y colisionó contra otro buque en el Puerto de Ushuaia
Un crucero se soltó por el viento en el Puerto de Ushuaia y colisionó contra la estructura portuaria y otro buque. El hecho quedó filmado.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibvBL_AT2P0ERDN-4Kdj7kk3r1cbyb-wp3bieHMHuuIUmJ7MWUzKD9xxrA3XigvrBxQNv3XzkEopjxI5d5TIiHc0GhrgKU8azVL03wOqNsCKGSLeC2tPSq_xxu_f8KED2TJmWFGHjcOwdje3p0zdhyphenhyphenaVgjECvKH-vcIypISjqOATCuHjev3GPG/w640-h384/colision%20de%20buques%20en%20el%20puerto%20de%20ushuaia%20que%20sigue%20siendo%20noticia.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibvBL_AT2P0ERDN-4Kdj7kk3r1cbyb-wp3bieHMHuuIUmJ7MWUzKD9xxrA3XigvrBxQNv3XzkEopjxI5d5TIiHc0GhrgKU8azVL03wOqNsCKGSLeC2tPSq_xxu_f8KED2TJmWFGHjcOwdje3p0zdhyphenhyphenaVgjECvKH-vcIypISjqOATCuHjev3GPG/s72-w640-c-h384/colision%20de%20buques%20en%20el%20puerto%20de%20ushuaia%20que%20sigue%20siendo%20noticia.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/video-el-puerto-otra-vez-noticia-un.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/video-el-puerto-otra-vez-noticia-un.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos