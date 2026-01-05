(Vídeo) El puerto, otra vez noticia: Un crucero se soltó de amarras por el fuerte viento y colisionó contra otro buque en el Puerto de Ushuaia

cuando un buque de gran porte que se encontraba amarrado soltó sus amarras debido a las fuertes ráfagas de viento, desplazándose sin control dentro del área portuaria.

Un grave incidente marítimo se registró hace instantes en el Puerto de Ushuaia, cuando un buque de gran porte que se encontraba amarrado soltó sus amarras debido a las fuertes ráfagas de viento, desplazándose sin control dentro del área portuaria.

Según confirmaron fuentes en el lugar, el buque World Voyager se soltó de su amarre y, empujado por el viento, colisionó primero contra la estructura del puerto. Minutos después, continuó su desplazamiento hasta impactar contra el crucero Viking Octantis, que se encontraba correctamente amarrado.





El hecho ocurrió hace instantes en Ushuaia y pudo ser filmado por testigos, quienes registraron el momento exacto de la colisión entre ambas embarcaciones, imágenes que ya comenzaron a circular.

Características del buque involucrado





El World Voyager, buque que perdió sus amarras, cuenta con las siguientes dimensiones y capacidades:





Eslora: 129 metros

Manga: 18 metros

Tonelaje bruto: 10.000 toneladas

Cubiertas: 6

Suites: 98

Velocidad de crucero: 16 nudos





Se trata de una embarcación de gran tamaño, lo que incrementó la peligrosidad del incidente dentro de un puerto operativo y con otros buques amarrados.





Sin información oficial sobre daños o heridos





Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre personas heridas, aunque se evalúan posibles daños materiales tanto en la infraestructura portuaria como en el crucero Viking Octantis.





Personal portuario y autoridades marítimas trabajan en la zona para asegurar las embarcaciones, evaluar los daños y determinar responsabilidades por la pérdida de control del buque.



