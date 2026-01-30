87 millones de pesos para nada: la Justicia rechazó la cautelar y dejó en evidencia la improvisación del Gobierno por el Puerto de Ushuaia

La ofensiva judicial del Gobierno de Tierra del Fuego contra la intervención nacional del Puerto de Ushuaia comenzó con un dato tan contundente como incómodo: casi 87 millones de pesos comprometidos en honorarios de abogados y ningún resultado concreto.

Según documentación oficial, la Dirección Provincial de Puertos resolvió avanzar con una contratación directa para destinar USD 60.000 en honorarios profesionales al Estudio Ymaz SRL, con el objetivo de iniciar acciones judiciales contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). Al valor actual del dólar oficial, la cifra equivale a $87.900.000.





El monto surge de la Solicitud de Cotización – Compra Directa N.º 00002/2026 y prevé el pago en tres cuotas de USD 20.000, consolidando en dólares el costo mínimo para poner en marcha la demanda. No se trata aún de un pago ejecutado, pero sí de un compromiso económico firme, asumido por la Provincia.





La contratación incluye el análisis administrativo del caso, la presentación de recursos contra la resolución que dispuso la intervención del puerto y la preparación de una medida cautelar urgente para suspender sus efectos.





El problema es que la estrategia fracasó desde el primer paso.





La Justicia Federal de Ushuaia rechazó el pedido de cautelar, al considerar que no existía urgencia que justificara habilitar la feria judicial. El fallo fue tajante y dejó sin efecto la principal herramienta con la que el Gobierno buscaba frenar de inmediato la intervención.





Pero el revés no terminó ahí.





El Juzgado solicitó la intervención de la Fiscalía Federal para que se expida sobre un punto clave: si el Juzgado de Ushuaia es competente para resolver un conflicto entre una provincia y el Estado nacional. Esa definición podría desplazar la causa directamente a la Corte Suprema de Justicia, dilatando aún más el proceso. Hubo errores básicos y cuestionamientos internos





El fallo también dejó al descubierto serias falencias jurídicas en la presentación provincial. El juez exigió aclarar quién representa legalmente a la Provincia, al advertir que esa función corresponde constitucionalmente a la Fiscalía de Estado, y no de manera directa al gobernador, como se planteó en el expediente.





Además, se intimó al secretario Legal y Técnico, Emiliano Fossatto, a regularizar su matrícula federal, un requisito elemental para litigar en la Justicia Federal, cuya omisión abre la puerta a nulidades y nuevos tropiezos procesales.





87 millones en un contexto crítico





El contraste es inevitable. Mientras la Provincia atraviesa un escenario marcado por más del 50% de pobreza, una obra social estatal colapsada, derivaciones médicas sin respuesta, salarios deteriorados, y problemas estructurales en salud, educación y seguridad, el Estado fueguino mostró rapidez para comprometer decenas de millones de pesos en una estrategia judicial mal planteada.





El resultado, hasta ahora, es claro:

87 millones de pesos comprometidos,

una cautelar rechazada,

la intervención del puerto sigue vigente,

y un conflicto que lejos de resolverse, quedó empantanado en errores formales y disputas de competencia.

La causa continúa, pero el primer movimiento dejó una certeza incómoda: el dinero público ya fue puesto sobre la mesa, y no sirvió para nada.





