La bajaron: Adriana Chapperón queda fuera del Gobierno provincial tras una gestión marcada por el fracaso

Adriana Chapperón quedó fuera del Gobierno fueguino tras una gestión cuestionada, con crisis en OSEF y fuertes críticas por falta de resultados.

La salida de Adriana Chapperón del Ejecutivo fueguino no responde a una renuncia voluntaria. Su alejamiento se produce tras una gestión cuestionada, con un ministerio desordenado, una obra social colapsada y sin respuestas concretas para la comunidad.
La gestión provincial oficializa la salida de Adriana Chapperón, dirigente identificada con el kirchnerismo duro, quien queda definitivamente afuera del Gobierno de Tierra del Fuego luego de una administración que acumuló críticas, conflictos y resultados negativos. Lejos de tratarse de una decisión personal, en los pasillos oficiales reconocen que la situación “no daba para más”.

Chapperón deja atrás un ministerio profundamente deteriorado, sin planificación visible y con una fuerte pérdida de credibilidad pública. Su paso por el Ejecutivo está atravesado por una pesada herencia de desorden administrativo, falta de gestión efectiva y un marcado sesgo ideológico que, según cuestionan distintos sectores, terminó primando por sobre las soluciones concretas para los fueguinos.

Uno de los puntos más sensibles de su gestión es la deuda millonaria acumulada en la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), un organismo clave que atraviesa una crisis estructural sin precedentes. Afiliados y prestadores continúan padeciendo recortes, demoras y falta de cobertura, mientras desde el área política no llegaron respuestas claras ni un plan de saneamiento creíble.

A lo largo de su paso por el Gobierno, Chapperón fue señalada por priorizar la militancia política por sobre la responsabilidad institucional, con discursos alineados al relato partidario, pero sin resultados palpables en la gestión cotidiana. El desgaste fue en aumento y el respaldo político se fue diluyendo, hasta desembocar en su salida definitiva.

Desde distintos sectores se interpreta este episodio como una señal de agotamiento de un modelo de conducción basado en la ideología antes que en la eficiencia. “Cuando se gobierna sin hacerse cargo, el desenlace es inevitable”, señalan voces críticas del propio ámbito político fueguino.

La salida de Chapperón reabre el debate sobre el rol de los funcionarios enquistados en el Estado, sin rendición de cuentas ni evaluación de resultados. En ese contexto, crecen los reclamos sociales para que el Gobierno provincial avance hacia una gestión más profesional, transparente y orientada a resolver problemas reales.

Para muchos fueguinos, el mensaje es claro: la provincia no necesita militantes en cargos estratégicos, sino funcionarios capaces de gestionar, dar respuestas y asumir responsabilidades.

  1. Anónimoenero 23, 2026

    Para ella fue muy exitosa,pero muy !!!!!!!! No se uds envidiosos de mierda

