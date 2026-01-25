Denuncia grave en Ushuaia: un nene de 3 años sufrió cortes con hierros expuestos en una plaza pública

Niño tiene que ser suturado con 4 puntos en rodilla producto del corte con un juego de plaza de calle Maipu y Don Bosco en Ushuaia.

El hecho ocurrió en la plaza ubicada en la intersección de Don Bosco y Maipú. El menor debió recibir cuatro puntos de sutura en el Hospital Regional Ushuaia. La madre denunció el peligro del lugar y la falta de mantenimiento municipal.
Una grave denuncia por falta de mantenimiento en espacios públicos volvió a poner en la mira al Municipio de Ushuaia, luego de que un niño de 3 años resultara herido mientras jugaba en una plaza, debiendo ser atendido de urgencia en el hospital.

El episodio ocurrió en el día de ayer, alrededor de las 14:30 horas, en la plaza ubicada en la esquina de Don Bosco y Maipú, un espacio recreativo frecuentado diariamente por familias y niños pequeños.

Según relató el padre del menor, su hijo se encontraba jugando cuando sufrió cortes provocados por hierros sobresalientes, pertenecientes a juegos infantiles que se encuentran rotos y en condiciones peligrosas. Como consecuencia de las lesiones, el niño fue trasladado a la guardia del Hospital Regional Ushuaia, donde los médicos debieron realizarle cuatro puntos de sutura.

“Son juegos con filos peligrosos, hierros que sobresalen. Mi hijo fue a jugar y terminó lastimado”, expresó la madre, visiblemente indignada, al denunciar públicamente la situación.

El caso reabre el debate sobre el estado de abandono de plazas y espacios verdes en la ciudad, muchos de los cuales presentan estructuras deterioradas, falta de señalización y ausencia de controles preventivos, a pesar de tratarse de lugares destinados principalmente a niños.

Vecinos de la zona señalaron que el deterioro no es reciente y que las condiciones del lugar ya habían sido advertidas con anterioridad, sin que se realicen reparaciones ni tareas de mantenimiento adecuadas.

Mientras el Municipio insiste en discursos sobre espacios públicos inclusivos y seguros, la realidad demuestra una alarmante falta de controles, que termina exponiendo a los más vulnerables a situaciones evitables y peligrosas.

La familia del menor exige respuestas inmediatas y la reparación urgente de los juegos, antes de que se produzcan hechos aún más graves.

  Anónimoenero 25, 2026

    En el paseo de las rosas hay cables sueltos, escombros y mugre de todo tipo. Nadie de la municipalidad va a limpiar

  Anónimoenero 25, 2026

    Denuncie ante la justicia señora y agreguele daños por el menor, asi se solucionan las cosas, no publicamente

  Anónimoenero 25, 2026

    Y vos no miraste cuando estaba jugando tiene 3 años tenes que ver si no es peligroso el lugar hay muchos que rompen las cosas de las plazas

  Anónimoenero 25, 2026

    Preso el intendente yaaaa. Tienen que realizar controles periódicos en todas las plazas. Ya hizo cargar a su amigo este negro drogon lo único que falta que por su inoperancia termine grave una criatura.

