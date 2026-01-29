Paso fronterizo San Sebastián: Aduana incautó 12 motos BMW valuadas en 480 mil dólares

Un operativo de alto impacto económico realizado en el Paso Fronterizo San Sebastián dejó al descubierto una maniobra de contrabando millonaria en uno de los principales accesos terrestres a Tierra del Fuego. Personal de la Dirección General de Aduanas (ARCA) secuestró 12 motocicletas de alta gama, valuadas en aproximadamente 480 mil dólares, que ingresaban de forma irregular a la provincia.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Aduana de Río Grande y se concretó durante la tarde del lunes, en el marco de los controles permanentes que se realizan en los pasos fronterizos fueguinos. La intervención se activó tras una alerta emitida por la Dirección Regional Aduanera Noreste (DI RANE), vinculada a una investigación en curso por el ingreso irregular de vehículos con matrícula extranjera al país.





Las unidades incautadas corresponden a la marca BMW, modelo R1300 GS, motocicletas de alta cilindrada y elevado valor comercial, consideradas entre las más exclusivas del segmento premium a nivel internacional. Según se informó oficialmente, el cargamento carecía de la documentación exigida por la normativa aduanera vigente, lo que motivó la inmediata intervención del personal actuante.





De acuerdo con los informes oficiales, la maniobra detectada encuadra en el artículo 970 del Código Aduanero (Ley 22.415), que sanciona las infracciones vinculadas a la importación y circulación de mercadería sin autorización legal. Ante la constatación de la irregularidad, se dispuso la interdicción y el secuestro total de las motocicletas, confirmando la magnitud económica del procedimiento.





Las características de los vehículos incautados refuerzan la hipótesis de una operación de contrabando organizada, dado el valor, el volumen y el tipo de mercadería involucrada. La investigación ahora se orienta a establecer el destino final de las motos y a identificar a los responsables de la maniobra, en una causa que podría derivar en nuevas actuaciones judiciales.





Desde la Dirección Regional Aduanera Austral destacaron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia integral de control en los accesos a la isla, con el objetivo de combatir el contrabando, proteger los intereses fiscales y resguardar el comercio legal.





El procedimiento en Tierra del Fuego se conoció además en paralelo a otros operativos realizados por Aduana en distintos puntos del país, lo que evidencia una intensificación de los controles en zonas consideradas estratégicas para el ingreso irregular de mercadería.





