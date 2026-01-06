Renuncias masivas en Economía: se vacía la cúpula financiera del Gobierno fueguino en medio de la crisis

En un movimiento administrativo que sacude el corazón del Gobierno provincial, el Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego oficializó una triple renuncia en la cúpula del Ministerio de Economía, dejando acéfalas las áreas clave de administración financiera en un contexto marcado por restricciones presupuestarias, caída de recursos y tensión social creciente.





A través de una serie de decretos firmados el 30 de diciembre de 2025, se aceptaron las dimisiones del Ministro de Economía, el Secretario de Finanzas y la Directora Provincial de Hacienda, con efectividad a partir del 1° de enero de 2026. La decisión se tomó en coincidencia con el cierre del ejercicio anual, un dato que no pasa desapercibido en términos de gestión y control de cuentas públicas.

El desmantelamiento de la conducción económica





La salida más relevante es la de Francisco Devita, hasta ahora Ministro de Economía, cuya renuncia fue formalizada mediante el Decreto Nº 3032/25, firmado por la vicegobernadora Mónica Urquiza, a cargo del Poder Ejecutivo.





Junto a Devita, abandonaron sus cargos dos funcionarios estratégicos:

Eduardo Ignacio Almirón Denis, Secretario de Finanzas (Decreto Nº 3029/25).

María de los Ángeles Vásquez, Directora Provincial de Hacienda (Decreto Nº 3028/25).

Los tres decretos comparten fecha de emisión y contienen fórmulas administrativas de rigor, incluyendo artículos de agradecimiento por los servicios prestados. Sin embargo, no se acompañaron con decretos de designación de reemplazos, lo que deja en evidencia un vacío operativo en áreas sensibles para el manejo del presupuesto, la ejecución del gasto y la planificación financiera.





Silencio oficial y más salidas en puerta





Mientras el Gobierno evita dar explicaciones públicas sobre los motivos de estas renuncias simultáneas, crecen las versiones de nuevas salidas dentro del gabinete. En las últimas horas, tomó fuerza la posibilidad de una renuncia inminente de la Dra. Adriana Chapperón, actual ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia.





Este reordenamiento se inscribe en una dinámica que, puertas adentro, es leída más como un recambio forzado que como una estrategia planificada, en la que se repiten los mismos nombres dentro del oficialismo para cubrir vacantes.





Lucía Rossi, el nombre que suena para Bienestar Ciudadano





En este escenario, el nombre que aparece con mayor fuerza para asumir la cartera social es el de Lucía Rossi, actual concejal de Río Grande por FORJA. Rossi ya cuenta con antecedentes en el Ejecutivo provincial, tras su paso por la Secretaría de Cultura, y su eventual designación reforzaría la continuidad interna del espacio político, más que una renovación de fondo.





Una crisis que no se resuelve con “cambios de figuritas”





Desde el entorno oficial se insiste en que las renuncias responden a la necesidad de “dinamizar la gestión” frente a los desafíos económicos y sociales de 2026. No obstante, la simultaneidad de las salidas, la falta de reemplazos designados y la ausencia de explicaciones públicas alimentan la percepción de desorden interno y fragilidad política.





En un contexto de ajuste, caída del poder adquisitivo y creciente demanda social, el vaciamiento de la conducción económica deja más preguntas que respuestas. Por ahora, los cambios parecen limitarse a reacomodamientos internos que tapan vacantes, sin señales claras de un plan económico capaz de enfrentar la crisis que atraviesa la provincia.